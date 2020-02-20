В карагандинских школах младшеклассников будут кормить бесплатно

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - В школах Карагандинской области с нового учебного года начнут кормить бесплатно учащихся младших классов. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением, передает Kazakhstan Today.

При поддержке депутатов областного маслихата мы приняли решение поэтапно обеспечить бесплатным горячим питанием учеников с 1 по 4 класс, независимо от материального положения семьи. Первые и вторые классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием уже с 1 сентября этого года. В 2021 году - третьи классы и в 2022 году - четвёртые", - сказал аким области.

Кроме того, в своём отчёте Женис Касымбек представил трехлетнюю программу по ремонту школ. В регионе не останется ни одной школы с трёхсменным обучением и аварийных, заявил он. Планируется отремонтировать 542 здания учебных заведений и построить 11 новых. На эти цели затратят порядка 40 млрд тенге, проинформировали в пресс-службе главы региона.

Кроме того, аким сообщил, что для усиления безопасности во всех школах установят камеры видеонаблюдения.

Женис Касымбек также рассказал, какие новые возможности самореализации появятся у городских и сельских детей. В области станет больше центров дополнительного образования. В этом году откроют Дворец детей и юношества в Караганде и Дворец школьников в Сатпаеве. Станции юных туристов и натуралистов планируют открыть в Актогайском, Улытауском и Каркаралинском районах. В Жанааркинском районе построят Дом школьников, в Бухаржырауском и Осакаровском районах оборудуют детские технопарки.

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