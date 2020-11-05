В Алматы работают над повышением качества образования

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы принимаются меры для дальнейшего улучшения качества образования, передает Kazakhstan Today.

В южной столице планируется дополнительно установить систему видеонаблюдения в 205 организациях среднего образования.

На основании закона РК "Об образовании", подпункта 1 пункта 2 статьи 137 Предпринимательского кодекса РК и приказов Министерства образования и науки за отчетный период в 48 организациях среднего образования города проведен профилактический контроль.

По итогам проверочных мероприятий организациям образования выдали предписания для устранения выявленных нарушений по результатам проверки, все организации предоставили материалы по устраненным нарушениям. Об этом сообщила руководитель Департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева.

Департамент по поручению Комитета по обеспечению качества в сфере образования провел мониторинг в организациях среднего образования по системам видеонаблюдения. По итогам мониторинга принято решение об установлении систем видеонаблюдения в 205 организациях среднего образования. В этой связи управление образования Алматы рассматривает вопрос о заложении средств на 2021 год на обновление видеонаблюдения в организациях среднего образования.

За отчетный период в департамент поступило 66 обращений. В соответствии с нормами законодательства в области образования заявителям даны письменные разъяснения и удовлетворены законные обращения заявителей.

Охрана прав и защита интересов детей - одна из основных направлений политики государства. Департамент осуществляет взаимодействие с государственными органами, неправительственными и иными организациями по вопросам защиты прав ребенка, противодействия детской безнадзорности и беспризорности, предупреждению и профилактике социального сиротства.

Реагируем и отрабатываем информации в отношении несовершеннолетних, а также даем разъяснения по обращениям граждан по вопросам охраны прав детей в чате "Бала коргау", в социальных сетях", - сказала Г. Ермекбаева.

За текущий год апостилировано 2979 документов об образовании, из них 89 апостилировано через электронный портал правительства. На портал "Е-лицензирование" поступило 107 заявлений, оказано госуслуг 101, 6 на рассмотрении.

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