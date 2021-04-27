В Алмалинском районе создадут свыше тысячи ученических мест

АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - Аким Алмалинского района города Алматы Серик Кусаинов во время онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций сообщил о планах по ремонту и расширению школ, а также строительству новых спортивных площадок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации акимата города, в Алмалинском районе на сегодня функционируют 29 государственных и 12 частных школ, где обучаются 35 411 детей. Дефицит ученических мест имеется в шести школах: №8, 34, 75, 96, 120, 144.

Для решения вопроса в районе ведется строительство пристроек к школам №34 (на 600 мест) и №144 (на 300 мест). Кроме того, начат капитальный ремонт с сейсмоусилением здания школы №54 и строительство спортивных комплексов в школах №128 и 95. Всего расширение позволит создать 1080 мест.

По словам Серика Кусаинова, также ведется капитальный ремонт с сейсмоусилением здания яслей-сада №16. К слову, всего в Алмалинском районе насчитывается 26 государственных и 20 частных детских садов. Функционируют 296 дежурных групп с охватом 3885 детей.

В этом году завершим все начатые ремонтные работы на 6 объектах дошкольного и среднего образования. В настоящее время ведется разработка ПСД на капитальный ремонт с сейсмоусилением школы №15 и детского сада №7", - сообщил аким района.

Кроме этого, в Алмалинском районе планируют открыть дворовые клубы в микрорайоне Тастак и библиотеки по улице Мауленова, 46. Обустроят 12 дворов спортивными площадками, построят скейт и велоплощадки в районе озера Сайран.

Нашу молодежь необходимо приобщать к здоровому образу жизни, пропагандировать спорт. Приобщать к творческой деятельности. Я думаю, что спортивные площадки и дворовые клубы не будут пустовать, здесь дети разных возрастов смогут в свободное время найти занятия по интересам", - отметил Серик Кусаинов.

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