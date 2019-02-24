Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Закон о статусе педагога планируют принять в июне 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса парламента РК, передает Kazakhstan Today.

В своем запросе депутаты поднимают вопрос адекватных надбавок учителям за проверку тетрадей, классное руководство и другие обязанности.

В проекте закона "О статусе педагога", принятие которого планируется в июне 2019 года, предусматриваются дополнительные стимулирующие доплаты, а также другие меры по поднятию престижа профессии педагога и его статуса в обществе", - проинформировал своем ответе премьер-министр.

При этом отмечается, что на данный момент ведутся финансово-экономические расчетов и обоснования по дополнительным стимулирующим доплатам для учителей. После окончания расчетов они будут вынесены на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

Также Бакытжан Сагинтаев проинформировал о том, что новый закон после его принятия позволит освободить учителей от заполнения различных отчетов. По словам премьер-министра, заполнением статистических отчетных данных в Национальной образовательной базе данных займется отдельный специалист, который будет закрепляться руководством школ.

При этом Министерство образования и науки определило перечень видов документов, которые рекомендуют для ведения именно учителем. Это позволит освободить педагога от несвойственных видов работ.

В целом вопрос ведения различных отчетов решается внедрением информационных систем. В частности, как отмечается в ответе, на сегодняшний день 87% школ подключены к электронной системе Kundelik, которая исключает дублирование отчетов на бумажном носителе.

Дальнейшее внедрение информационных технологий в образовательный процесс регулируется Государственной программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы. Например, к текущему году запланировано обеспечить применение электронных журналов и дневников в образовательном процессе в 95% школ.

В своем запросе депутаты затронули и тему принудительной подписки учителей на журналы и газеты.

В этой связи Бакытжан Сагинтаев однозначно подчеркивает, что "оформление подписки на периодические журналы и газеты работниками организаций, в том числе учителями школ, должно осуществляться на добровольной основе".

В заключении, премьер-министр отметил, что поднимаемые в запросе вопросы находятся на контроле правительства и акиматов. Все актуальные моменты будут учтены при рассмотрении проектов законов "О статусе педагога" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства