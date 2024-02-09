08.02.2024, 15:19 30021
Амбулаторные услуги подорожали для казахстанцев на 14% за год
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг в 2023 году достигли 410 млрд тенге - сразу на 50,2% больше
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2023 года цены на амбулаторные услуги выросли на 1,1% за месяц и на 13,6% за год.
По информации портала energyprom.kz, в годовой динамике цены на первичный прием у врача увеличились на 19,1%, на услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 18,3%, на услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 12,4%, на стоматологические услуги - на 11,4%.
В третьем квартале прошлого года объем услуг в области здравоохранения в РК составил 737,9 млрд тенге - на 16% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Больше всего услуг традиционно оказали за счет бюджета: на 541,9 млрд тенге, плюс 15,8% за год. Объем услуг, оказанных за счет населения, вырос на 25,9% за год, до 127,9 млрд тенге, за счет предприятий - на 2,5%, до 68,1 млрд тенге.
По данным аналитиков, инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг в 2023 году достигли 410 млрд тенге - сразу на 50,2% больше в денежном выражении, чем годом ранее. ИФО составил 151,1%, что показывает реальный рост инвестиций в секторе на 51,1%.
Напомним, ФСМС завершил процедуры закупа медицинских услуг на 2024 год. Планом закупа на 2024 год предусмотрено более 2,8 трлн тенге, из которых более 1,2 трлн тенге - это средства ОСМС.
Ранее сообщалось, что законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. В ФСМС дали подробные разъяснения по возможным изменениям.
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09.02.2024, 17:41 2291
Объем безналичных транзакций превысил ВВП Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем безналичных карточных транзакций в Казахстане превысил показатель валового внутреннего продукта страны, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана.
По итогам 2023 года объем безналичных карточных транзакций в стране составил 142,6 трлн тенге, впервые превысив показатель ВВП. На этом фоне доля безналичных операций по стране увеличилась с 82,5% до 86,2%", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что лидерами прироста доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Алматинская, Туркестанская и Западно-Казахстанская области.
К началу 2024 года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в 6 раз (...) При этом рост среднего чека одной операции по безналичным транзакциям был заметно ниже объемов обналичивания из банкоматов, и это могло быть обусловлено все еще высокой долей теневого сектора в экономике и сложностями в изменении устоявшихся потребительских предпочтений у отдельных граждан", - заявили аналитики АФК.
Напомним, в РК на 30% выросло количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках.
09.02.2024, 17:13 2971
Казахстан запретил погрузку зерна и муки в Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан на период с 9 по 29 февраля запретил погрузку зерна и муки в Китай.
Компания КТЖ на период с 9 по 29 февраля ввела запрет приема к погрузке и переадресовке в направлении Китая широкого перечня сельскохозяйственных грузов - зерно, семена масличных, продукты перемола", - сообщает ElDala.kz.
Отмечается, что запрет коснулся обеих экспортных станций, работающих на Китай, - "Достык" и "Алтынколь".
Причинами ограничений в КТЖ назвали несвоевременную выгрузку вагонов на китайской стороне, а также несвоевременный прием поездов.
Подчеркивается, что грузоотправители будут освобождены от штрафов за невыполнение планов в феврале.
Ранее сообщалось, что казахстанские бизнесмены обвиняют КТЖ в срыве поставок зерна в Китай.
09.02.2024, 14:39 6281
Бектенов заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности
Фото: ФСМС
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании правительства по вопросам реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов заявил о необходимости реформирования системы обязательного медстрахования.
Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках - недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности", - сказал Бектенов.
В ходе совещания глава правительства также дал конкретные поручения по проведению цифровой трансформации, развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей, реализации нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", а также реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства.
По его словам, надо отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту.
Министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне. Всем необходимо понять, что темп работы будет высоким, а спрос - жестким", - резюмировал глава кабмина.
Ранее сообщалось, что законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. В ФСМС дали подробные разъяснения по возможным изменениям.
Напомним, на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан. Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
09.02.2024, 14:11 7866
В Казахстане перепишут проект Налогового кодекса по поручению нового премьера
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию. Такое задание глава правительства дал на совещании по вопросам реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства 7 февраля.
Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот", - подчеркнул Бектенов.
Он отметил, что при подготовке документа следует предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот.
Премьер-министр подчеркнул, что нужно создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по "принципу роста", не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.
В ходе совещания Бектенов также подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть с приоритетом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы - полностью исключены.
Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца - всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами", - поручил премьер.
Кроме того, первому вице-премьеру Роману Скляру поручено в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.
Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела", - указал Бектенов.
При этом он акцентировал внимание, что отечественные промышленные гиганты должны кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг. С ними будут заключены соответствующие соглашения.
Обсуждая проблемные вопросы строительной отрасли, премьер-министр указал на важность повсеместного использования продукции отечественных производителей.
Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок", - подчеркнул глава кабмина.
Кроме того, он обозначил важность надежного энергообеспечения промышленных предприятий. Напомнив о поручении президента ввести более 700 МВт дополнительной генерации, Олжас Бектенов пригрозил оргвыводами в случае невыполнения задачи.
В части обеспечения водными ресурсами премьер поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования.
Относительно строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов глава правительства потребовал в месячный срок выработать предложения по привлечению частных инвестиций.
Предложения - это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение", - подчеркнул он.
Напомним, о необходимости кардинального повышения эффективности бюджетной и налоговой политики заявил президент на расширенном заседании правительства 7 февраля. Он подчеркнул, что за последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Говоря о планах по повышению порога НДС до 16%, Токаев подчеркнул, что эта мера может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны.
09.02.2024, 13:56 8576
"Эйр Астана" установила цены на акции и открыла торги
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Эйр Астана" объявило о завершении сбора заявок и об установлении цены на акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР), сообщает пресс-служба компании.
Цена предложения была установлена на уровне 9,5 доллара США за ГДР и 1073,83 тенге за акцию", - говорится в информации.
Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут 4 (четыре) акции.
Исходя из цены предложения предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно 847 миллионов долларов США на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX", - уточнили в компании.
В пресс-службе фонда "Самрук-Қазына" сообщили, что торги ценными бумагами "Эйр Астаны" на LSE и AIX открыты.
Более половины удовлетворяемого объема составили казахстанские инвесторы.
Хочу подчеркнуть, что в момент образования "Эйр Астаны" в 2001 году акционеры вложили в компанию лишь 17 млн долларов, после чего дополнительных вложений не было. А на момент закрытия сбора заявок стоимость компании оценивалась в 847 млн долларов, что представляет собой впечатляющий прирост в порядка 50 раз за период ее существования", - отметил в приветственном слове глава АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.
Напомним, ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 2,13 до 2,75 доллара за акцию.
Ранее президент Токаев поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда "Самрук-Казына".
Позже стало известно, что в 2025 году "Самрук-Энерго", QazaqGaz и КТЖ выведут на IPO.
08.02.2024, 14:09 33101
Астана возобновит авиасообщение с Батуми
Авиакомпания SCAT возобновит рейсы с июня текущего года
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили о возобновлении авиарейсов между Астаной и Батуми.
Авиакомпания SCAT с 8 июня текущего года планирует возобновить авиасообщение по маршруту Астана - Батуми с частотой 2 рейса в неделю.
Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737". Также ожидается, что с июля текущего года частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю", - уточнили в пресс-службе КГА.
Запуск регулярных рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Грузией, отметили в ведомстве.
Напомним, в 2024 году запустят новые авиарейсы из Казахстана в Италию.
08.02.2024, 12:57 35751
В Минфине объяснили необходимость контроля мобильных переводов
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил необходимость контроля мобильных переводов, передает корреспондент агентства.
Он пояснил, что в теневой экономике значительную роль играет сфера розничной торговли. Большая часть предпринимателей не отражают свои денежные обороты.
Я знаю, что каждый из вас сталкивается со случаем, когда в магазине предлагают просто сделать перевод при покупке. Осуществляя мобильный перевод индивидуальному предпринимателю, вы тем самым уменьшаете налогооблагаемую базу, поступает меньше денег в местный бюджет, недофинансируются школы и больницы. Надо задуматься о второй стороне этого вопроса", - отметил вице-министр.
По его словам, сейчас Минифин, Нацбанк и другие госорганы активно работают над тем, чтобы налоги было удобно и просто платить.
Мы за то, чтобы, даже если предприниматель небольшой, не платил большие налоги, но чтобы он выплачивал их и был в правовом поле", - добавил Биржанов.
Напомним, принимать оплату за товар или услуги через мобильные переводы в Казахстане запрещено. Есть соответствующий приказ министра финансов. Несмотря на это, предприниматели продолжают использовать такой способ расчетов. Некоторые даже отказываются предоставлять терминал, ссылаясь на его поломку.
07.02.2024, 19:27 70721
173 млрд тенге из средств ЕНПФ направили на покупку 3300 вагонов
Фото: freepik.com
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров прокомментировал выделение средств из ЕНПФ для финансирования инфраструктурных объектов.
Правительство подготовило пул проектов по приоритетным направлениям, которые будут финансировать за счет средств пенсионного фонда.
Это обновление вагонного парка нашей страны, грузового и пассажирского. Деньги осваиваются, поставка вагонов идет. Есть предварительный пул проектов. Я сейчас точно не могу сказать, но правительство определило направление: инфраструктура, обрабатывающая промышленность. Кстати, энергетику мы еще не включали в перечень проектов по ЕНПФ, это я могу точно сказать. Что касается конкретных проектов, то фонд "Байтерек", его дочерние структуры, БРК, Фонд развития промышленности - они берут каждый проект, изучают его, проходят экспертизы, и только после одобрения проектов мы можем обратиться в Нацбанк за средствами ЕНПФ. Траншевое финансирование", - сказал министр.
Он добавил, что 173 млрд тенге из средств ЕНПФ направили на покупку 3300 грузовых и пассажирских вагонов. Средства уже осваиваются, идет поставка вагонов.
Стоимость одного грузового вагона - в районе 30-35 млн тенге, а пассажирского - точно не скажу, но в районе 500-800 млн тенге. Да, стоимость вагонов сейчас такая на рынке. Поэтому средства выделены, это же тоже гражданам помощь, мы будем ездить в новых вагонах, будем обеспечивать грузовые перевозки. Потому что, если мы не купим грузовые вагоны, придут другие страны", - сказал глава МНЭ.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?