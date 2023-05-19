Китай увеличивает количество рейсов между Сианем и странами Центральной Азии

Сейчас КГА КНР и пять стран Центральной Азии готовятся подписать меморандум о совместном развитии "Воздушного шелкового пути"

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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай намерен увеличить количество авиарейсов между Сианем и странами Центральной Азии.





В прошлом месяце начали выполняться регулярные рейсы между Сианем, столицей провинции Шэньси на северо-западе Китая, и Астаной, столицей Казахстана. Рейс, выполняемый авиакомпанией Air China, выполняется каждый понедельник и пятницу", - сообщает China Daily со ссылкой на управление гражданской авиации Китая.





С января, когда Китай понизил уровень мер по борьбе с COVID-19, количество рейсов между странами Центральной Азии и Сианем значительно увеличилось, проинформировал заместитель начальника комитета гражданской авиации Китая Сунь Вэньшэн.





Сейчас КГА КНР и пять стран Центральной Азии готовятся подписать меморандум о совместном развитии "Воздушного шелкового пути". Они также совместно работают над созданием правил и повышением качества и эффективности своего сотрудничества в сфере гражданской авиации.





Основной упор будет сделан на строительство аэропортов и экспортные проекты, связанные с оборудованием для гражданской авиации. Также будет поощряться сотрудничество в области развития технологий гражданской авиации.





CAAC играет стратегическую вспомогательную роль, выступая в качестве моста в экономических, торговых и культурных обменах, и активно продвигает сотрудничество и обмены с пятью странами Центральной Азии", - подчеркнул Сунь Вэньшэн.





КГА Китая также призывает авиакомпании открывать и добавлять больше рейсов между Китаем и Центральной Азией. В настоящее время рейсы между двумя регионами осуществляют 10 авиакомпаний.





Напомним, сегодня Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний. Также достигнута договоренность с китайскими партнерами о совместном строительстве медеплавильного завода в Казахстане.





QazaqGaz и китайская CNPC договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.



