Заявления на участие в платном ЕНТ начнут принимать с завтрашнего дня

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - С завтрашнего дня начинается прием заявлений для участия в платном Едином национальном тестировании, проводимом в августе, сообщает Национальный центр тестирования МОН РК, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с Правилами проведения Единого национального тестирования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан, для зачисления в высшие учебные заведения на платной основе с 17 по 20 августа 2019 года будет проводиться Единое национальное тестирование. Заявления будут приниматься в линейных вузах с 25 июля по 3 августа 2019 года. Данное тестирование проводится на платной основе, стоимость - 2242 тенге", - говорится в сообщении.

Единое национальное тестирование - система оценки знаний выпускников, применяемая в Республике Казахстан. Результаты ЕНТ признаются колледжами, вузами. Баллы ЕНТ также имеют значение при присуждении президентской стипендии "Болашак". Впервые ЕНТ было введено в 1999 году. До 2017 года ЕНТ выполнял 2 функции: выпускного экзамена как итога 11-летнего обучения в школе и вступительного экзамена в вуз, в том числе как механизм присуждения государственных образовательных грантов. Теперь итоговая аттестация или выпускной экзамен проводится в школах, а ЕНТ стало вступительным экзаменом в вузы и присуждения образовательных грантов. ЕНТ проходит в один этап и оценивается по 140-балльной шкале. Ученики в один день сдают по пять предметов по трем основным (математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана) - по 20 заданий на каждый и по двум профильным предметам - по 30 заданий на каждый. В 2019 году ЕНТ будет проходить в 16-й раз. В целом за 15 лет в ЕНТ приняли участие свыше 1,5 млн выпускников школ. Это составляет 80% от общего количества выпускников школ.

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