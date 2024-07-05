04.07.2024, 17:37 2706
В Казахстане Национальная академия наук получила новый статус
Фото: НАН РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Национальная академия наук при президенте РК стала единственной высшей научной организацией в стране, сообщает пресс-служба академии.
Главой государства подписан закон "О науке и технологической политике". Согласно принятому закону РК "О науке и технологической политике" Национальная академия наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан является единственной высшей научной организацией", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что принятие закона позволит Национальной академии наук Республики Казахстан принять активное участие в развитии и укреплении научно-инновационного потенциала страны, обеспечить консолидацию научных сил, развить научную философию и академическую мысль по примеру ведущих зарубежных стран.
Напомним, в апреле стало известно, что правовой статус Национальной академии наук законодательно закрепят в Казахстане.
новости по теме
25.06.2024, 18:54 40231
В Минтруда предложили освободить от службы в армии некоторых выпускников
Фото: МТСЗН РК
Рассказать друзьям
Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова во время заседания правительства предложила освободить от службы в армии некоторых выпускников вузов.
С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки", - заявила Жакупова.
От службы министр предложила освободить представителей следующих специальностей: техник-строитель, горняк-металлург, нефтяник, энергетик, строитель, автомеханик, инженер и другие.
Также Светлана Жакупова сообщила, что в целом с начала года 137 тыс. граждан трудоустроены на субсидируемые государством рабочие места, более 103 тыс. - на свободные вакансии, предоставляемые работодателями, а также порядка 16 тыс. человек направлены на проекты, реализуемые в рамках национальных проектов и отраслевых концепций.
Министр добавила, что по достижении плановых показателей региональных карт занятости самые высокие показатели отмечены в Абайской (53%), Северо-Казахстанской (47%), Кызылординской (45%) и Жамбылской областях (45%), а самые низкие - в Актюбинской области (30%) и Алматы (30%).
24.06.2024, 10:54 50051
В Казахстане на 5,6 миллиона детей приходится всего 147 музыкальных школ
Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%
Рассказать друзьям
Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 5,6 миллиона детей от 3 до 17 лет приходится всего 147 музыкальных школ. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, сообщает Finprom.
В информации подчеркивается, что казахстанские музыканты и певцы, такие как уникальный вокалист Димаш Кудайберген, рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит) или скрипачка Жамиля Серкебаева известны на весь мир, при этом на весь Казахстан насчитывается всего 147 государственных музыкальных учреждений.
Учитывая, что детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно в РК 5,6 миллиона, на одну такую школу их приходится почти 40 тысяч (...) Понятно, что родители могут отдать ребенка в частную студию, кружок, или и вовсе нанять преподавателя заниматься дома. Но это, во-первых, очень недешево и большинству просто недоступно, во-вторых, такие занятия не обеспечат никакой системности и разносторонности, и в-третьих, никакой гарантии качества такого образования нет и быть не может", - пишет сайт.
По его информации, даже в столице - одном из самых быстрорастущих и самых "детских" регионов страны - всего три такие школы.
Хуже, чем в Астане, обстоит ситуация только Мангистауской области и тех регионах, где школ нет вообще. Напомним: мы говорим о столице нашего государства, где проживает 377 тысяч детей в возрасте от 3 до 17 лет", - уточняет источник.
В информации также подчеркивается, что при всем таланте казахстанских музыкантов и профильных педагогов в стране нет по-настоящему выдающихся, знаменитых на весь мир или хотя бы на региональном уровне музыкальных школ.
Для примера: входящая во все мировые рейтинги Школа Колберна из Лос-Анжелеса имеет не только спроектированные специально под нее кампусы и классные помещения, но и собственную прекрасную концертную площадку, на которой выступали многие ведущие артисты мира. В этой музыкальной школе учатся дети и подростки с ранних лет, есть и отделение для студентов-магистров. Не менее именитая музыкальная школа Шеперда, расположенная в Хьюстоне, штате Техас, помимо специальных аудиторий включает концертный зал Stude Concert Hall на 1000 мест, знаменитый своей акустикой Duncan Recital Hall на 250 мест, органный зал и оперную студию. Дошкольные занятия для малышей здесь начинаются уже в возрасте двух лет. Мы не думаем, что в Казахстане нет талантов, нуждающихся в не меньших возможностях и оснащении. Но вот инфраструктуры под них действительно, увы, пока не построено", - пишет сайт.
Напомним, о проблемах музыкального образования в Казахстане говорили с президентом известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева и знаменитая пианистка и педагог Жания Аубакирова.
А сам президент, поздравляя в мае этого года творческих казахстанцев с Днем работников культуры и искусства, отметил, что в РК были выделены бюджетные средства на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и государственных концертных организаций - впервые за три десятилетия.
Остается надеяться, что профильные ведомства обратят наконец внимание на проблемы в сфере нехватки музыкальных школ и инфраструктуры, и услышат слова президента: "Культура и искусство являются важными сферами в жизни страны. Искусство - это душа нации, а культура - ее духовный облик", - резюмирует источник.
21.06.2024, 19:34 64711
Аннулированы результаты ЕНТ почти 400 абитуриентов
76% абитуриентов набрали пороговые баллы
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный центр тестирования представил промежуточные итоги основного ЕНТ. С момента старта основного ЕНТ-2024 211 тыс. раз сдали тестирование.
Из них: 76% абитуриентов набрали пороговые баллы; средний балл - 68 баллов; максимальный балл - 138 баллов; 577 тестируемых с особыми образовательными потребностями.
За нарушение правил были аннулированы результаты 396 человек. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 267 абитуриентов; за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 120 человек; после проверки видеозаписей аннулированы результаты 9 человек; посторонних лиц не было выявлено.
Наибольшее количество тестируемых - 18% - сдали комбинацию предметов "математика - физика", 16% - "биология - химия". 15% сдающих выбрали комбинацию "творческий экзамен".
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за технического сбоя перенесли сдачу ЕНТ.
Проведение ЕНТ в шести регионах, пострадавших от паводков, продлили с 25 мая по 12 июля.
19.06.2024, 20:01 77391
Суд поставил точку в скандале вокруг программы "Болашак"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 19 июня, стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились, сообщает пресс-служба столичного суда.
По итогам рассмотрения при содействии коллегии суда Астаны стороны пришли к соглашению, на условиях которого стипендиат Г. обязалась добровольно погасить задолженность перед Центром международной программы "Болашак".
Постановлением коллегии дело окончено утверждением медиативного соглашения.
Ранее сообщалось о скандале со стипендианткой "Болашак", "повесившей" многомиллионные долги перед государством на гарантов. Позже министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что стипендиатка, которая не исполнила свои обязательства по программе "Болашак", возместит всю сумму государству самостоятельно.
19.06.2024, 16:11 78896
В Алматы из-за технического сбоя перенесли сдачу ЕНТ
В Наццентре тестирования определили новые даты
Рассказать друзьям
Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Проведение ЕНТ в Алматы перенесли на другой день из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе Национального центра тестирования.
В связи с техническими неполадками на стороне партнеров UStudy сегодня, 19 июня 2024 года, в городе Алматы ЕНТ переносится на другой день. А именно, первый поток – на 23 июня, второй поток - на 30 июня", - говорится в сообщении.
17.06.2024, 09:42 92121
Сколько казахстанских выпускников школ получили знак "Алтын белгі"
Фото: ortcom.kz
Рассказать друзьям
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в этом году 7420 выпускников школ получили знак "Алтын белгі", сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
В 2024 году 186 тысяч выпускников окончили 11 классов. Среди них 7420 человек удостоены знака "Алтын белгі", а 13 727 выпускников получили аттестат об общем среднем образовании с отличием", - проинформировали в Минпросвещения.
Как сообщалось ранее, аттестат о среднем образовании оцифровали в Казахстане.
13.06.2024, 13:23 110876
Образовательные программы для специалистов атомной отрасли запустил "Казатомпром"
Предоставляемый компанией грант покрывает стоимость 1 года обучения в технических вузах и колледжах Казахстана по приоритетным для атомной отрасли техническим направлениям
Рассказать друзьям
Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казатомпром объявляет о старте образовательных программ Murager и IZBASAR, сообщает пресс-служба компании.
Они направлены на поддержку активной молодежи - абитуриентов, выпускников колледжей и студентов начальных курсов в регионах присутствия компании, а также молодых работников атомного холдинга.
В этом году программа безвозмездных образовательных грантов Murager для выпускников школ и колледжей, а также студентов 1, 2 и 3-х курсов колледжей и вузов расширяет свой охват, и действует в Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях", - отметили в компании.
Предоставляемый компанией грант покрывает стоимость 1 года обучения в технических вузах и колледжах Казахстана по приоритетным для атомной отрасли техническим направлениям: производство и добыча урана, геологоразведка, ядерно-топливный цикл, научная деятельность, энергетика, экология и охрана окружающей среды.
Участники программы, подтвердившие требуемый уровень ежегодной успеваемости (GPA), смогут продлить обучение по образовательному гранту "Murager" в следующем учебном году", - уточнили в пресс-службе.
Прием заявок осуществляется с 22 мая по 14 августа 2024 года на сайте и на странице программы в Instagram, где представлена более подробная информация.
Также в фокусе внимания "Казатомпрома" - развитие навыков компетенций и профессионального роста.
В компании стартует конкурсный отбор программы развития молодых специалистов IZBASAR, который пройдет как среди внутренних кандидатов из числа молодых сотрудников компании, так и среди внешних участников - выпускников высших учебных заведений Казахстана.
В рамках программы молодые специалисты проходят ротацию по группе компаний, что позволяет им развивать свои профессиональные навыки и перенимать передовые практики в новых направлениях. Отметим, что для внешних участников стажировка будет оплачиваемой, что является значительным бонусом для начинающих специалистов. Также с этого года к приоритетным направлениям - производство и добыча урана, геологоразведка, ядерно-топливный цикл, научная деятельность, IT и кибербезопасность, экология и охрана окружающей среды, HR и маркетинг - будет добавлена специальность "экономика и финансы", - отметили в компании.
Набор кандидатов в программу IZBASAR 2024 года пройдет с 31 мая по 30 июня на сайте проекта.
10.06.2024, 11:20 126906
В рейтинге стран по качеству системы образования Казахстан занял 62-е место из 93
Фото: pexels
Рассказать друзьям
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге стран по качеству системы образования Республика Казахстан заняла 62-е место из 93.
Индекс страны составил 51 балл из 100 возможных. Чем выше индекс страны, тем система образования в ней считается лучше, а возможности студентов - выше", - сообщает ranking.kz.
Отмечается, что индекс качества системы образования учитывает государственную систему образования, готовность студентов учиться в вузах, финансирование университетов, количество высших образовательных учреждений и различные мировые рейтинги.
По итогам первого квартала текущего года объем услуг в области высшего образования составил 126 млрд тенге - практически столько же, сколько и годом ранее. Большая часть услуг была оказана за счет бюджета: 62,7 млрд тенге, годовое сокращение при этом составило 7,9%", - проинформировали аналитики.
Также сообщается, что объем услуг, оказанных за счет населения, вырос на 5,5%, до 57 млрд тенге, за счет предприятий - на 93,6%, до 6,2 млрд тенге.
В региональном разрезе больше всего услуг в области высшего образования традиционно оказали в Алматы: 52,6 млрд тенге - на 4,3% меньше, чем годом ранее. Доля региона составила 41,7% от РК", - добавил аналитики.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики РК.
Читаемое
04.07.2024, 11:01ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур - Токаев 04.07.2024, 10:4525071Беларусь официально стала членом ШОС 04.07.2024, 12:4623376Казахстан выполнил все заявленные цели и задачи - Токаев о председательстве страны в ШОС 04.07.2024, 12:46Токаев обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки"22631Токаев обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки" 04.07.2024, 08:2022466Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Индии 28.06.2024, 10:21217581Полицейского насмерть сбили в Аягозе 28.06.2024, 19:00203206В Алматинской области пьяный дебошир оказал сопротивление полицейским: возбуждено уголовное дело 28.06.2024, 20:20192836В Алматы жители Турксибского района остались без электричества 29.06.2024, 12:15187171В Костанайской области нашли тело пропавшей девушки 29.06.2024, 19:42184096Разрушительный сель в Кыргызстане: погибли двое несовершеннолетних казахстанцев 10.06.2024, 09:13267926Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 27.06.2024, 11:23263821В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми 27.06.2024, 13:00260696В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького 22.06.2024, 18:44260601По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 27.06.2024, 10:29259006Парень погиб при перестрелке в Конаеве
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?