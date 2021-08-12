Система Orphus

В РК начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение грантов в магистратуру

11.08.2021 6292
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В РК стартовал прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Всего в комплексном тестировании приняли участие 36 965 человек.
 

При подаче документов поступающий указывает одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 16 по 20 августа текущего года. В целом 2021-2022 учебный год по магистратуре у нас выделено более 13 тысяч грантов. Наибольшее количество грантов предусмотрено по педагогическим специальностям - 3642. По инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям выделено 3429 грантов, по естественным наукам, математике и статистике - 1278, информационно-коммуникационным технологиям - 1233, сельскому хозяйству и биоресурсам - 527", - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

 
Напомним, что образовательные гранты распределены на основе данных Министерства труда и социальной защиты населения РК и работодателей по потребностям в кадрах.
 
Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования.
 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая