В Казахстане заработал Центр развития проектов G-Global и "Великий шелковый путь"

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - За годы независимости Казахстан выдвинулся в авангард государств, не только демонстрирующих высокую динамику социально-экономического развития, но и вносящих ощутимый вклад в развитие международного диалога по различным проблемам мировой экономики и финансов, в том числе в формирование новой социально-экономической парадигмы многополярного мира, передает Kazakhstan Today.





На современном этапе процессы новой формирующейся реальности сопровождаются кризисом институтов глобализма, отсутствием конструктивных идей, способствующих бесконфликтному переходу цивилизации на другой уровень взаимодействия и развития. В этих условиях в мировом сообществе растет понимание того, что синергия политической воли стран, стоящих на инклюзивной позиции, - это мощный потенциал для выхода в устойчивое будущее с многообразием интеграционных, технических, инвестиционных и других возможностей, пишет kazpravda.kz





Отмечается, что в этом контексте все большую актуальность обретают международные инициативы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продвигаемые в рамках платформы G-Global. Масштабы всех реализованных идей казахстанского Лидера давно вылились за рамки локальных и региональных систем, став частью глобальных антикризисных процессов, политики Устойчивого развития ООН и безопасности в мире. Они потрясают воображение любого реформатора современности. Это и Евразийский экономический союз, и Проект АТОМ, и Банк ядерного топлива МАГАТЭ, и Саммит ОБСЕ, а также Совещание по мерам доверия в Азии (СВМДА), Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Всемирная антикризисная конференция, Астанинский экономический форум, Программа партнерства "Зеленый мост", ЕХРО 2017 "Энергия будущего" и многие другие проекты, которые в целом составляют основу платформы G-Global.





Проект "Глобальный Шелковый путь" - один из составных компонентов международной платформы G-Global, который в полной мере гармонирует с китайской инициативой "Один пояс - один путь".





Синергия всех этих проектов в контексте современности существенно увеличивает шансы многополярного мира, в том числе стран Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Казахстана, в частности, на успешное преодоление проблем и вызовов текущего времени и выход на траекторию устойчивого развития.





Между тем все, что наработано сегодня Казахстаном в этом инклюзивном векторе развития, необходимо актуализировать, обсуждать, тиражировать, передавать этот опыт и идеи другим государствам и регионам на самых различных уровнях взаимодействия, в том числе в рамках межвузовского сотрудничества между странами. В связи с этим одним из знаменательных событий, приуроченных ко Дню Независимости РК, стало открытие на базе Евразийского национального университета имени Л. Гумилева Центра развития проектов G-Global и "Великий шелковый путь".





Центр инклюзивного развития будет продвигать на уровне межвузовского взаимодействия с другими странами идеи, заложенные в этих проектах. Примечательно, что в своей предстоящей деятельности новый Центр развития проектов G-Global и "Великий шелковый путь" будет поддерживать тесное взаимодействие с Международной академией Шелкового пути в Пекине, созданной по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.





Создание центра является еще одной важной вехой в 20-летней истории Евразийского национального университета имени Л. Гумилева. Выступая в качестве вспомогательного звена общей системы продвижения проектов G-Global и "Великий шелковый путь", новый центр на основе взаимодействия с другими университетскими центрами мира будет разрабатывать инновационные методы и механизмы актуализации и популяризации идей, лежащих в основе всех проектов платформы G-Global.





Как отметил в своем выступлении ректор ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлан Садыков, президент Казахстана с гениальной точностью определил координаты пересечения интересов современных мировых держав.





"Знаменательно, что именно Казахстан с его растущим политическим авторитетом в мире сегодня признается одним из наиболее оптимальных инклюзивных центров консолидации стран в решении сложных проблем и вызовов современности. При этом в рамках институционализации проектов G-Global и "Шелковый путь" будет активно задействован и новый центр ЕНУ", - отметил ректор.





По мнению руководителя Международного секретариата G-Global Серика Нугербекова, глава государства убежден в необходимости объединения мира на единой платформе G-Global для актуализации задач Устойчивого развития и поиска путей выхода из глобального кризиса, в том числе кризиса доверия между странами, что особо актуально сегодня. В условиях текущих процессов глобальных трансформаций страны должны сообща искать способы сокращения экономического неравенства, снижения разрывов в доходах, обеспечения равномерного доступа к социальным благам в мире.





"В этом процессе важно наличие центров инклюзивного развития при университетах, которые будут способствовать широкой пропаганде в глобальном мире студенчества гуманистических идеалов и ценностей, лежащих в основе международных проектов G-Global и "Шелковый путь", - сказал Серик Нугербеков.





Сегодня на основе программы "Рухани жангыру" в гуманитарной сфере нашей страны происходят позитивные процессы культурного возрождения и модернизации общественного сознания. Инклюзивный опыт новой истории Казахстана - это тоже большое достояние. В данном контексте приобщение нашей молодежи к ценностям, заложенным в основу всех международных инициатив главы государства, является необходимым условием для формирования гармонично развитого общества, создающего необходимые предпосылки для развития и укрепления нашей независимости, заключается в статье.





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