В колледжах Акмолинской области специалистов по девяти специальностям готовят по прикладному бакалавриату

Кокшетау. 11 февраля. Kazakhstan Today - Управление образования Акмолинской области провело в Кокшетау республиканский тематический семинар, на котором представители колледжей со всего Казахстана обсудили проблемы внедрения прикладного бакалавриата и пути их решения, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в Акмолинской области действуют 26 государственных колледжей и семь частных. В шести колледжах по девяти специальностям ведется работа по внедрению прикладного бакалавриата. Студенты, получившие специальность по программе прикладного бакалавриата, будут обладать не только практическими навыками выбранной профессии, но и необходимыми теоретическими знаниями. Выпускники по уровню знаний и умений будут превосходить тех, кто получит обычное техническое и профессиональное среднее образование, а значит, будут более конкурентоспособны. Кроме того, прикладной бакалавриат позволяет получить высшее образование по сокращенной программе - за два года.

В рамках мероприятия, организованного управлением образования Акмолинской области и холдингом "Касипкор", Кокшетау посетили представители колледжей со всех регионов Казахстана. Они отметили, что опыт Акмолинской области в части внедрения прикладного бакалавриата поможет успешно реализовать эту идею и в других учебных заведениях.

Как сообщил глава управления образования Акмолинской области Талгат Жунусов, из шести колледжей, а которых внедряется прикладной бакалавриат, всего один - частный.

Высший многопрофильный колледж гражданской защиты, который является аффилированным членом Международной организации гражданской обороны, единственный из частных колледжей, где в рамках эксперимента ведется подготовка специалистов по прикладному бакалавриату по трем образовательным программам: "Физическая культура и спорт", "Начальное образование" и "Дошкольное воспитание и обучение", - сказал Талгат Жунусов.

В настоящее время колледж разрабатывает еще две образовательные программы по линии гражданской защиты. Ожидается, что в скором времени колледж сможет обучать студентов по специальностям "Пожарная безопасность" и "Защита в чрезвычайных ситуациях".

В рамках внедрения прикладного бакалавриата мы тесно сотрудничаем с Кокшетауским государственным университетом имени Шокана Уалиханова и Кокшетауским техническим институтом Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК. Также мы ведем переговоры о сотрудничестве с вузами стран ближнего зарубежья в рамках академической мобильности студентов и по линии повышения квалификации сотрудников и преподавателей колледжа", - сказал руководитель Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты Шокан Касым.

По словам заместителя директора Карагандинского Высшего колледжа "Bolashaq" Райхан Ишанкуловой, на семинаре представители колледжей на примере Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты ознакомились с теоретическими и практическими аспектами внедрения прикладного бакалавриата.

Мы рассмотрели много важных вопросов. Обновляется всё: учебные планы, учебные программы, на занятиях применяется модульно-компетентностный подход в обучении", - сказал она.

Программа прикладного бакалавриата широко распространена в Европе, а также в образовательных учреждениях России. В Казахстане программу начали разрабатывать в 2016 году.

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