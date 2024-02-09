Амбулаторные услуги подорожали для казахстанцев на 14% за год

Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг в 2023 году достигли 410 млрд тенге - сразу на 50,2% больше

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2023 года цены на амбулаторные услуги выросли на 1,1% за месяц и на 13,6% за год.





По информации портала energyprom.kz , в годовой динамике цены на первичный прием у врача увеличились на 19,1%, на услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 18,3%, на услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 12,4%, на стоматологические услуги - на 11,4%.





В третьем квартале прошлого года объем услуг в области здравоохранения в РК составил 737,9 млрд тенге - на 16% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Больше всего услуг традиционно оказали за счет бюджета: на 541,9 млрд тенге, плюс 15,8% за год. Объем услуг, оказанных за счет населения, вырос на 25,9% за год, до 127,9 млрд тенге, за счет предприятий - на 2,5%, до 68,1 млрд тенге.





По данным аналитиков, инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг в 2023 году достигли 410 млрд тенге - сразу на 50,2% больше в денежном выражении, чем годом ранее. ИФО составил 151,1%, что показывает реальный рост инвестиций в секторе на 51,1%.





Напомним, ФСМС завершил процедуры закупа медицинских услуг на 2024 год. Планом закупа на 2024 год предусмотрено более 2,8 трлн тенге, из которых более 1,2 трлн тенге - это средства ОСМС.



