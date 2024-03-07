В Минпросвещения прокомментировали скандал на школьной олимпиаде

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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек объяснил, чем отличаются настоящие дипломы от поддельных, передает корреспондент агентства.





Это очень легко. Мы сейчас разработали цифровой сервис на портале нашего Национального центра высшего образования, через который любой гражданин, любой работодатель может это проверить. Так как официальный диплом имеет индивидуальный идентификационный номер и QR-код, вот по этому коду можно свериться с единой базой нашего министерства, которая есть на портале, и проверить его подлинность", - сообщил министр.









По словам главы Миннауки, факты использования поддельных дипломов о высшем образовании учащаются.





Журналисты спросили министра, какое наказание грозит за производство поддельных дипломов.





Во-первых, это уголовно наказуемое деяние. 385-я статья УК РК очень четко регулирует подделку официальных документов, а диплом является официальным документом. Наказание предусматривает до двух лет лишения или ограничения свободы, при рецидиве - до 4 лет", - ответил министр.





Как отметил Саясат Нурбек, часто злоумышленники торгуют поддельными документами в интернете, на маркетплейсах. Сейчас разрабатывается план работы по всем подобным фактам.





Хотелось бы предупредить всех тех, кто покупает такие подделанные документы. Есть уголовная статья, которая регулирует умышленное использование поддельных документов. Наказание за это предусматривает 40 суток задержания либо 600 часов общественных работ", - добавил министр.





По его словам, совместно с МВД и другими правоохранительными органами уже подписана дорожная карта. Письма в МВД для проверки всех фактов тоже направлены.





Сейчас дополнительно мы ведем работы, чтобы все дипломы, выданные с 1991 по 2023 год, в единую базу внести. На сегодня порядка 3,5 млн дипломов уже внесены в эту базу", - рассказал Нурбек.





Работа с базой всех официальных дипломов завершится до конца 2024 года.



