В Алматинской области до конца года откроются 35 новых школ

Талдыкорган. 25 августа. Kazakhstan Today - До конца года в Алматинской области будет сдано в эксплуатацию 35 новых школ, ко Дню знаний распахнут свои двери 24 из них, сообщил на августовской педагогической конференции аким области Амандык Баталов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматинской области, с основным докладом выступила руководитель областного управления образования Ляззат Базаркулова, рассказавшая об итогах прошедшего учебного года, ЕНТ, главных задачах на новый учебный год.

Основными целями остаются повышение качества образования, дисциплины и сплочённости в педагогических коллективах, высокая требовательность к эффективной работе каждого педагога и администрации школ.

Говоря о достижениях прошедшего учебного года, Базаркулова осветила и проблемные вопросы. Среди них - результаты ЕНТ. Она подчеркнула, что всем ответственным в этом вопросе, включая и само управление образования, нужно сделать самые серьёзные выводы, и в новом учебном году максимально усилить работу в данном направлении.

С заключительным словом на педагогической конференции выступил аким области Амандык Баталов, остановившись на приоритетных задачах предстоящего учебного года.

"В наступающем учебном году на педагогов возлагается особая миссия: проводить работу с подрастающим поколением в рамках реализации плана модернизации общественного сознания, предложенной главой государства в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". Благодаря поддержке президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева система казахстанского образования переходит на новый уровень развития, активно формируется современная инфраструктура. Поэтому необходимо, объединив усилия, активно работать по всем направлениям. У нас одна цель - дать молодому поколению казахстанцев качественное образование, воспитать патриотов, достойных граждан нашей страны", - сказал он.

Глава региона призвал особое внимание обратить на слабые места, среди которых результаты ЕНТ, малый охват детей дополнительным образованием, инцинденты с участием директоров школ, неответственный подход к подбору кадров. Отметил аким области и упущения в воспитательной работе, повлекшие к тому, что участились факты подростковой преступности и ранней беременности.

Также глава региона подчеркнул, что под особым контролем необходимо держать работу по развитию трехъязычия, реализации программы "Рухани жангыру", развитию дошкольного, технического и профессионального обучения и работу по обеспечению детей-сирот жильем.

В заключении Баталов провел церемонию награждения лучших работников образования области по итогам прошедшего учебного года.

По информации пресс-службы, в текущем году бюджет сферы образования Алматинской области составил 153,7 млрд тенге, из них на строительство объектов образования предусмотрено более 27 млрд тенге. В регионе ведется строительство и реконструкция 48 объектов образования. До конца года из 44 школ 35 будут сданы в эксплуатацию. В День знаний 24 новые школы распахнут двери для своих первых учеников, из них 23 решат проблему трехсменного обучения, которая за счет строительства 10 школ полностью будет решена в 2018 году. Также в этом году 24 школы охвачены капитальным ремонтом.

Просмотров: 3390