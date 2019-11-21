В Акмолинской области впервые открылся ресурсный центр "Кокшетау Bilim Lab"

Кокшетау. 20 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в областной специализированной школе-интернате № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) Кокшетау состоялось открытие первого ресурсного центра "Кокшетау Bilim Lab", передает Kazakhstan Today.
Мероприятие прошло в ходе областного совещания "Образование и цифровые технологии", в котором приняли участие представители ТОО "Bilim Мedia Group", Google for Education, STEM Academia, заведующие районными, городскими методическими кабинетами и другие лица.
Открытие центра "Кокшетау Bilim Lab" будет способствовать улучшению навыков учителей по использованию ИКТ-решений в процессе обучения. Это уникальная площадка, на основе которой педагоги смогут обмениваться опытом. ... На базе данного ресурсного центра будут регулярно проводиться бесплатные пробные тестирования учащихся с целью качественной подготовки к итоговой аттестации, ВОУД и ЕНТ", - рассказали в управлении образования Акмолинской области.
В ведомстве добавили, что "вдохновителем идеи открытия ресурсного центра явилась инновационная компания "Bilim Media Group".
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