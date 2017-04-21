В Казахстане создан Международный научно-образовательный центр атомной промышленности

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы состоялось подписание соглашения между АО "НАК Казатомпром" и НАО "КазНИТУ имени К.И. Сатпаева" о создании Международного научно-образовательного центра атомной промышленности, сообщает пресс-служба Казатомпрома.

Документ подписали главный директор по производству и ЯТЦ национальной атомной компании Бауржан Ибраев и ректор национального исследовательского технического университета Искандер Бейсембетов, передает Kazakhstan Today.

В задачи центра входит подготовка высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли Казахстана, в том числе обучение иностранных студентов. Учебное заведение займется совершенствованием методов и технологий обучения по направлениям, необходимым для Казатомпрома, а также проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по актуальным вопросам атомной науки и производства.

По условиям соглашения, магистранты КазНИТУ смогут проходить практику в подразделениях Казатомпрома. Кроме того, компания будет помогать студентам и сотрудникам университета внедрять в производство успешные результаты научных исследований, курсовых и дипломных проектов.

Для преподавания дисциплин при Центре сформирована Ассоциация почетных профессоров "Аксакалдар кенесі" (Совет ветеранов) из числа сотрудников и ветеранов Национальной атомной компании. В программе обучения основные дисциплины - геология и разведка урановых месторождений, металлургия редких и редкоземельных металлов, автоматизация производственных процессов. Кроме того, значительная часть дисциплин будет преподаваться на английском языке.

АО "НАК "Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования. Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. "Казатомпром" является активным участником программы развития возобновляемой энергетики в Республике Казахстан. На сегодняшний день в компании работает свыше 26 000 человек. "Казатомпром" входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.

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