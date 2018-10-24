В Карагандинской области восстанавливаются общежития для студентов

Караганда. 24 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области ведется работа по восстановлению и ремонту общежитий для студентов. Об этом в ходе Интернет-конференции на портале "Открытый диалог" сообщил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает Kazakhstan Today.

В ходе Интернет-конференции Ерлану Кошанову поступил вопрос о том, какая работа проводится по улучшению условий проживания студенческой молодежи.

Глава региона проинформировал, что всего по области в 70 колледжах (46 государственных и 24 частных) обучается 34 260 студентов, из них 950 иногородних студентов нуждаются в общежитиях.

"К концу 2018 года будет обеспечено местами в общежитиях 850 студентов", - отметил Ерлан Кошанов.

По его словам, на сегодняшний день проведена работа по реконструкции, восстановлению и ремонту имеющихся зданий под общежития двух колледжей. Кроме того, осуществлен текущий ремонт в бывшем корпусе колледжа искусств им. Таттимбета для студентов Карагандинского гуманитарного колледжа. Также проведен капитальный ремонт общежития в Абайском многопрофильном колледже. Кроме того, в медицинском колледже города Балхаша продолжается работа по капитальному ремонту на 300 мест. На сегодня работы исполнены на 95%.

"В рамках ГЧП с использованием арендного механизма более 200 студентов карагандинских колледжей обеспечены местами уже в действующем общежитии Карагандинского банковского частного колледжа. В 2019 году запланировано строительство общежития Каркаралинского сельскохозяйственного колледжа на 100 мест", - сообщил также аким области.

Напомним, что ранее о необходимости улучшения условий проживания студентов заявил глава государства Нурсултан Назарбаев. Выступая с Пятью социальными инициативами, президент Казахстана подчеркнул, что, создавая систему образования по мировым стандартам, нужно уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов. В частности, он дал поручение развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах государственно-частного партнёрства. Государство, со своей стороны, через Министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возмещение части инвестиций, направляемых на строительство общежитий.

Таким образом, Нурсултан Назарбаев поручил до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тыс. мест по всему Казахстану. Предполагается, что это позволит полностью решить вопрос с учётом роста потребности в ближайшие годы.

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