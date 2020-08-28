В Алматы создают условия для массового охвата детей дополнительным образованием

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по созданию равных условий для детей в получении качественного образования, прежде всего дополнительного, передает Kazakhstan Today.

Выступая на Форуме работников образования Алматы "Образовательное будущее Алматы: перспективные решения в условиях новой реальности", Сагинтаев сообщил, что в городе функционируют девять государственных музыкальных школ и восемь Домов школьников с охватом 23 тыс. детей, что составляет лишь 9% от общего количества учащихся.

В прошлом году я давал поручение по строительству в Алатауском и Наурызбайском районах двух многопрофильных Дворцов школьников. На сегодняшний день выделены земельные участки под строительство. Готовится соответствующая техническая документация. Данный проект будет реализован в рамках ГЧП. Строительные работы начнутся в следующем году", - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Для решения поставленных задач совместно с НПО разработана "Дорожная карта" по созданию условий для массового охвата детей города занятиями в спортивных и культурно-досуговых учреждениях и внешкольным дополнительным образованием на 2020-2021 годы. К ее реализации будут привлечены, кроме управления образования, управления спорта, культуры, общественного развития, здравоохранения.

При этом имеющиеся в городе объекты спорта, культуры, молодежные центры и другие объекты досуга будут доступными и открытыми для детей.

Только в сфере спорта начнем строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, теннисного центра в Алатауском районе, новых объектов на международном комплексе лыжных трамплинов", - отметил аким города.

В Жетысуском районе уже построено четыре спортивных комплекса для восточных единоборств, где предоставлена возможность бесплатных занятий для детей. Кроме того, в рамках ГЧП ведется реконструкция спортивных площадок 12 школ за счет частных инвестиций.

В сфере культуры ведется модернизация 10 библиотек - филиалов Централизованной библиотечной системы. В рамках "Дорожной карты занятости-2020" проведен текущий ремонт городских музеев, принята Стратегия креативной культуры Almaty Creative Hubs.

Для увеличения охвата детей доступным дополнительным образованием в прошлом году было предложено размещать государственный заказ не только в государственных внешкольных организациях, но и в частном секторе. В настоящее время Министерством образования и науки вносятся изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.

Все ресурсы города и его потенциальные возможности будут направлены на обеспечение массового охвата детей спортом, творчеством, самообразованием и саморазвитием. Это должно стать нашей общей целью", - подчеркнул Сагинтаев.

На форуме обсуждаются вопросы организации учебного процесса в новых реалиях. В том числе обеспечения санитарной безопасности в дежурных классах, организации дистанционного обучения, обеспечения педагогов и нуждающихся учеников компьютерной техникой и интернетом. Обсуждаются актуальные вопросы обеспечения мест в детских садах и школах.

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