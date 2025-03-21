20.03.2025, 09:44 4616
В Казахстане 1 апреля стартует прием документов в первый класс
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Министерство просвещения РК со ссылкой на Комитет среднего образования.
Согласно закону РК "Об образовании", в 1-й класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.
Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:
1) заявление родителей или других законных представителей;
2) справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052-2/у;
3) фотография размером 3х4 см (2 штуки)
Для иностранных граждан:
Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства", - уточнили в ведомстве.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Напомним, завтра, 21 марта, в казахстанских школах начинаются весенние каникулы. Они продлятся 11 календарных дней, до 31 марта включительно.
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12.03.2025, 15:56 38551
Перенесут ли последний звонок в казахстанских школах, рассказали в Минпросвещения
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев обратился к родителям казахстанских школьников в связи с проведением школьных торжеств по случаю окончания учебного года, передает корреспондент агентства.
Гани Бейсембаев рассказал, что последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая, переносов не будет. Он также обратился к родителям школьников с призывом не превращать школьные торжества в пышные, дорогостоящие мероприятия.
Мы не должны учить детей тратить деньги без необходимости. Школа - это среда воспитания. Если родители будут сейчас заниматься кафе и ресторанами, то какое поколение мы вырастим? Поэтому нужно быть скромными, экономными. Имеющиеся средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны", - подчеркнул министр.
Напомним, на весенних каникулах школьников ждут 11 дней отдыха.
12.03.2025, 12:39 40961
Антибуллинговую программу внедрят во всех школах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработана отечественная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe", которую планируют внедрить во всех школах и колледжах, сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан на пресс-конференции в СЦК.
Сейчас пилотный проект тестируется в 50 школах.
С 1 сентября 2025 года планируется внедрение антибуллинговой программы "ДОСБОЛLiKe" во всех школах и колледжах", - сказал вице-министр.
Спикер отметил, что за действия детей в школах усилена административная ответственность их родителей. Также приняты единые правила внутришкольного учета в школах.
На сегодняшний день 82% зачисленных детей проактивно охвачены дополнительным образованием. Введены в действие межведомственные алгоритмы оперативного реагирования, позволяющие оперативно оказывать помощь пострадавшим детям", - сказал Едил Оспан.
По данным Минпросвещения, в 2024 году помощь Центров психологической поддержки получили 250 тыс. человек.
Кроме того, с 1 декабря 2024 года в организациях образования введена система текстовых обращений от школьников через QR-коды. Это позволило подросткам анонимно обращаться за поддержкой.
По состоянию на февраль 2025 г. 25 тыс. SMS зафиксировано от детей", - привел цифры вице-министр просвещения на пресс-конференции в СЦК.
Также запущен единый государственный контакт-центр 111, работающий в режиме 24/7. По итогам 2024 г. поступило 17 тыс. звонков от детей, отметил спикер.
В ведомстве призвали родителей соблюдать рекомендации по безопасности и формировать у детей основы безопасного поведения.
Там отметили, что число административных правонарушений, связанных с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, за последние 5 лет увеличилось в 3,5 раза, с 5 тыс. случаев в 2020 году до 19 тыс. случаев в 2024 году.
Также в 2 раза возросло число правонарушений, связанных с нахождением несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения взрослых: с 65 тыс. в 2020 году до 112 тыс. в 2024 году. Почти в 3 раза увеличилось количество фактов пребывания детей в ночное время в развлекательных заведениях: с 844 до 2406 случаев.
С началом теплого времени года возрастает число несчастных случаев, связанных с падениями из окон, утоплениями и другими происшествиями с детьми. Анализ показывает, что в подавляющем большинстве случаев выпадения из окон около 80% происходят в домашних условиях с детьми в возрасте от 2 до 5 лет. В целях повышения безопасности детей в 2024 году в рамках законодательства по вопросам образования, наставничества, обеспечения прав женщин и защиты детства введены нормы, обязывающие застройщиков устанавливать замки безопасности на окна, а ОСИ - осуществлять контроль за их соблюдением. Данные требования распространяются на новостройки, вводимые в эксплуатацию", - рассказала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
Напомним, случаи буллинга и издевательства над детьми в школах происходят в Казахстане регулярно.
В Таразе суд оштрафовал отца школьника за буллинг одноклассника. В области Абай полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения подростка одноклассниками.
11.03.2025, 14:07 47546
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На весенних каникулах казахстанских школьников ждут 11 дней отдыха, сообщили в Министерстве просвещения Республики Казахстан.
Весенние каникулы в казахстанских школах продлятся 11 календарных дней - с 21 марта по 31 марта включительно.
Для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период весенних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие", а также гайдбук для 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов. В нем каждый день отдыха связан с декадой Наурызнама и посвящен важным аспектам общества: семейным ценностям, культуре, национальным традициям, благотворительности, спорту и другим", - рассказали в ведомстве.
Планируется проведение в школах ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий:
• театральные фестивали, постановки и фильмы;
• мастер-классы;
• уроки безопасности;
• познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
• спортивные игры;
• благотворительные акции и другие.
Отмечается, что одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.
01.03.2025, 14:48 99051
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: КНБ РК
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня стартовало Единое национальное тестирование, которое продлится до 6 апреля, сообщили в Национальном центре тестирования.
На участие в ЕНТ подали заявки около 163 тысяч человек. Из них 76% подали заявки на сдачу теста по казахскому языку, 23,9% по русскому, 162 человека - по английскому языку", - говорится в информации.
Уже сегодня ЕНТ пройдут 775 человек.
Чаще всего абитуриенты выбирают биологию и химию.
То есть 17,5% абитуриентов планируют поступать на специальности "Медицина", "Педагогика" и "Сельское хозяйство", - подчеркнули в НЦТ.
Еще 17,1% выбрали математику и физику, 10,5% - математику и информатику.
Количество предметов в ЕНТ остается неизменным, то есть три обязательных и два необязательных. Количество заданий ЕНТ составляет 120. В том числе 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности речи, 10 - по математической грамотности и 40 - по профильным предметам.
Максимальное количество баллов - 140.
На тестирование дается 4 часа (240 минут), для детей с особыми образовательными потребностями будет выделено дополнительно 40 минут времени.
В НЦТ напомнили, что участвовать в ЕНТ могут выпускники школ и колледжей прошлого года, казахстанцы, не являющиеся гражданами РК, а также выпускники, поступающие в средние школы на платной основе на ЕНТ в марте.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят сроки проведения ЕНТ.
26.02.2025, 14:58 125201
Победителям и призерам международных научных конкурсов среди школьников будут выплачивать до 6 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам культуры и образования, передает корреспондент агентства.
Одной из поправок предусматриваются единовременные выплаты школьникам, ставшим победителями и призерами международных конкурсов научных проектов, а также учителям, подготовившим их к участию в конкурсе. Ранее такие выплаты получали только победители международных предметных олимпиад. Максимальная выплата школьникам по этой категории может составить 1500 МРП, или порядка 6 миллионов тенге", - сообщили в мажилисе.
Вместе с тем законопроектом предусматриваются некоторые поправки в части дошкольного образования.
Дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детских садах до 31 июля. Ранее родители неоднократно обращались к депутатам с проблемой, когда ребенок по достижении 6-летнего возраста, согласно правилам, уже не имел права посещать детский сад, но еще не был зачислен в школу", - проинформировали в пресс-службе нижней палаты парламента.
Также законопроектом устанавливается запрет на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций.
Ранее в мажилисе предложили освободить от отработки образовательных грантов родителей детей с инвалидностью.
26.02.2025, 12:27 126931
В мажилисе предложили освободить от отработки грантов родителей детей с инвалидностью
Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения поступившим и завершившим послевузовское обучение в зарубежных организациях образования
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили освободить казахстанцев с детьми-инвалидами от отработки образовательных грантов, передает корреспондент агентства.
От обязательной отработки государственного гранта на обучение предлагается освободить выпускников вузов, являющихся получателями государственного пособия и воспитывающих ребенка с инвалидностью либо осуществлявших уход за лицом с инвалидностью I группы", - сообщили в мажилисе.
Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования.
Кроме того, для повышения качества образования законопроектом вводятся нормы о ранжировании организаций высшего и послевузовского образования. Государственная поддержка организациям образования будет оказываться в зависимости от их уровня и качества оказываемых услуг.
Ранее мажилисмены заявили о необходимости введения запрета на рекламу написания научных работ в Казахстане.
21.02.2025, 15:16 154886
Колледжи Казахстана перешли на лицензирование по специальностям
Если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 200 организаций технического и профессионального образования получили лицензии по новой системе, сообщили в ходе аппаратного совещания в Министерстве просвещения РК.
Как пояснили в ведомстве, если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям. Эта мера позволит колледжам быстрее адаптироваться к изменениям в экономике, оперативно реагировать на потребности рынка труда и расширять возможности подготовки специалистов.
Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры. Достаточно подтвердить соответствие материально-технической базы и кадрового состава. Кроме того, модульные образовательные программы дают студентам возможность осваивать сразу несколько квалификаций в рамках одной специальности, что повышает их конкурентоспособность", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества образования Ернур Дауенов.
В настоящее время территориальные департаменты Министерства просвещения РК провели разъяснительную работу среди колледжей, разместили информацию на официальных ресурсах и разработали график переоформления лицензий. Завершить этот процесс планируется к 1 марта 2025 года.
Колледжи уже могут подать заявки на получение лицензий по новым специальностям или переоформить существующие.
Ранее в Минтруда рассказали, какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет.
17.02.2025, 10:25 176276
Аудит в сфере среднего образования выявил финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. Госаудит выявил ряд проблемных вопросов и системных недостатков, снижающих эффективность принимаемых мер по развитию среднего образования, сообщили в пресс-службе палаты.
Как отметил член ВАП Нурлан Нуржанов, они касаются стратегического планирования, оценки качества образования, подготовки и трудоустройства педагогов, качества их переподготовки, методологического обеспечения образовательного процесса, а также государственного регулирования и контроля.
В целом государственным аудитом установлено:
- финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд тенге;
- неэффективное планирование средств и ресурсов - 62,4 млрд тенге;
- неэффективное использование - 3,2 млрд тенге.
По данным ВАП, стратегическое планирование в образовательной сфере характеризуется частыми изменениями государственных программ и концепций. Регулярная смена стратегических документов приводит к прерыванию ранее начатых инициатив, из-за чего отсутствует преемственность и стабильность в образовательной политике.
Минпросвещения в первую очередь должно следить, чтобы принимаемые документы обеспечивали последовательность реформ. У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в три раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер", - сказал председатель ВАП Алихан Смаилов.
Как следует из аудиторского заключения, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Министерства труда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета.
В части повышения квалификации проблемой остается посткурсовое сопровождение педагогов. Оно должно помогать учителям применять новые знания на практике, однако на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями.
Реформы в области образовательных стандартов проводятся несистемно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета. За последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге", - отметили в аудиторской палате.
Также выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.
Лицензирование - одна из форм обеспечения государственных гарантий получения качественного образования, однако в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные. О распространенности системных проблем в образовательных учреждениях свидетельствует низкий процент успешного прохождения аттестации, которую с первого раза проходит лишь 18,2% школ", - сообщили в ВАП.
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