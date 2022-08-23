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В Казахстане 5 сентября начнется прием документов на прохождение стажировок по программе "Болашак"

22.08.2022, 09:27 14551
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - 5 сентября 2022 года в Казахстане начнется прием документов на прохождение зарубежных стажировок по программе "Болашак" в ведущих вузах и организациях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в АО "Центр международных программ", заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных услуг egov.kz. 
 
Отмечается, что в этом году по программе стажировок выделено 110 стипендий. 
 
В 2022 году для прохождения стажировок утверждены следующие категории работников: инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования. 
 
Перечень приоритетных специальностей для прохождения стажировки по программе "Болашак" предусматривает 158 специальностей.
 
Отметим, что стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев. 
 

Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее 3 лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата КАЗТЕСТ уровня не ниже В1", - проинформировали в центре.

 
Кроме того, прием заявок и конкурсный отбор на прохождение стажировок по категории "Ученые" будет проводиться отдельным потоком, о сроках проведения будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что до 60% увеличат количество грантов на технические направления по программе "Болашак".
 

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Порядка 166 тысяч алматинских школьников перейдут на пятидневку

22.08.2022, 12:59 11426
Порядка 166 тысяч алматинских школьников перейдут на пятидневку
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы 124 школы с контингентом в 166 тысяч детей и 13 тысяч учителей, которые ранее учились и работали по субботам, теперь перейдут на пятидневку. Об этом рассказали в Министерстве просвещения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минпросвещения РК, в Алматы ученики 16 школ будут учиться только в первую смену в формате пятидневки. 
 

В СКО переход на пятидневное обучение будет обеспечен также в 100% школ, а их более 470, и в них обучаются около 74 тысяч детей. В одну смену будут учиться ученики 254 школ с контингентом 23 тысячи детей. Тем самым будет снижена нагрузка как на педагогов, так и на школьников", - рассказали в ведомстве. 

 
Как подчеркнули в пресс-службе, это стало возможным в рамках решения о завершении учебного года 31 мая и снижении учебной нагрузки.
 

Президент уделяет особое внимание повышению статуса педагога. Только благодаря личной поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был принят закон "О статусе педагога", повышены зарплаты учителей и снижена нагрузка. Приняты подзаконные акты, и акиматы не привлекают педагогов к осуществлению несвойственных функций, как это было ранее. В рамках дальнейшей работы, проводимой по поручению президента, суббота официально станет выходным днем для педагогов школ, что позволит коллегам готовиться к занятиям, проводить время с семьей. В этом есть и преимущества для детей, у которых также будет больше свободного времени. Мы взяли этот вопрос на особый контроль", - отметил министр в ходе совещания.

 
Напомним, решение о продлении учебного года не было поддержано общественностью.
 
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей. 
 
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%. 
 
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. 
 
Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. 
 
В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель. Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель. 
 
Каникулы в течение учебного года: в 1–11-х (12-х) классах: осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно); зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно); весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно). В 1-х классах установлены дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно). 
 
Ранее агентство провело опрос по поводу оценки в целом системы образования в Казахстане. Он показал, что 85% респондентов поддерживают возврат к прежней научно-образовательной системе и отказ от Болонской системы. 
 

Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов

19.08.2022, 16:54 47911
Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Все казахстанские школы, за исключением школ с трехсменным обучением, со следующего года перейдут на пятидневный формат работы, заявил сегодня на августовской конференции министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы приняли решение с нового учебного года перевести все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми. Это касается и директоров школ и завучей", - подчеркнул министр. 

 
По его словам, зарплата и продолжительность отпуска у педагогов при этом останутся без изменений. 
 
Напомним, принятый вчера приказ Министерства просвещения о продлении учебного года был с негодованием воспринят общественностью. 
 

Итоги тестирования педагогов в Казахстане неутешительные - Тугжанов

19.08.2022, 15:30 49901
Итоги тестирования педагогов в Казахстане неутешительные - Тугжанов
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Около 75 тысяч казахстанских педагогов прошли курсы повышения квалификации, однако итоги неутешительные, сообщил на августовской конференции заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Итоги национального квалификационного тестирования педагогов за первое полугодие показали неутешительные результаты", - заявил Тугжанов. 

 
По его словам, Министерство просвещения должно разобраться в этом вопросе и принять соответствующие меры. 

Поднять профессиональное развитие на совершенно иной уровень, по мнению министра, поможет создание республиканских ассоциаций педагогов по учебным предметам. 
 

Необходимо, чтобы такие объединения формировались по многоуровневому принципу из педагогов школ, колледжей и вузов по одной и той же дисциплине. Участие в объединениях даст педагогам погрузиться в уникальную и интеллектуальную среду", - отметил Ералы Тугжанов.

 
Он также поручил Министерству просвещения организовать республиканские и областные конкурсы педагогов в рамках 150-летия казахского просветителя Ахмета Байтурсынова. 
 

Онлайн-школы и колледжи могут появиться в Казахстане

19.08.2022, 14:02 51946
Онлайн-школы и колледжи могут появиться в Казахстане
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Республике Казахстан на законодательном уровне могут закрепить норму по онлайн-школам и онлайн-колледжам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы можем по-разному относиться к онлайн-обучению, но мы должны понимать, что это уже реальность. Мы хотим принять меры, для того чтобы законодательно закрепить норму по онлайн-школами и онлайн-колледжам", - сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов в ходе республиканской августовской конференции педагогов. 

 
Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться. 
 

Нам важно создавать альтернативу, не прятать голову в песок, не говорить о том, что проблемы не существует, а, наоборот, решать эти задачи и регламентировать это законодательно", - добавил министр.

 

Решение о продлении учебного года не было поддержано общественностью

19.08.2022, 11:10 54206
Решение о продлении учебного года не было поддержано общественностью
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Решение Министерства просвещения Казахстана о продлении учебного года не было поддержано общественностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования" был опубликован для публичного обсуждения на портале Открытые НПА с 22 июля до 5 августа. Министерство предложило продлить учебный год на две недели за счет сокращения каникулярных дней в течение учебного года и увеличения продолжительности 4-й четверти до 1 июня. Учебный год продлится с 1 сентября по 31 мая. 
 
Под документом граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
 
За принятие приказа проголосовал всего один человек, против - 222.
 

Против продления учебного года и сокращения любых каникул. Считаю глупостью что 2 недели учебы поднимут знания у детей. Нужно менять школьную программу и вернуться к старой системе образования. Нужно менять эти ужасные учебники программу которой не понимают не то что ученики, но и учителя. Учебники полны ошибок. Учителям приказали молчать. Но не забывайте, что среди родителей много педагогов. Я против психологических тестов в школе, против понятия буллинга, против секс просвета в школе, против больниц при школах, против турникетов в школе. оставьте в покое детей!!!!" 

 

Почему не учитывается мнение большенства родителей. Нужно не каникулы сокращать, а качество образования! Дети не виноваты что программа хромает. Против данного нпа"

 

Я против данного НПА! Против сокращения каникул у детей! Прекратите ставить эксперименты над нашими детьми! Постройте новые школы! Школы в г Нур-Султан переполнены! В классах учатся более 30 детей! Учатся в три смены! Обеспечьте лучше комфортные условия для учащихся и тогда дети будут радовать нас своими результатами!"

 

Я против. Зачем это? Если ровняетесь на запад, то там все немного по другому в плане каникул. Если забрать несколько дней каникул и лета, дети спасибо вам не скажут. Школа нынче не дом знаний, а какое то поля боя что для родителей, что для учеников. Лучше заняться школьной программой, нормальную сделать, тогда и успешных учеников больше будет, и с удовольствием посещение школы".

 

Категорически против принятия данного НПА! Против сокращения каникул и против продления учебного года!"

 

Не нужно придумывать. Улучшите школьную программу, две недели не спасут проблемы в образовании"

 

Серьёзно? Весенние каникулы 9 дней? А ни чего что третья четверть 3 месяца?"

 
(Пунктуация и орфография авторов сохранены)
 
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
 
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%.
 
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.

Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель. 
 
Каникулы в течение учебного года:
 
В 1–11-х (12-х) классах:
 
осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
 
зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);
 
весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).
 
В 1-х классах установлены дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
 
Ранее агентство провело опрос по поводу оценки в целом системы образования в Казахстане. Он показал, что 85% респондентов поддерживают возврат к прежней научно-образовательной системе и отказ от Болонской системы.
 

Сокращение каникул в Казахстане закрепили в образовательных стандартах

18.08.2022, 14:55 68531
Сокращение каникул в Казахстане закрепили в образовательных стандартах
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Министерство просвещения утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава 5-го государственного общеобязательного стандарта начального образования содержит следующие требования к сроку обучения:
 
Срок освоения общеобразовательной учебной программы начального образования - четыре года.
 
Продолжительность учебного года в 1-х классах - 35 учебных недель, во 2-4-х классах - 36 учебных недель.
 
Продолжительность каникулярного времени в календарном году составляет не менее 115 дней, из них в учебном году не менее 25 дней.
 
Каникулы предоставляются три раза в учебном году - осенью, зимой и весной. Для обучающихся 1-х классов в третьей четверти дополнительно предоставляется каникулярное время продолжительностью одна неделя.
 
Напомним: до этого года казахстанские школьники учились на две недели меньше. Ранее Министерство просвещения РК заявило, что изучило предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года. 
 
Предложение относительно сокращения каникул было вынесено на публичное обсуждение и натолкнулось на критику со стороны общества. Родители назвали данное предложение "действием ради действия". Тем не менее решение было принято. 
 
Предложенный график каникул на 2022-2023 учебный год выглядит так: 
 
осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года; 
 
зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года; 
 
весенние - с 18 по 26 марта 2023 года; 
 
летние - с 1 июня по 1 сентября. 
 
Также по-прежнему есть дополнительные каникулы для первых классов - с 6 по 12 февраля 2023 года. 
 
Агентство Kazakhstan Today ранее провело по поводу оценки в целом системы образования в Казахстане. Он показал, что 85% респондентов поддерживают возврат к прежней научно-образовательной системе и отказ от Болонской системы.
 

Дефицит мест в школах Казахстана может достигнуть 1 млн

16.08.2022, 15:04 93341
Дефицит мест в школах Казахстана может достигнуть 1 млн
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Казахстане дефицит ученических мест может составить 1 млн к 2025 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, на сегодняшний день в Казахстане не хватает более 260 тысяч ученических мест. 
 

Прогнозируется, что к 2025 году у нас может возникнуть дефицит порядка миллиона ученических мест. Для того чтобы этого дефицита не было, президент поставил задачу по строительству тысячи школ", - сказал министр.

 
По его информации, в прошлом году было построено рекордное число школ - 277. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 225 школ.
 
Также вопрос будет решаться в рамках отдельного национального проекта "Комфортная школа", который будет реализован по поручению главы государства. Он позволит устранить дефицит 800 тысяч мест. 
 
Напомним, что в правительстве РК поддержали продление учебного года.
 

В РК количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч

16.08.2022, 12:02 89211
В РК количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для охвата молодежи профтехобразованием в текущем году госзаказ увеличен до 128 тысяч мест. По поручению главы государства количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч. В целях подготовки инженерно-технических кадров начат прием в 3 новых филиала ведущих зарубежных вузов", - проинформировал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства. 

 
Он подчеркнул, что к началу учебного года приняты необходимые меры по обеспечению готовности как инфраструктуры, так и учебного процесса. 
 
Глава правительства также отметил, что все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%. Министрам просвещения, науки и высшего образования, акимам регионов взять эти вопросы на особый контроль. 
 

Акиматам регионов необходимо ускорить вывод систем видеонаблюдения организаций образования в центры оперативного управления органов внутренних дел. Также следует обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций", - заявил он. 

 
Алихан Смаилов поручил: 

  • Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел рассмотреть вопрос обязательного введения в образовательную программу изучения Правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов. 
  • акиматам регионов необходимо обеспечить 100% охват детей, нуждающихся в помощи, мерами государственной поддержки. Следует организовать школьные ярмарки и выездные автолавки в отдаленные села для реализации школьных товаров по сниженным ценам.
  • Министерству торговли совместно с палатой "Атамекен" и акиматами обеспечить стабильность цен на школьные принадлежности; 
  • Министерству индустрии совместно с НПП "Атамекен" отработать вопрос по стоимости школьной формы; 
  • акиматам регионов обеспечить доставку в школы необходимого количества учебников; 
  • Министерству науки и высшего образования, акиматам регионов принять все меры по обеспечению иногородних студентов вузов и колледжей местами в общежитиях.
 

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