В "Jas Otan" составили рейтинг наиболее коррупционных вузов

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - В Центральном аппарате партии "Nur Otan" прошло заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции, в ходе которого были обсуждены промежуточные итоги общереспубликанской акции "Чистая сессия". О результатах акции членов совета проинформировал председатель молодежного крыла "Jas Otan" Даулет Карибек, передает Kazakhstan Today.

Активистами "Jas Otan" был проведен анонимный опрос порядка 15 тыс. студентов со всех регионов Казахстана. На наличие коррупции в вузах указали 12,8% студентов, то есть каждый 8-й опрошенный студент подтверждает наличие коррупции в учреждениях образования и каждый 12-й студент лично давал взятку. Также в вузах осталась традиция накрывать столы и дарить подарки после экзаменов, защиты дипломных работ и др.

На основании анкетирования был составлен рейтинг пяти вузов, где студенты чаще всего отмечали факты коррупции:

1. Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова;

2. Атырауский университет нефти и газа;

3. Карагандинский государственный медицинский университет;

4. Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова;

5. Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова.

Результаты опроса показали, что студенты чаще всего видят несколько причин, порождающих коррупцию в вузах. Это низкий уровень заработной платы преподавательского состава, отсутствие интереса к учебе у самих студентов, высокая загруженность как преподавателей, так и студентов, нехватка мест в общежитиях", - сообщил Даулет Карибек.

В свою очередь, председатель РОСПК Омархан Оксикбаев отметил, что Министерству образования и науки, ректорам высших учебных заведений необходимо принять комплексные меры по пресечению причин возникновения коррупционных рисков в вузах, внедрить публичный рейтинг высших учебных заведений по уровню коррупции на основе комплексных социологических исследований и опросов

На расширенном заседании Политсовета партии Елбасы Н.А. Назарбаев акцентировал внимание на важности искоренения бытовой коррупции. Ни для кого не секрет, что система высшего образования наиболее подвержена коррупционным рискам, поэтому я считаю, что необходимо сделать упор на профилактическую работу среди населения, привития молодежи принципов честности, добропорядочности, нетерпимости к коррупции", - подчеркнул Омархан Оксикбаев.





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