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В МОН назвали крайние сроки подачи документов для зачисления в вузы

16.08.2021 8776
В МОН назвали крайние сроки подачи документов для зачисления в вузы
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - До 25 августа необходимо предоставить документы для зачисления в вузы. В Министерстве образовании и науки Республики Казахстан рассказали, как подать заявку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все обладатели государственных образовательных грантов для зачисления в вузы должны представить свои документы до 25 августа. Для этого необходимо подать заявку через портал "электронного правительства" е.Gov.kz. Услуга будет доступна с 17 августа 2021 года", - сообщает пресс-служба МОН.

 
Для зачисления в вузы на платной основе нужно обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.

Ранее был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год.
 

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