В школах и вузах Казахстана отменили масочный режим

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова подписала постановление "О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" и "желтой" зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменить требования: к соблюдению кабинетной системы обучения; к обязательному соблюдению масочного режима", - говорится в документе.
Отмечается, что соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.
При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "красную" зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Ранее сообщалось об отмене масочного режима в помещениях.