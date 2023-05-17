Потери в $1,2 млрд прогнозирует ЕАБР Казахстану в производстве пшеницы к 2030 году

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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан к 2030 году может потерять $1,2 млрд в производстве зерна из-за обмеления трансграничных рек, что приведет к недостатку воды для сельского хозяйства, заявил на 46-м годовом собрании Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона ADFIAP в Алматы управляющий директор по устойчивому развитию ЕАБР Конрад Альбрехт.





Также будут падать доходы от экспорта нефти и других полезных ископаемых из-за общемировой зеленой повестки. Это достаточно серьезные вызовы как для Казахстана, так и для всего региона Центральной Азии. К 2050 году есть реальные риски потери 10-15% воды в Амударье и Сырдарье", - заявил Альбрехт, представляя отчет об исследованиях по зеленой экономике.





По его словам, ограниченный доступ к воде негативно отразится на сельскохозяйственном секторе региона. В Казахстане могут возникнуть экономические убытки на сумму 1,2 миллиарда долларов к 2030 году.





Он также отметил зависимость экономики страны от добычи топливных полезных ископаемых, экспорт которых будет сокращаться в связи с реализацией глобальной политики по снижению углеродного загрязнения.





Альбрехт добавил, что ЕАБР стремится стать финансовым институтом номер один в Евразийском регионе, ориентированным на ESG (environment - ответственное отношение к окружающей среде, social - социальная политика и governance - корпоративное управление. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY).





В 2022 году банк разработал свою первую стратегию устойчивого развития в соответствии с графиком своей институциональной стратегии на период 2022-2026 годов. Также ЕАБР реализует масштабные проекты: "Евразийская транспортная сеть", "Евразийская товарно-сбытовая сеть", "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии".





Кроме того, ЕАБР выпустил зеленые облигации на сумму 20 миллиардов тенге.





Для справки:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.





Уже 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США.





Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.





В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





По итогам прошлого года в Казахстане был собран один из самых высоких урожаев за последние 10 лет. Намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем годом ранее. На 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы и составил 16,4 млн тонн.





Страна намерена экспортировать зерно в Афганистан, а также задействовать трансконтинентальные маршруты через Китай для поставки своей пшеницы на мировой рынок.



