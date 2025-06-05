В Минпросвещения РК рассказали, как устроить ребенка в детский сад

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения РК разъяснили порядок комплектования групп в дошкольных организациях на 2025-2026 учебный год. Кампания продлится до 31 августа.





В ряде регионов, где внедрена система ваучерного финансирования, распределение ваучеров начинается после обновления очереди, а точнее с 1 июля. Речь идет о городах Таразе, Туркестане, Шымкенте, Уральске, Астане, Семее, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Караганде, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Конаеве, Косшы, Талдыкоргане, а также о Байзакском, Сарыагашском, Жетысайском, Сайрамском, Казгуртскиом и Мактааральском районах", - сообщили в ведомстве.





При получении ваучера необходимо:





1. Подтвердить согласие на ваучер в течение 2 рабочих дней.





При неподтверждении ваучера заявление становится неактивным, родитель или законный представитель может восстановить его только один раз в течение 28 календарных дней.





2. Выбрать детсад, собрать документы и подписать договор за 5 рабочих дней.





При отказе от ваучера очередь аннулируется.





При отсутствии свободного места в желаемом детском саду родитель может поставить ребенка в "лист ожидания". При появлении места в личный кабинет придет новое уведомление.





Для остальных регионов комплектование возрастных групп начнется с 1 августа. Уведомления о наличии свободных мест получают те, кто стоит в очереди первыми. У родителя есть 2 дня, чтобы подтвердить направление или отказаться от него. Если направление подтверждено, то в течение 5 рабочих дней нужно сдать документы и заключить договор. При необходимости срок направления можно один раз продлить до 30 календарных дней.





Детский сад вправе отказать в приеме документов, если предоставлен неполный их перечень, они просрочены либо превышено соотношение непривитых к привитым детям.





Рекомендуется заранее проверить документы и следить за уведомлениями в личном кабинете.