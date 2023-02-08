Каким регионам угрожает дефицит овощей, рассказали в Минсельхозе

На 2 февраля текущего года по республике имеются запасы социально значимых товаров более 1 млн тонн

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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал, какие регионы испытывают риск дефицита ряда овощных культур.





По данным Минсельхоза, на 2 февраля текущего года по республике имеются запасы социально значимых товаров более 1 млн тонн, в том числе на предприятиях, овощехранилищах - 519 тысяч тонн, на складах (ОРЦ, ТЛЦ) - 194,7 тысячи тонн, в торговых сетях - 183,3 тысячи тонн, в стабфондах - 24,4 тысячи тонн, информировал Карашукеев.





Он напомнил, что акиматами с осени прошлого года ведется работа по формированию запасов овощей для оказания регулирующего воздействия на рынок в период межсезонья текущего года.





Так, по картофелю рекомендуемый объем МСХ составляет 73 тысячи тонн, при этом акиматами Алматинской области и областей Абай и Улытау снижены объемы потребности с учетом регионального спроса.





В зеленой зоне находятся 13 регионов, где объем контрактов составляет 100 и более процентов от рекомендуемого объема МСХ (Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Акмолинская, Атырауская, ВКО, ЗКО, области Жетысу и Абай, Астана и Алматы). 7 регионов - в желтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100% (СКО, Актюбинская, Алматинская, Мангистауская, Павлодарская, Улытау, Шымкент)





При этом основные регионы - производители картофеля - СКО и Павлодарская область рапортуют о достаточности запасов картофеля на рынке, отметил министр.





По данным акиматов, потребность внутреннего рынка с мая текущего года планируется обеспечить за счет импортных поставок из южных стран в объеме 5,1 тысячи тонн, в июле - за счет поставок раннего картофеля из Туркестанской области в объеме 4,9 тысячи тонн.





Что касается контрактов по моркови, то в целом объем контрактов регионов составляет 28,8 тысячи тонн.





11 регионов в зеленой зоне: Атырауская, Костанайская, Туркестанская, Акмолинская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, ЗКО, СКО, ВКО и Алматы. 8 регионов - в желтой зоне: Актюбинская, Жамбылская, Алматинская, области Абай, Улытау, Жетысу, Астана, Шымкент.





Павлодарская область в красной зоне, где объемы контрактов менее 50%. При этом, как отметил выше, в области имеются меморандумы с местными производителями на 5 тысяч тонн. Потребность в импорте составляет 2 тысячи тонн, в ранних овощах - 3,8 тысячи тонн", - уточнил Карашукеев.





По капусте в рекомендуемый объем МСХ - 27,9 тысячи тонн внесены изменения акиматами четырех областей - Абай, Улытау, Алматинская, Жамбылская области. Объем контрактов регионов составляет 19,1 тысячи тонн.





6 регионов в зеленой зоне: Костанайская, Туркестанская, Кызылординская, Карагандинская, ВКО, СКО. 9 регионов в желтой зоне: Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, ЗКО, Павлодарская области, область Абай, Астана, Алматы и Шымкент). 5 регионов в красной зоне, где объемы контрактов менее 50%: Мангистауская, Алматинская, Жамбылская, области Жетысу и Улытау. По капусте регионами представлена потребность по импорту - 4,1 тысячи тонн, по ранним овощам - 1,3 тысячи тонн", - информировал спикер.





По луку в рекомендуемый объем МСХ 19,5 тысячи тонн, внесены изменения акиматами двух областей - Абай и Алматинская. В целом объем контрактов составляет 25,4 тысячи тонн лука.





По данным МСХ, 6 регионов находятся в желтой зоне: Актюбинская, Павлодарская, Костанайская области, области Абай и Жетысу, Шымкент. Потребность в импорте составляет 2,8 тысячи тонн, в ранних овощах - 2,2 тысячи тонн.





По поводу риса Карашукеев заверил, что общий объем запасов позволяет обеспечить потребность населения в рисе до сбора нового урожая.



