В Казахстане планируют внедрить дифференцированные гранты для обучения в вузах

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в Казахстане начался прием документов на прохождение стажировок по программе "Болашак" в ведущих зарубежных вузах, признанных мировых научно-исследовательских центрах и отраслевых организациях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным АО "Центр международных программ", заявки принимаются до 14 октября текущего года посредством портала государственных услуг Egov.kz. В этом году для прохождения зарубежных стажировок выделено 110 стипендий.

В 2022 году 7 категорий работников могут повысить квалификацию по программе "Болашак": инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.

Перечень приоритетных специальностей по программе "Болашак" предусматривает 158 специальностей для прохождения стажировки. В текущем году данный перечень пополнился такими актуальными специальностями, как Вig Data архитектор, искусственный интеллект, дизайн интерфейсов и др.

Напомним, стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее 3 лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата КАЗТЕСТ уровня не ниже В1.