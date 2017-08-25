В МОН Казахстана прокомментировали отзыв 220 грантов в медицинские вузы

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве образования и науки Казахстана прокомментировали отзыв 220 грантов в медицинские вузы, передает Kazakhstan Today.

В комментарии заявляется, что прошедшая в СМИ информация о том, что МОН РК аннулировало и отозвало 220 сертификатов на медицинские специальности, не соответствует действительности.

"По линии МОН РК все, кто получил необходимые баллы и прошел по конкурсу в заявленные самими абитуриентами медицинские вузы, должны были получить свидетельства о присуждении грантов. Однако по требованию Министерства здравоохранения вузами приостановлена их выдача по той причине, что указанные абитуриентами медицинские вузы Алматы и Астаны - конкретно Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова и Медицинский университет Астана - не готовы принять такое количество студентов", - прокомментировал руководитель Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.

По его словам, со стороны МОН РК образовательные государственные гранты распределены в соответствии с законом, все категории, имеющие преимущественное право, учтены, свидетельства о присуждении грантов направлены в базовые вузы, в том числе и в медицинские.

"Однако 90% всех абитуриентов, получивших гранты, свой выбор остановили и указали в документах вузы Алматы и Астаны. Комиссия Министерства здравоохранения проводит беседы с грантниками, с каждым индивидуально обсуждается вариант обучения в других отечественных медицинских вузах, в том числе Караганды, Семея, Актобе. 200 будущих студентов-медиков уже заявили о своем согласии учиться в этих вузах. Более 150 из них свидетельства о присуждении грантов на данный момент выданы на руки", - сообщил Алимкулов.

Он также отметил, что "с процедурами выдачи свидетельств со стороны МОН РК данная ситуация не связана, и уж тем более никаких распоряжений об отзыве грантов со стороны министерства не было".

"В любом случае все нюансы в настоящее время практически отрегулированы, и все ребята, получившие гранты в медицинские вузы, с началом учебного года начнут получать свое заслуженное медицинское образование", - заключил руководитель НЦТ.

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