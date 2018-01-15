Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Казахстане продолжается работа по сокращению нагрузки на учеников, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на брифинге в пресс-центре правительства директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова прокомментировала вопрос о снижении нагрузки на учеников, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

В своем ежегодном послании народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" президент Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что нагрузка на учеников в Казахстане самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР. Глава государства поручил ее снизить.

Как отметила в ходе брифинга Шолпан Каринова, МОН РК ведется системная и целенаправленная работа по снижению нагрузки на учеников. В апреле 2017 года был принят приказ "О регулировании домашних заданий", в результате чего на сегодняшний день на одну треть сокращены домашние задания детям.

Вместе с тем Ш. Каринова подчеркнула, что в приказе отражены конкретные нормы в разрезе всех звеньев образования и по каждому предмету. Учебная нагрузка, которая задается на дом, не должна превышать 150 минут.

Работа по сокращению нагрузки на ученика в целом продолжается. На сегодняшний день этот вопрос широко обсуждается с педагогической общественностью. В санитарные требования были включены нормы, позволяющие укладываться в пять рабочих дней. Сейчас в министерстве действует рабочая группа по снижению нагрузки на ученика в неделю.

"Результаты работы будут доведены до регионов и будут приняты соответствующие нормативные документы", - сказала Шолпан Каринова.

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