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Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - В пяти регионах Казахстана полностью ликвидировали дефицит мест в детских садах. В целом по республике охват детей дошкольным образованием достиг 95,2%. Об этом в ответ на запрос агентства сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Главой государства поставлена задача - к 2020 году достичь 100%-ный охват детей 3-6 лет дошкольными организациями. В настоящее время охват составляет 95,2%. 100% охват детей 3-6 лет достигнут в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", - сообщили в МОН Казахстана.

В ведомстве уточнили, что рост сети дошкольных организаций осуществляется за счет их строительства, открытия мини-центров при школах и детских садах, открытия частных дошкольных организаций, открытия таких организаций на первых этажах жилых комплексов. Также проведена работа по возврату ранее приватизированных детских садов, высвобождению отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде, передачи иных зданий и помещений, пригодных для открытия дошкольных организаций, и предприняты другие меры. Все это позволило снять острую проблему дефицита мест и длинных очередей для поступления в детский сад.

Строительство дошкольных организаций будет продолжено. По данным местных исполнительных органов, за 2018 год построено и введено в эксплуатацию 13 дошкольных организаций на 2,7 тыс. мест. На 2019 год запланировано строительство 17 дошкольных организаций на 2,8 тыс. мест за счет местного бюджета.

Говоря о стоимости посещения детсадов, в Минобразования и науки отметили, что утверждение размера родительской платы относится к компетенции местного исполнительного органа.

Вместе с тем в пресс-службе уточнили, что размер ежемесячной родительской оплаты в государственных дошкольных организациях составляет 100% на питание, независимо от возраста. В санаторных детских садах, дошкольных организациях для детей с особыми образовательными потребностями содержание детей предоставляется на бесплатной основе. В частных дошкольных организациях размер оплаты устанавливается учредителем дошкольной организации, за исключением тех, в которых размещен государственный образовательный заказ.

Расходы на приобретение канцелярских товаров, игрушек и другого для дошкольных организаций предусматриваются в подушевом нормативе финансирования из республиканского и (или) местного бюджетов.

Дошкольные организации независимо от видов и формы собственности могут оказывать платные дополнительные образовательные и оздоровительные услуги по желанию родителей (изучение языков, изодеятельность, услуги логопеда, плавание, хореография, занятия по интересам детей - шашки, шахматы и другие)", - отметили также в МОН.

При этом в ведомстве пояснили, что, согласно подпункту 39) статьи 1 закона Республики Казахстан "Об образовании", дополнительное образование - процесс воспитания, обучения, осуществляемый с целью удовлетворения всесторонних потребностей обучающихся, воспитанников и специалистов.

Дополнительное образование детей не является уровнем образования и не лицензируется (статья 12 закона), отсутствует государственный стандарт дополнительного образования и регламент предоставления образовательных услуг данной сферы. В связи с этим предоставление услуг по дополнительному образованию для детей находится в конкурентной среде.

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