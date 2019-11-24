В карагандинских вузах создадут интеллектуальные клубы

Караганда. 23 ноября. Kazakhstan Today - На базе карагандинских вузов создадут интеллектуальные клубы и единый Совет молодых учёных, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий меморандум подписали шесть учебных заведений: Карагандинский экономический университет, Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, Карагандинский государственный технический университет, Медицинский университет Караганды, академия "Болашак" и Карагандинский государственный индустриальный университет, сообщили в пресс-службе акима региона.

Инициатором подписания меморандума выступило управление по вопросам молодёжной политики. Целью проекта является консолидация молодых и талантливых учёных, студентов, а также развитие науки в регионе.

Интеллектуальные клубы в пилотном режиме откроются в трёх вузах: КЭУ, КарГУ и КарГТУ. Заниматься в них студенты будут по трём направлениям: IT-технологии и робототехника, социально-гуманитарное и научно-техническое. Посещать клубы смогут студенты и остальных учебных заведений.

Раньше подобные клубы были, но они представляли собой закрытые кружки. То есть студент КарГУ, к примеру, не мог заниматься в КЭУ. Сейчас же все студенты смогут посещать эти клубы, они смогут работать вместе. К примеру, в академии "Болашак" есть специальность "фармацевтика", такая же специальность есть в КарГУ, в медицинском университете открылось отделение нано-медицины. То есть студенты этих факультетов могут работать над каким-то общим проектом и достичь лучших результатов", - пояснил руководитель отдела по работе с детскими и молодёжными НПО Рауан Таран.

В пресс-службе также отметили, что раз в два месяца планируется проводить заседания в клубах. Управление по вопросам молодёжной политики предусмотрит бюджет на оснащение клубов и поездки талантливых студентов на научные конференции, конкурсы и семинары.

Подписание меморандума состоялось в рамках Форума молодых учёных, который прошёл в КЭУ. На нём выступили представители карагандинских вузов и Костанайской академии МВД РК им. Кабылбаева. Докладчики рассказали, в том числе, о внедрении информационных технологий в систему здравоохранения Казахстана, об особенностях психосоматических состояний у работников умственного и физического труда, об особенностях права в условиях современной жизни и других вопросах.

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