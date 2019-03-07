За 25 лет реализации программы "Болашак" выдано более 13 тыс. стипендий

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Более 13 тысяч стипендий получили молодые казахстанцы за 25 лет реализации программы "Болашак", передает Kazakhstan Today.

За четверть века своей истории стипендия "Болашак" прошла несколько этапов развития и стала успешным брендом казахстанского образования. Требования и направления программы непрерывно совершенствовались, адаптируясь под нужды национальной экономики, приоритеты государственной политики и реалии современного мира. За 25 лет реализации программы присуждено более 13 тысяч стипендий, подготовлено свыше 10 500 специалистов. При этом большая часть болашаковцев прошла обучение в магистратуре - 52% от общего числа получивших международную стипендию. 27% прошли обучение по программам бакалавриата, 18% - стажировку. По 1,5% стипендиатов учились по программам докторантуры и резидентуры.

Сегодня болашаковцы - талантливые руководители и передовые специалисты в своих отраслях. Более 40% выпускников работают в реальном секторе экономики, 20% - в сфере образования и науки, более 7% - в сфере медицины. На счету у выпускников программы сотни прикладных научных разработок, более 100 социальных проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и инжиниринга.

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