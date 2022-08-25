Видеокамеры в части казахстанских школ оказались неработающими

АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы 124 школы с контингентом в 166 тысяч детей и 13 тысяч учителей, которые ранее учились и работали по субботам, теперь перейдут на пятидневку. Об этом рассказали в Министерстве просвещения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минпросвещения РК, в Алматы ученики 16 школ будут учиться только в первую смену в формате пятидневки.

В СКО переход на пятидневное обучение будет обеспечен также в 100% школ, а их более 470, и в них обучаются около 74 тысяч детей. В одну смену будут учиться ученики 254 школ с контингентом 23 тысячи детей. Тем самым будет снижена нагрузка как на педагогов, так и на школьников", - рассказали в ведомстве.

Как подчеркнули в пресс-службе, это стало возможным в рамках решения о завершении учебного года 31 мая и снижении учебной нагрузки.

Президент уделяет особое внимание повышению статуса педагога. Только благодаря личной поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был принят закон "О статусе педагога", повышены зарплаты учителей и снижена нагрузка. Приняты подзаконные акты, и акиматы не привлекают педагогов к осуществлению несвойственных функций, как это было ранее. В рамках дальнейшей работы, проводимой по поручению президента, суббота официально станет выходным днем для педагогов школ, что позволит коллегам готовиться к занятиям, проводить время с семьей. В этом есть и преимущества для детей, у которых также будет больше свободного времени. Мы взяли этот вопрос на особый контроль", - отметил министр в ходе совещания.

Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.

Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%.

Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ.

Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель. Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель.

Каникулы в течение учебного года: в 1–11-х (12-х) классах: осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно); зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно); весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно). В 1-х классах установлены дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).