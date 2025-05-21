В Алматы проводят проверку строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-МадениетВ Алматы проводят проверку строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-Мадениет
20.05.2025, 10:43 9736
В Казахстане с 1 сентября увеличится размер стипендий студентам
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября этого года будет увеличен размер стипендий студентам. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов.
За последние 5 лет количество грантов в Казахстане возросло в 1,4 раза. На 2024-2025 учебный год выделено 93 116 грантов. Кроме того, с 1 сентября этого года будет увеличен размер стипендий обучающихся. Для бакалавриата размер стипендии составит 52 372 тенге, магистратуры - 117 098 тенге и докторантуры - 262 500 тенге. То есть размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в 2 раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры - в 1,75 раза", - отметил вице-министр.
По поручению главы государства принят закон РК по внедрению единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединит в себе существующие меры поддержки. Количество открытых счетов на сегодня составила 102 тыс. вкладов.
Активно ведутся работы по инфраструктурным проектам. На сегодня дефицит мест в общежитиях сократился с 82 500 в 2019 году до 14 873 койко-места в 2024 году. Для детей с особыми образовательными потребностями госуслуга по предоставлению мест в общежитиях предоставляется в проактивном формате.
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20.05.2025, 14:35 7051
Родители подали коллективную жалобу на учебный центр в Астане
Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Коллективная жалоба поступила в полицию на учебный центр в Астане, сообщает полиция столицы.
В полицию поступила коллективная жалоба от граждан на мошеннические действия учебного центра "Ғасыр". Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату", - рассказали в департаменте полиции Астаны.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ход следствия находится на контроле у руководства департамента полиции города Астаны.
16.05.2025, 13:58 41076
Основной этап ЕНТ стартовал в Казахстане
Фото: Министерства науки и высшего образования РК
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началось основное ЕНТ-2025, который продлится до 7 июля.
Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки", - сообщает Министерство науки и высшего образования РК.
Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений (в 2024 году - 186 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток было 342 тыс. заявлений). Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.
При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице. Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования. Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается "математика - физика" - ее выбрали 16,5% поступающих. Это свидетельствует о стремлении абитуриентов к профессиям инженеров, учителей, энергетиков, строителей и других технических специальностей. Далее по популярности следуют комбинации "биология - химия" (15,6%), ориентированная на будущих медиков, и "математика - информатика" (9,7%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в IT-сфере", - отметила Гульзат Кобенова.
Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий - 120, в том числе 20 по "Истории Казахстана", 10 по "Грамотности чтения", 10 по "Математической грамотности" и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов - 140.
Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время - 40 минут.
Председатель комитета подчеркнула, что создаются все необходимые условия для эффективной подготовки к ЕНТ.
В частности, внедрен индивидуальный тематический анализ результатов по каждому предмету. Это позволяет выпускникам после каждой сдачи ЕНТ (январской или мартовской) оперативно выявлять и целенаправленно прорабатывать свои слабые места. Более того, даже после первой попытки тестирования абитуриенты имеют достаточно времени, чтобы скорректировать свою подготовку и повысить шансы на успех во время второго ЕНТ", - сообщает ведомство.
Для оценки уровня готовности и адаптации к формату экзамена предусмотрена возможность прохождения пробного онлайн-тестирования.
Кроме того, в начале учебного года на сайте Национального центра тестирования публикуются все необходимые материалы для подготовки: список рекомендованных учебников; подробный план теста; перечень 100 важнейших исторических дат по истории Казахстана и всемирной истории; глоссарий терминов по информатике; списки литературных произведений по казахской и русской литературе. Все эти ресурсы призваны обеспечить абитуриентов полным комплектом инструментов для уверенной и успешной подготовки к ЕНТ", - говорится в информации.
В целях обеспечения академической честности каждый участник ЕНТ получит индивидуально сгенерированный тестовый вариант. Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов им будут предоставлены бумажные версии таблиц.
Подать апелляцию по содержанию тестовых заданий можно в течение 30 минут после окончания тестирования, а по техническим причинам можно подать во время тестирования. Сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат", - пояснили в министерстве.
Пороговые баллы для поступления остаются прежними: для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, для "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - не менее 70 баллов; для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений, при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д. В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение",- предупредили в Миннауки.
После завершения ЕНТ-2025, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.
14.05.2025, 19:32 57486
В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ
Фото: НЦТ
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с переносом даты последнего звонка изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая, сообщает Национальный центр тестирования Казахстана.
Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая. Абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня", - говорится в сообщении.
В центре добавили, что информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, абитуриентам будет отправлено SMS-уведомление.
Напомним, в Казахстане за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65 (по пяти предметам).
14.05.2025, 12:31 61261
Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в рамках интернационализации колледжей
В Урумчи состоялось 9-е совещание министров образования стран ШОС
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Урумчи. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Участники 9-го совещания министров образования стран - членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили ключевые векторы развития образовательного сотрудничества в пространстве организации, сообщили в Министерстве просвещения Казахстана.
Особое внимание участники совещания уделили вопросам подготовки конкурентоспособных кадров, совместным академическим инициативам, цифровым трансформациям и внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс.
Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев в своем выступлении отметил стратегическое значение укрепления партнерства в сфере технического и профессионального образования. Особый акцент сделан на развитии академической мобильности, внедрении совместных образовательных программ и интернационализации колледжей как инструмента повышения качества подготовки кадров.
Также на просторах мероприятия прошла двусторонняя встреча министра с его коллегой из Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэном. Рассмотрены вопросы казахстанско-китайского сотрудничества и обмена опытом в сфере технического и профессионального образования.
По данным Минпросвещения РК, на сегодня колледжи Алматы, Шымкента и Жамбылской области уже приступили к обмену опытом с ведущими колледжами и промышленными кластерами Китая. Для студентов и педагогов организованы стажировки на базах партнерских организаций, в которых осваиваются передовые технологии и производственные стандарты.
По итогам переговоров достигнуты договоренности о создании Казахстанско-Китайского профессионально-технического колледжа, который станет флагманом по подготовке специалистов с международной квалификацией. Китайская сторона выразила готовность участвовать в повышении квалификации управленческих кадров казахстанских организаций образования в области ИИ и цифровизации образования.
Кроме того, стороны подтвердили намерение подписать меморандум о сотрудничестве в рамках Первого Всемирного конгресса по инклюзивному образованию, который пройдет в Алматы осенью текущего года.
В совещании приняли участие руководители профильных ведомств Казахстана, Китая, России, Ирана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, а также представители международных организаций и дипломатического корпуса, добавили в ведомстве.
10.05.2025, 17:07 89691
В Минпросвещения сообщили, когда школьникам вручат аттестаты
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.
Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.
Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня.
Ранее сообщалось, что в Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников школ.
06.05.2025, 13:03 123631
Бывшие студенты военных вузов смогут восстановить учебу через eGov
Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz, сообщает АО "НИТ".
Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.
Ранее процедура восстановления была сложной и требовала личного присутствия. Кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги", - подчеркнули в АО "НИТ".
Теперь процесс стал проще: заявление подается онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных. Важно отметить, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления. Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.
Чтобы получить услугу, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" - "Воинский учет и безопасность" - "Воинская служба";
- выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";
- выбрать учебное заведение, указать сколько времени прошло с момента отчисления и дать согласие на использование своих персональных данных;
- указать адрес проживания и прикрепить документы;
- подписать заявку одним из доступных методов подписания;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.
Ранее в Казахстане запустили новый цифровой сервис для автовладельцев.
04.05.2025, 10:14 140706
Объем подушевого финансирования для организаций профтехобразования увеличится в 2 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования для организаций технического и профессионального образования увеличится в 2 раза, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента, составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге", - уточнили в правительстве.
Там пояснили, что новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей.
Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов", - говорится в сообщении.
На сегодня в стране осуществляют подготовку кадров 772 колледжа. Контингент составляет всего 556 тысяч студентов, из которых 85% обучаются по гранту, а 65% объема государственного образовательного заказа направлено на технические специальности.
Государственный заказ будет увеличен по таким направлениям, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, связь, IT, строительство, педагогика и медицина, горнодобывающая и водная отрасли.
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций.
02.05.2025, 12:10 149856
В Казахстане перенесли дату последнего звонка
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников школ, сообщает пресс-служба в Министерства просвещения РК.
Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая - по решению администрации школ. В свою очередь еще раз обращаем внимание но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата", - заявили в ведомстве.
Также, по данным министерства, в последний учебный день - 23 мая во всех школах страны пройдет единый классный час под девизом "Білімім - Отаныма".
Это важное для всей системы образования мероприятие дает возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы, выразить благодарность друг другу, вспомнить наиболее значимые события уходящего учебного года. Единый классный час направлен на формирование у школьников таких ключевых качеств, как стремление к знаниям, патриотизм и трудолюбие. Эти ценности являются основой зрелой гражданской позиции и устойчивого будущего нашей страны. Каждый полученный результат, каждое усилие - это вклад в общее дело и проявление любви к Родине", - добавили в пресс-службе.
Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев обратился к родителям казахстанских школьников в связи с проведением школьных торжеств по случаю окончания учебного года.
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