Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - В Астане открылся VII Евразийский форум лидеров высшего образования "Инновация высшего образования в эпоху прорывных технологий", организованный Назарбаев Университетом, передает Kazakhstan Today.

Участие государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой в церемонии открытия VII Евразийского форума лидеров высшего образования "Инновация высшего образования в эпоху прорывных технологий".

В этом году Форум проводится в год 20-летнего юбилея Астаны - символа Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Выступая перед участниками форума государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что Нурсултан Назарбаев приоритетное внимание уделяет всестороннему развитию системы образования: "Я всегда старался создать все необходимые условия для вашего обучения и роста. Создал университет мирового уровня, интеллектуальные школы, учредил программу "Болашак".

Как отметили в пресс-службе, сегодня Назарбаев Университет состоялся как научно-образовательный центр глобального уровня и встал в один ряд с 14 ведущими университетами Азии из Китая, Японии, Республики Корея, Сингапура и другими.

"Высшие учебные заведения должны готовить специалистов нового формата, подготовленных по передовым программам обучения, чтобы в дальнейшем они были конкурентоспособны на рынке труда", - сказала госсекретарь.

В пресс-службе также проинформировали, что форум проводится с 2011 года с целью обсуждения сектора образования с точки зрения технологических и социальных изменений. В его работе участвовали национальные и мировые эксперты, научные сотрудники, представители госорганов, работодателей, общественных объединений в сфере образования и другие - свыше 150 представителей из 15 стран мира (США, Россия, Китай, Великобритания, Республика Корея, Австралия и других).

Отмечается, что Назарбаев Университет является важным национальным проектом страны. С момента его создания в 2010 году из стен вуза выпущено около 2 тыс. специалистов. Университет также готовит кадры по редким направлениям: биохимическая и ядерная инженерия, робототехника, мехатроника и другим. В вузе работают лучшие преподаватели со всего мира, он оснащен самыми современными материально-техническими средствами и лабораториями.

В завершение форума Абдыкаликова пожелала всем участникам конструктивного диалога и продуктивной работы.

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