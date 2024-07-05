В Казахстане Национальная академия наук получила новый статус

Фото: МТСЗН РК

Рассказать друзьям

Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова во время заседания правительства предложила освободить от службы в армии некоторых выпускников вузов.





С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки", - заявила Жакупова.





От службы министр предложила освободить представителей следующих специальностей: техник-строитель, горняк-металлург, нефтяник, энергетик, строитель, автомеханик, инженер и другие.





Также Светлана Жакупова сообщила, что в целом с начала года 137 тыс. граждан трудоустроены на субсидируемые государством рабочие места, более 103 тыс. - на свободные вакансии, предоставляемые работодателями, а также порядка 16 тыс. человек направлены на проекты, реализуемые в рамках национальных проектов и отраслевых концепций.





Министр добавила, что по достижении плановых показателей региональных карт занятости самые высокие показатели отмечены в Абайской (53%), Северо-Казахстанской (47%), Кызылординской (45%) и Жамбылской областях (45%), а самые низкие - в Актюбинской области (30%) и Алматы (30%).