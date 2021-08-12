В РК начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение грантов в магистратуру

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В РК стартовал прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Всего в комплексном тестировании приняли участие 36 965 человек.

При подаче документов поступающий указывает одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 16 по 20 августа текущего года. В целом 2021-2022 учебный год по магистратуре у нас выделено более 13 тысяч грантов. Наибольшее количество грантов предусмотрено по педагогическим специальностям - 3642. По инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям выделено 3429 грантов, по естественным наукам, математике и статистике - 1278, информационно-коммуникационным технологиям - 1233, сельскому хозяйству и биоресурсам - 527", - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Напомним, что образовательные гранты распределены на основе данных Министерства труда и социальной защиты населения РК и работодателей по потребностям в кадрах.

Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования.

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