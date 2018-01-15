В Казахстане будет введена новая система доплат учителям

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Как сообщила сегодня в рамках брифинга на площадке пресс-центра правительства РК вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова вместе с повышением зарплаты учителям будет введена новая система доплат, передает Kazakhstan Today.

Как отметила вице-министр, увеличение заработной платы будет зависеть от перехода на обновленное содержание учебных программ.

Имеется соответствующий график, который утвержден госпрограммой образования и науки до 2019 года. Так, с января 2018 года будет увеличена заработная плата учителям 1, 2, 5, 7-х классов. С сентября 2018 года - учителям 3, 6 и 8-х классов. С сентября 2019 года зарплата повысится у учителей 4, 9, 10-х классов. В 2020 году дойдет очередь и до учителей 11-го класса.

Размер надбавки, как озвучил глава государства в Послании "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", составит 30% от должностного оклада.

К примеру, у городского учителя I категории со стажем 15 лет заработная плата увеличится на 24 000 тг, такого же учителя на селе - на 25 860 тенге. Это при полной учебной нагрузке.

Кроме того, будет введена новая система доплат учителям, которые будут учитывать уровень квалификации. Категории будут присваиваться через национальный квалификационный тест. В зависимости от подтвержденной квалификации доплата будет составлять от 20% до 50%.

К примеру, надбавка учителя с 15-летним стажем и I категорией в случае подтверждения квалификации на ступень выше составит 28 000 тенге на уровне города и 36 000 тенге на уровне села.

Что касается специалистов без категории и со стажем 3 года, должностной оклад которых составляет 56 000 тенге, то по словам вице-министра, для этой категории педагогов предусмотрен ряд надбавок и доплат (за проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д.). Так, надбавка за обновленное содержание составит 16 000 тенге на уровне города и 21 000 тенге на уровне села. При таком раскладе, средняя заработная плата такого специалиста составит порядка 96 000 тенге в городе и 115 000 тенге на селе.

"Я думаю, есть стимул, чтобы получить эту надбавку. А если этот специалист еще и сдаст квалификационный тест, то его зарплата значительно увеличится", - сказала Б. Асылова.

В ходе брифинга Б. Асылова проинформировала, в рамках седьмого направления Послания главы государства "Человеческий капитал - основа модернизации" в системе образования определены четкие направления деятельности на ближайшую перспективу. В настоящее время МОН РК разрабатывается план мероприятий по реализации послания, а также ведомственный план по выполнению задач, поставленных перед Министерством образования и науки РК, сообщается на официальном портале премьер-министра.

По словам вице-министра, одним из направлений либерализации сферы образования с экономической точки зрения можно назвать привлечение частных инвестиций. Как показывает международный опыт, сфера образования достаточно востребованная, рентабельная и интересная для инвесторов. Одним из успешных примеров привлечения частных инвестиций стала реализация программы "Балапан". С момента реализации данной программы за счет частных инвестиций было открыто 2336 частных детских садов и мини-центров. За семь лет на реализацию данной программы было выделено порядка 900 млрд тенге.

"МОН РК продолжает работу в данном направлении. В соответствии с поручением главы государства, озвученном в послании, планируется дальнейшее внедрение подушевого финансирования в городских школах", - отметила Бибигуль Асылова.

В 2017 году были внесены изменения в закон РК "Об образовании", которые позволяют размещать государственный образовательный заказ в частных школах. На сегодняшний день уже имеются определенные результаты. Так, начиная с 2013 года, подушевое финансирование апробируется в среднем образовании, а в Актобе с начала текущего года реализуется пилотный проект в частной школе.

В городе Шымкент уже с сентября 2018 года за счет средств местного бюджета планируется размещение госзаказа в частных школах на 3310 мест.

В городе Астана также с сентября текущего года за счет средств республиканского бюджета планируется размещение госзаказа на 3721 место.

"В этом направлении будет поставлена задача акиматам для того, чтобы они привлекали частные инвестиции в сферу образования и предусматривали соответствующие бюджетные средства для размещения госзаказа", - отметила Бибигуль Асылова.

Полученный в результате апробации новый опыт управления школой на примере городов Астаны и Шымкент будет спроецирован на полномасштабное подушевое финансирование на остальные регионы.

Отвечая на вопрос о внедрении механизма подушевого финансирования, Б. Асылова отметила, что планируется реорганизация школ из государственных учреждений в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения. На данный момент разрабатываются изменения в законодательство.

"Данная организационно-правовая форма позволит нашим школам стать достаточно самостоятельными в экономическом плане. Также инструмент подушевого финансирования решит ряд вопросов, в том числе и со стимулированием преподавателей", - резюмировала вице-министр.

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