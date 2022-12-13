Девятнадцать иностранных компаний переместились в Казахстан

По итогам первого полугодия уже привлечено $14,5 млрд прямых инвестиций, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На расширенном заседании правительства премьер-министр Республики Казахстана Алихан Смаилов рассказал о работе по привлечению иностранного капитала в страну.
Смаилов сообщил, что в настоящее время проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий. По его словам, на сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка.
Также он сообщил о проведении работы по привлечению не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет. При этом премьер отметил, что по итогам I полугодия уже привлечено $14,5 млрд прямых инвестиций, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн тенге с созданием 131 тысячи новых рабочих мест. По итогам текущего года будет введено в эксплуатацию 190 проектов на 2 трлн тенге с созданием 18,5 тысячи рабочих мест", - сказал Смаилов.
Между тем, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в текущем году реализовано всего 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов - это всего 15%.
За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест, миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику. Следует отметить, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, "под ручку" привозят инвесторов к нам. Проблемы начинаются на стадии реализации, на местах. Одним словом, мы просто теряем инвесторов", - высказался он.
Токаев подчеркнул, что сопровождение реализации инвестиционных проектов (земля, разрешительная документация, инфраструктура) - это зона ответственности акимов.
Конечно, на центральном уровне тоже нужны изменения. Отдельные предложения мне вносились. Прошу премьер-министра еще раз обсудить данный вопрос на Совете по экономической политике и внести согласованное решение", - поручил президент.
Далее Алихан Смаилов доложил о работе по улучшению условий для предпринимательской деятельности. С текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса. Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу.
На сегодня выявлено около 7 тысяч требований, которые будут отменены", -заверил спикер.
Вместе с тем начат новый этап реформирования системы госконтроля - переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками.
Эта работа должна быть завершена в следующем году до завершения срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 млн человек", - подчеркнул глава кабмина.
Кроме того, для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике. В частности, в комплексный план приватизации дополнительно включен 171 объект, исключены порядка 200 социально значимых объектов в сферах водо-, электро- и теплоснабжения, которые важны для жизнеобеспечения населения, проведено народное IPO "КазМунайГаза".
Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций.