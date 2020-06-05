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В Казахстане планируют перевести школы на односменное обучение

04.06.2020, 15:14 8263
В Казахстане планируют перевести школы на односменное обучение
Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют перевести школы на односменное обучение, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением, передает Kazakhstan Today.
 

Глобально перед нами стоит задача перехода на односменные школы. Качество образования и создание комфортных условий в конечном счете связанно именно с решением этой проблемы", - сказал Асхат Аймагамбетов.

 
Министр обратил внимание на проблему аварийных школ. По его словам, в Казахстане функционируют 54 аварийные школы, 183 трехсменные школы. Дефицит мест составляет 168 тыс. мест, а к 2025 году дефицит может составить порядка 500 тыс. мест. Для решения данной проблемы планируется строительство не менее 800 школ.
 
По его информации, только в этом году планируется построить дополнительно 80 объектов образования.
 

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