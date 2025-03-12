11.03.2025, 14:07 11621

Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах

Каникулы продлятся с 21 по 31 марта включительно
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На весенних каникулах казахстанских школьников ждут 11 дней отдыха, сообщили в Министерстве просвещения Республики Казахстан.

Весенние каникулы в казахстанских школах продлятся 11 календарных дней - с 21 марта по 31 марта включительно.

Для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период весенних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие", а также гайдбук для 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов. В нем каждый день отдыха связан с декадой Наурызнама и посвящен важным аспектам общества: семейным ценностям, культуре, национальным традициям, благотворительности, спорту и другим", - рассказали в ведомстве.


Планируется проведение в школах ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий:

• театральные фестивали, постановки и фильмы;

• мастер-классы;

• уроки безопасности;

• познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

• спортивные игры;

• благотворительные акции и другие.

Отмечается, что одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.
 
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Теги:ШкольникиканикулыВесна

новости по теме

12.03.2025, 15:56 2626

Перенесут ли последний звонок в казахстанских школах, рассказали в Минпросвещения

Последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая
Перенесут ли последний звонок в казахстанских школах, рассказали в Минпросвещения
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев обратился к родителям казахстанских школьников в связи с проведением школьных торжеств по случаю окончания учебного года, передает корреспондент агентства.

Гани Бейсембаев рассказал, что последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая, переносов не будет. Он также обратился к родителям школьников с призывом не превращать школьные торжества в пышные, дорогостоящие мероприятия.

Мы не должны учить детей тратить деньги без необходимости. Школа - это среда воспитания. Если родители будут сейчас заниматься кафе и ресторанами, то какое поколение мы вырастим? Поэтому нужно быть скромными, экономными. Имеющиеся средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны", - подчеркнул министр.


Напомним, на весенних каникулах школьников ждут 11 дней отдыха.
 
12.03.2025, 12:39 5036

Антибуллинговую программу внедрят во всех школах Казахстана

Сейчас пилотный проект тестируется в 50 школах
Антибуллинговую программу внедрят во всех школах Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработана отечественная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe", которую планируют внедрить во всех школах и колледжах, сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан на пресс-конференции в СЦК.

Сейчас пилотный проект тестируется в 50 школах.

С 1 сентября 2025 года планируется внедрение антибуллинговой программы "ДОСБОЛLiKe" во всех школах и колледжах", - сказал вице-министр.


Спикер отметил, что за действия детей в школах усилена административная ответственность их родителей. Также приняты единые правила внутришкольного учета в школах.

На сегодняшний день 82% зачисленных детей проактивно охвачены дополнительным образованием. Введены в действие межведомственные алгоритмы оперативного реагирования, позволяющие оперативно оказывать помощь пострадавшим детям", - сказал Едил Оспан.


По данным Минпросвещения, в 2024 году помощь Центров психологической поддержки получили 250 тыс. человек.

Кроме того, с 1 декабря 2024 года в организациях образования введена система текстовых обращений от школьников через QR-коды. Это позволило подросткам анонимно обращаться за поддержкой.

По состоянию на февраль 2025 г. 25 тыс. SMS зафиксировано от детей", - привел цифры вице-министр просвещения на пресс-конференции в СЦК.


Также запущен единый государственный контакт-центр 111, работающий в режиме 24/7. По итогам 2024 г. поступило 17 тыс. звонков от детей, отметил спикер.

В ведомстве призвали родителей соблюдать рекомендации по безопасности и формировать у детей основы безопасного поведения.

Там отметили, что число административных правонарушений, связанных с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, за последние 5 лет увеличилось в 3,5 раза, с 5 тыс. случаев в 2020 году до 19 тыс. случаев в 2024 году.

Также в 2 раза возросло число правонарушений, связанных с нахождением несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения взрослых: с 65 тыс. в 2020 году до 112 тыс. в 2024 году. Почти в 3 раза увеличилось количество фактов пребывания детей в ночное время в развлекательных заведениях: с 844 до 2406 случаев.

С началом теплого времени года возрастает число несчастных случаев, связанных с падениями из окон, утоплениями и другими происшествиями с детьми. Анализ показывает, что в подавляющем большинстве случаев выпадения из окон около 80% происходят в домашних условиях с детьми в возрасте от 2 до 5 лет. В целях повышения безопасности детей в 2024 году в рамках законодательства по вопросам образования, наставничества, обеспечения прав женщин и защиты детства введены нормы, обязывающие застройщиков устанавливать замки безопасности на окна, а ОСИ - осуществлять контроль за их соблюдением. Данные требования распространяются на новостройки, вводимые в эксплуатацию", - рассказала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.


Напомним, случаи буллинга и издевательства над детьми в школах происходят в Казахстане регулярно.

В Таразе суд оштрафовал отца школьника за буллинг одноклассника. В области Абай полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения подростка одноклассниками.
 
01.03.2025, 14:48 63126

Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане

На участие в ЕНТ подали заявки около 163 тысяч человек
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: КНБ РК
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня стартовало Единое национальное тестирование, которое продлится до 6 апреля, сообщили в Национальном центре тестирования.

На участие в ЕНТ подали заявки около 163 тысяч человек. Из них 76% подали заявки на сдачу теста по казахскому языку, 23,9% по русскому, 162 человека - по английскому языку", - говорится в информации.


Уже сегодня ЕНТ пройдут 775 человек.

Чаще всего абитуриенты выбирают биологию и химию.

То есть 17,5% абитуриентов планируют поступать на специальности "Медицина", "Педагогика" и "Сельское хозяйство", - подчеркнули в НЦТ.


Еще 17,1% выбрали математику и физику, 10,5% - математику и информатику.

Количество предметов в ЕНТ остается неизменным, то есть три обязательных и два необязательных. Количество заданий ЕНТ составляет 120. В том числе 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности речи, 10 - по математической грамотности и 40 - по профильным предметам.


Максимальное количество баллов - 140.

На тестирование дается 4 часа (240 минут), для детей с особыми образовательными потребностями будет выделено дополнительно 40 минут времени.

В НЦТ напомнили, что участвовать в ЕНТ могут выпускники школ и колледжей прошлого года, казахстанцы, не являющиеся гражданами РК, а также выпускники, поступающие в средние школы на платной основе на ЕНТ в марте.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят сроки проведения ЕНТ.
 
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Теги:ОбразованиеЕНТРКэкзамены
26.02.2025, 14:58 89276

Победителям и призерам международных научных конкурсов среди школьников будут выплачивать до 6 млн тенге

Ранее такие выплаты получали только победители международных предметных олимпиад
Победителям и призерам международных научных конкурсов среди школьников будут выплачивать до 6 млн тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам культуры и образования, передает корреспондент агентства.

Одной из поправок предусматриваются единовременные выплаты школьникам, ставшим победителями и призерами международных конкурсов научных проектов, а также учителям, подготовившим их к участию в конкурсе. Ранее такие выплаты получали только победители международных предметных олимпиад. Максимальная выплата школьникам по этой категории может составить 1500 МРП, или порядка 6 миллионов тенге", - сообщили в мажилисе.


Вместе с тем законопроектом предусматриваются некоторые поправки в части дошкольного образования.

Дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детских садах до 31 июля. Ранее родители неоднократно обращались к депутатам с проблемой, когда ребенок по достижении 6-летнего возраста, согласно правилам, уже не имел права посещать детский сад, но еще не был зачислен в школу", - проинформировали в пресс-службе нижней палаты парламента.


Также законопроектом устанавливается запрет на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций.

Ранее в мажилисе предложили освободить от отработки образовательных грантов родителей детей с инвалидностью.
 
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Теги:ДетсадШкольникиКонкурсвыплаты
26.02.2025, 12:27 91006

В мажилисе предложили освободить от отработки грантов родителей детей с инвалидностью

Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения поступившим и завершившим послевузовское обучение в зарубежных организациях образования
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили освободить казахстанцев с детьми-инвалидами от отработки образовательных грантов, передает корреспондент агентства.

От обязательной отработки государственного гранта на обучение предлагается освободить выпускников вузов, являющихся получателями государственного пособия и воспитывающих ребенка с инвалидностью либо осуществлявших уход за лицом с инвалидностью I группы", - сообщили в мажилисе.


Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования.

Кроме того, для повышения качества образования законопроектом вводятся нормы о ранжировании организаций высшего и послевузовского образования. Государственная поддержка организациям образования будет оказываться в зависимости от их уровня и качества оказываемых услуг.

Ранее мажилисмены заявили о необходимости введения запрета на рекламу написания научных работ в Казахстане.
 
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Теги:ГрантыОбучениеИнвалиды
21.02.2025, 15:16 118961

Колледжи Казахстана перешли на лицензирование по специальностям

Если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 200 организаций технического и профессионального образования получили лицензии по новой системе, сообщили в ходе аппаратного совещания в  Министерстве просвещения РК.

Как пояснили в ведомстве, если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям. Эта мера позволит колледжам быстрее адаптироваться к изменениям в экономике, оперативно реагировать на потребности рынка труда и расширять возможности подготовки специалистов.

Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры. Достаточно подтвердить соответствие материально-технической базы и кадрового состава. Кроме того, модульные образовательные программы дают студентам возможность осваивать сразу несколько квалификаций в рамках одной специальности, что повышает их конкурентоспособность", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества образования Ернур Дауенов.


В настоящее время территориальные департаменты Министерства просвещения РК провели разъяснительную работу среди колледжей, разместили информацию на официальных ресурсах и разработали график переоформления лицензий. Завершить этот процесс планируется к 1 марта 2025 года.

Колледжи уже могут подать заявки на получение лицензий по новым специальностям или переоформить существующие.

Ранее в Минтруда рассказали, какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет.
 
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Теги:Колледжиспециальностьлицензии
17.02.2025, 10:25 142106

Аудит в сфере среднего образования выявил финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге

За последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге
Аудит в сфере среднего образования выявил финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. Госаудит выявил ряд проблемных вопросов и системных недостатков, снижающих эффективность принимаемых мер по развитию среднего образования, сообщили в пресс-службе палаты.

Как отметил член ВАП Нурлан Нуржанов, они касаются стратегического планирования, оценки качества образования, подготовки и трудоустройства педагогов, качества их переподготовки, методологического обеспечения образовательного процесса, а также государственного регулирования и контроля.

В целом государственным аудитом установлено:

- финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд тенге;

- неэффективное планирование средств и ресурсов - 62,4 млрд тенге;

- неэффективное использование - 3,2 млрд тенге.

По данным ВАП, стратегическое планирование в образовательной сфере характеризуется частыми изменениями государственных программ и концепций. Регулярная смена стратегических документов приводит к прерыванию ранее начатых инициатив, из-за чего отсутствует преемственность и стабильность в образовательной политике.

Минпросвещения в первую очередь должно следить, чтобы принимаемые документы обеспечивали последовательность реформ. У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в три раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер", - сказал председатель ВАП Алихан Смаилов.


Как следует из аудиторского заключения, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Министерства труда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета.

В части повышения квалификации проблемой остается посткурсовое сопровождение педагогов. Оно должно помогать учителям применять новые знания на практике, однако на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями.

Реформы в области образовательных стандартов проводятся несистемно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета. За последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге", - отметили в аудиторской палате.


Также выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.

Лицензирование - одна из форм обеспечения государственных гарантий получения качественного образования, однако в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные. О распространенности системных проблем в образовательных учреждениях свидетельствует низкий процент успешного прохождения аттестации, которую с первого раза проходит лишь 18,2% школ", - сообщили в ВАП.

 
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Теги:ОбразованиеАудитВАП
15.02.2025, 14:27 155596

Стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ

Тестирование пройдет с 1 марта по 5 апреля
Стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ
Фото: КНБ РК
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 15 февраля стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ, который продлится до 25 февраля, сообщает в Telegram-канал Национального центра тестирования.

Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.

Само тестирование пройдет с 1 марта по 5 апреля.

В тестировании могут принять участие:

  • обучающиеся выпускных 11-х (12-х) классов организаций среднего образования;
  • лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
  • выпускники школ прошлых лет и колледжей (на полный срок обучения);
  • лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
  • выпускных 11-х (12-х) классов, обучавшиеся за рубежом (граждане Республики Казахстан).

Стоимость тестирования - 5640 тенге.
 
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Теги:ЕНТстарт

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