В Казахстане создан Международный научно-образовательный центр атомной промышленности

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 апреля 2017
  • 20
  • :
  • 13
Все области
11º Гроза
днем 29º    ночью 16º
17:00
.
Aнонс

В Казахстане создан Международный научно-образовательный центр атомной промышленности21.04.2017
Образование  13:05

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы состоялось подписание соглашения между АО "НАК Казатомпром" и НАО "КазНИТУ имени К.И. Сатпаева" о создании Международного научно-образовательного центра атомной промышленности, сообщает пресс-служба Казатомпрома.

Документ подписали главный директор по производству и ЯТЦ национальной атомной компании Бауржан Ибраев и ректор национального исследовательского технического университета Искандер Бейсембетов, передает Kazakhstan Today.

В задачи центра входит подготовка высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли Казахстана, в том числе обучение иностранных студентов. Учебное заведение займется совершенствованием методов и технологий обучения по направлениям, необходимым для Казатомпрома, а также проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по актуальным вопросам атомной науки и производства.

По условиям соглашения, магистранты КазНИТУ смогут проходить практику в подразделениях Казатомпрома. Кроме того, компания будет помогать студентам и сотрудникам университета внедрять в производство успешные результаты научных исследований, курсовых и дипломных проектов.

Для преподавания дисциплин при Центре сформирована Ассоциация почетных профессоров "Аксакалдар кенесі" (Совет ветеранов) из числа сотрудников и ветеранов Национальной атомной компании. В программе обучения основные дисциплины - геология и разведка урановых месторождений, металлургия редких и редкоземельных металлов, автоматизация производственных процессов. Кроме того, значительная часть дисциплин будет преподаваться на английском языке.

АО "НАК "Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования. Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. "Казатомпром" является активным участником программы развития возобновляемой энергетики в Республике Казахстан. На сегодняшний день в компании работает свыше 26 000 человек. "Казатомпром" входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.
Просмотров: 3636
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   образование
21.04.2017   13:05
В Казахстане создан Международный научно-образовательный центр атомной промышленности
10.04.2017   14:04
Фото: www.kostanay.gov.kz
Электронная система направлений запущена во всех государственных детских садах Астаны
01.04.2017   17:19
17 школ Северного Казахстана перейдут на трехъязычие
29.03.2017   16:38
Фото: bilimdinews.kz
Депутаты мажилиса просят освободить учителей от организации ЕНТ
27.03.2017   22:39
В Астане 10 апреля начнётся электронная выдача направлений в детсады
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика