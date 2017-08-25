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В колледжах Карагандинской области появились бизнес-инкубаторы25.08.2017
Образование  09:35

Караганда. 25 августа. Kazakhstan Today - В колледжах Карагандинской области появились бизнес-инкубаторы, действуют студенческие конструкторские бюро. В пяти колледжах региона внедряют прикладной бакалавриат, и они станут высшими, передает Kazakhstan Today.

"Система технического и профессионального образования области с нового учебного года перейдёт на образовательные программы, разработанные на основе профессиональных стандартов. Вводятся интегрированные модульные образовательные программы. Обучение по этим программам позволит студентам получать 3-4 специальности вместо одной, как это было раньше", - сообщил руководитель областного управления образования Асхат Аймагамбетов в ходе традиционного августовского педсовета.

По информации пресс-службы акима области, в регионе начали реализацию проекта "Бесплатное профессионально-техническое образование". Его цель - обучение безработной и самозанятой молодёжи, людей трудоспособного возраста без профессионального образования.

"В этом году выделено 7600 мест, из них 6025 - на специальности с присвоением рабочих квалификаций. Количество грантов на рабочие специальности увеличилось почти в два раза. В пяти колледжах области будет внедрён прикладной бакалавриат, и они станут высшими. 9 колледжей прошли аккредитацию по 15 специальностям, будет проведена аккредитация ещё 5 учебных заведений", - сообщил Аймагамбетов.

Кроме того, во всех колледжах введён курс "Основы IT-технологии". На базе двух колледжей реализуется проект "Жизнь без ограничений".

"Одним из ключевых проектов стало развитие студенческого предпринимательства. В современных условиях колледжи должны готовить специалистов, способных работать не только в качестве наёмного работника, но и начать собственную предпринимательскую деятельность и самим создавать рабочие места. Именно такую задачу мы ставим сегодня перед колледжами", - подчеркнул руководитель управления.

Студенты колледжей имеют возможность работать над своими проектами в конструкторских бюро. Кроме того, при некоторых колледжах созданы бизнес-инкубаторы, где взращивают молодых предпринимателей.

"61 выпускник наших колледжей открыл своё дело. Они не только не пополнили биржу труда, а, наоборот, создали рабочие места для своих одногруппников, однокурсников. Мы считаем, что данный проект необходимо дальше развивать. Студенческие коворкинг-центры планируется открыть ещё в пяти колледжах", - сказал Аймагамбетов.

Как проинформировали в пресс-службе, в новом учебном году в пяти колледжах области будет внедрена дистанционная система обучения для заочников. Также внедряются проекты "Электронная сессия" и "Электронный журнал".
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