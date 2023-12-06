В Казахстане не хватает порядка 5 тысяч педагогов

Премьер-министр поручил до 15 февраля разработать и принять соответствующие региональные программы для снижения нехватки кадров на местах

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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Университеты в Казахстане ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов, однако в стране все равно не хватает порядка 5 тысяч педагогов, заявил на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов, - Университеты в Казахстане ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов, однако в стране все равно не хватает порядка 5 тысяч педагогов, заявил на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба главы кабмина.





На заседании обсуждались меры по подготовке в республике педагогических кадров всех уровней.





Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил, что на сегодня в РК 49 вузов имеют лицензии по педагогическим направлениям, всего обучается свыше 186 тысяч человек. Утверждены стандарт аккредитации педагогических вузов и концепция развития высшего образования и науки до 2029 года.





Количество грантов на педагогические направления за последние годы выросло в несколько раз и достигло 15 923 единиц. Их стоимость при этом увеличилась вдвое. Повышены также студенческие стипендии. Параллельно с этим были усилены требования при приеме на педагогические профессии. Продолжается работа по обновлению образовательных программ педагогических вузов, на сегодня обновлены уже 72%. В целом эти и другие проводимые изменения направлены на повышение качества подготовки педагогических кадров и их адаптацию к современным требованиям", - сообщил Нурбек.





Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в настоящее время по педагогическим специальностям на базе колледжей обучаются более 80 тысяч студентов. 43 тысячи из них - по государственному заказу. Колледжи готовят воспитателей для детских садов, учителей начального и дополнительного образования, а также художественного труда и музыки.





В целях повышения качества подготовки и методического обеспечения кадров утвержден профессиональный стандарт "Педагог". На его основе колледжи совместно с работодателями обновляют и реализуют 554 образовательные программы. При этом уже повышена квалификация более 6 тысяч педагогов", - доложил Бейсембаев.





С учетом потребностей в республике ежегодно увеличивается государственный заказ на подготовку педагогических кадров. С текущего года также усилены квалификационные требования к колледжам для открытия педагогических специальностей. Это касается наличия соответствующих лицензий и обеспечения трудоустройства не менее 90% выпускников.





Глава правительства отметил: успех образовательного процесса напрямую зависит от профессионального мастерства педагога. Быстро меняющиеся требования современной жизни диктуют необходимость адаптировать к ним подходы к подготовке педагогических кадров.





Сегодня у нас не хватает порядка 5 тысяч педагогов. При этом университеты ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов. Однако многие из них не идут в профессию. Причин этому предостаточно", - указал Алихан Смаилов.





Вместе с тем в республике многое делается для повышения престижа и статуса педагога, в том числе в законодательном плане.





Мы повышаем учителям заработную плату, убираем несвойственную нагрузку и отчетность. Принят комплекс мер по привлечению в педагогику талантливой молодежи. Повышены требования к поступлению в педагогические вузы. И это правильно", - отметил премьер-министр.





По его словам, чем выше проходной балл в педагогические учебные заведения, тем больше возможности выбрать наиболее сильных абитуриентов. Если 5 лет назад в РК на эти специальности приходили абитуриенты с 50 баллами, то сегодня средний балл при зачислении составляет 111.





Однако сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что "во всем виноват учитель", привело к снижению привлекательности этой профессии. Поэтому государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя", - подчеркнул глава правительства.





Алихан Смаилов напомнил, что студентам педагогических специальностей были в 2,5 раза увеличены стипендии. Каждый четвертый претендент на государственный грант в текущем году, а также более 1,5 тысячи обладателей "Алтын белгі" захотели стать учителями.





Теперь мы должны повысить качество обучения и пересмотреть методики преподавания студентам педагогических вузов и колледжей. Нужно модернизировать учебные программы, включив в них востребованные компетенции. Надо учитывать все современные реалии", - перечислил глава кабмина.





Он поручил обеспечить формирование госзаказа на подготовку педагогов на основе определения прогнозной потребности в организациях образования.





Надо до 15 февраля разработать и принять соответствующие региональные программы для снижения нехватки кадров на местах", - отметил он.





Наряду с этим следует проработать эффективные механизмы вхождения в профессию молодых учителей, создать системы наставничества и повышения квалификации педагогов по новым компетенциям.





Надо обеспечить непрерывность системы педагогического образования, преемственности содержания обучающих программ от детского сада до университета. Более того, необходимо усилить работу по оказанию методической поддержки организациям дошкольного, среднего, технического и профессионального образования", - заключил Алихан Смаилов.



