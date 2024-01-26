25.01.2024, 21:20 4976
ФСМС закупит медуслуги для казахстанцев на 2,8 трлн тенге
Было подано 209 заявок от новых поставщиков
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - НАО "Фонд социального медицинского страхования" завершил процедуры закупа медицинских услуг на 2024 год. Планом закупа на 2024 год предусмотрено более 2,8 трлн тенге, из которых более 1,2 трлн тенге - это средства ОСМС, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
В 2024 году в правила закупа услуг у субъектов здравоохранения внесен ряд изменений.
Во-первых, усилен состав региональных комиссий (заместителем председателя комиссии определен представитель управления здравоохранения уровня не ниже заместителя руководителя, а также включены представители Комитетов санитарно-эпидемиологического контроля и медицинского и фармацевтического контроля).
Во-вторых, введены ограничения для участия в закупе услуг субъектов ПМСП с численностью менее 1500 человек и для субъектов ПМСП с опытом оказания услуг ПМСП в рамках ГОБМП свыше одного года с прикрепленным населением менее 3000 человек (это не менее двух участков врача общей практики/семейного врача).
В-третьих, для соответствия стандартам оказания стационарозамещающей помощи дневные стационары организуются при организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) стационарных условиях.
Также в правила добавлены посещения членами комиссии субъектов здравоохранения, ранее не заключавших договоры на заявляемые виды помощи.
В декабре 2023 года был проведен прием заявок от медицинских организаций. И по итогам процедур распределения средств размещено на 2024 год среди поставщиков порядка 2,4 трлн тенге.
Было подано 209 заявок от новых поставщиков, из которых региональными комиссиями в ходе проведения процедур закупа посещены 117 субъектов здравоохранения. Изменения вносятся для повышения доступности медицинской помощи для граждан и улучшения качества ее предоставления.
новости по теме
23.01.2024, 12:20 18986
Казахстан представит отечественный препарат против рака
Благодаря воздействию препарата на питательные процессы раковых клеток они фактически умирают от голода
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Республики Казахстана разрабатывают препарат против онкологии, сообщил министр высшего образования и науки Казахстана Саясат Нурбек.
По словам министра, в рамках проекта "Разработка отечественного противоракового препарата Д-ВК ("Сделано в Казахстане")" отечественные ученые разрабатывают новый противораковый препарат, не имеющий аналогов в мире.
Создание нового отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний, который повысит выживаемость самых проблемных пациентов, а затем выйдет на мировой уровень", - заявил министр.
Как пояснил Саясат Нурбек, благодаря воздействию препарата на питательные процессы раковых клеток они фактически умирают от голода.
Это достаточно инновационный способ борьбы с онкологией. Первый этап на кроликах и мышах мы уже прошли. После 15 человек в Институте онкологии и радиологии прошли испытания, это больные люди. Первые результаты мы уже начинаем получать и дообрабатывать их", - рассказал спикер.
Напомним, в 2022-м году казахстанские ученые разработали биоматериал для восстановления костей.
18.01.2024, 12:21 43366
Массовая вакцинация против вируса папилломы человека начнется в Казахстане 1 сентября
Фото: pixabay.com
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Около 9 миллиардов тенге планируют выделить на закуп вакцины от вируса папилломы человека в 2024 году, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.
По ее словам, на эти деньги планируется привить 175 тысяч девочек двумя дозами. Цена вакцины может варьироваться в зависимости от ее потребности в стране.
Сегодня в мире есть четыре производителя вакцины от ВПЧ, два из них изготавливают двухвалентную вакцину и один (США) - четырех- и девятивалентную. Казахстан будет определять закуп одной из двух первых перечисленных видов вакцин, так как девятивалентную вакцину, по словам санврача, тяжело приобрести.
Вакцинация против вируса папилломы человека в Казахстане начнется 1 сентября этого года.
По данным Минздрава, в Казахстане рак шейки матки занимает второе место среди онкозаболеваний женщин.
Это единственный рак, против которого есть вакцина", - подчеркнула Айжан Есмагамбетова.
Международный опыт говорит, что более чем в ста странах внедрена вакцина против ВПЧ, в том числе среди мальчиков. В этих государствах заболевание шейки матки снизилось на 90%.
У нас ежегодно заболевает 1800 женщин раком шейки матки, умирает - 600 женщин", - добавила спикер.
Рекомендуемый возраст для вакцинации 11-14 лет, препарат эффективен до первого полового дебюта. С учетом новизны вакцины прививать начнут 11-летних девочек. Вакцинацию среди мальчиков будут рассматривать в зависимости от потребности и спроса населения.
Взрослые люди смогут привиться в пунктах платной вакцинации.
17.01.2024, 20:44 48071
Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания
Существуют неизвестные заболевания, которые рано или поздно проявятся
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Женева. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет, сообщает РИА Новости.
Термин "болезнь X" привлекает немало внимания… Но это не нововведение, впервые мы использовали этот термин в 2018 году… Существуют неизвестные заболевания, которые могут появиться, вопрос в том, "когда", а не "если", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на панельной дискуссии ВЭФ, который проходит в Давосе.
Участники дискуссии "Подготовка к болезни X" обсудили необходимость мобилизации усилий в подготовке к будущим пандемиям, а также инвестиций в глобальные инициативы, чтобы обеспечить готовность систем здравоохранения к всплеску нового заболевания.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сообщил о росте заболеваемости коронавирусом и призвал население планеты продолжить применять превентивные меры.
09.01.2024, 10:30 75136
В Казахстане с начала года зарегистрировано 1674 случая кори
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января текущего года зарегистрировано 1674 случая кори. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе заседания правительства.
На конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, из них 80% (23 501 случай) приходится на детей до 14 лет. С 1 января текущего года зарегистрировано 1674 случая кори", - сказала Гиният.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что эта вспышка является самой крупной в стране за последние 10 лет.
Порядка 80% больных - это дети до 14 лет. И большинство из них не получили необходимую прививку. Как известно, непривитые заболевшие имеют высокий риск тяжелых осложнений. И такие случаи уже есть", - сказал Смаилов.
Он отметил, что немалое число родителей умышленно отказываются прививать своих детей.
Это может приводить к серьезным последствиям. Поэтому единственный путь стабилизации ситуации с корью - это прививка", - отметил премьер.
По его информации, для проведения дополнительной массовой иммунизации против кори дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцин. На эти цели правительство в сентябре прошлого года выделило из резерва свыше 3 млрд тенге.
По его словам, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остается низким. В этой связи Смаилов поручил акиматам совместно с Министерством здравоохранения расширить охват иммунизацией против кори и активизировать вакцинацию другими профилактическими прививками.
Особое внимание уделить пропустившим плановые прививки. При этом очень важно создать условия для вакцинации граждан в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах. В целом вопрос вакцинации нужно держать акимам на особом контроле", - подчеркнул премьер.
Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручено обеспечить соответствующий режим хранения и транспортировки вакцин, особенно в сельской местности и повысить ответственность медицинских работников за соблюдение этих условий.
Как сообщалось ранее, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
05.01.2024, 16:26 91156
Около двух тысяч детей заразились корью в Туркестанской области с начала года
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области с начала года у 2285 человек диагностировали корь, из них 1937 пациентов - дети, рассказали в пресс-службе областного акимата.
Регион занимает третье место по республике по заболеваемости корью.
В некоторых районах и городах области показатель вакцинации по-прежнему недостаточный. В целом, среди больных в возрасте до одного года есть случаи отказа от вакцинации против кори. У некоторых пациентов было медицинское противопоказание по состоянию здоровья, у некоторых отсутствовала документальная информация о прививках. Остальные больные вакцинируются против кори, краснухи, эпидпаротита", - рассказал замакима области Бейсен Тажибаев.
По информации пресс-службы акимата, в Туркестанской области количество коек для инфекционных заболеваний в медицинских организациях составляет 625 единиц. В связи с эпидемиологической ситуацией дополнительно открыто 407 койко-мест, что в целом составляет 1032 единицы.
Также, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, общее количество привитых в ходе дополнительной массовой иммунизационной кампании достигло 150 552 человек. Дополнительная массовая иммунизация продолжается.
Ранее сообщалось, что в Казахстане два ребенка скончались от кори.
ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
29.12.2023, 17:48 117161
В Костанайской области растет заболеваемость гепатитом А
Гепатит А был выявлен у 16 человек. Годом раннее был лишь один случай
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Костанай. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Костанайской области стали чаще болеть гепатитом А. За этот год в области отмечается значительный рост заболеваемости, гепатит А был выявлен у 16 человек. Годом раннее был лишь один случай, сообщает "Алау".
Гепатит А - это разновидность гепатитов, которые передаются фекально-оральным путем передачи, то есть источником инфекции является больной человек. Единственной мерой защиты является специфическая вакцинация. В РК вакцинация проводится детям за счет местного бюджета, вакцинируются дети двукратно с интервалом в 6 месяцев", - рассказала руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Айгерим Калиева.
Гепатит А также называют болезнью грязных рук. Поэтому в предупреждении распространения болезни первое место занимает личная гигиена.
Продолжает в регионе расти цифра по заболеваемости корью. На сегодня уже выявлено 208 случаев. Большая часть заболевших - непривитые дети.
В начале ноября санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. По словам главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью.
28.12.2023, 12:43 122411
В Казахстане двое детей умерли от кори
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената сообщила, что в РК двое детей умерли от кори.
Зарегистрировано два летальных случая - это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации", - цитирует sputnik.kz Айжан Есмагамбетову.
По словам главного санитарного врача, среди заболевших корью детей некоторые находятся в тяжелом состоянии, информирует zakon.kz.
По данным на вчерашний день, это 15 детей в различных регионах, но состояние каждого из них мониторит Минздрав в ручном режиме", - добавила Айжан Есмагамбетова.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. По данным на начало декабря, частота случаев заражения корью в РК уже превысила 88,9 на 100 тысяч человек. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил Казахстан на первое место в мире по распространенности кори.
13.12.2023, 18:28 162956
В Астане почти 300 человек находятся в стационаре с диагнозом "корь"
Эпидемиологическая ситуация по кори в столице на сегодня остается нестабильной, отметила Гульназ Досмырзаева
Фото: unsplash.com
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане 290 человек находятся в стационаре с диагнозом "корь", сообщает пресс-служба столичного акимата.
По состоянию на 13 декабря 2023 года на стационарном лечении находится 290 пациентов, из них 214 детей, беременных 10. Загруженность МГДБ № 3 на сегодня составила 43%. В ноябре во всех поликлиниках началась массовая дополнительная вакцинация детей от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней. А с 5 декабря началась работа по вакцинации против кори детей 2-4 лет", - сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Гульназ Досмырзаева на брифинге в службе коммуникаций.
С марта по настоящее время на стационарном уровне лечение от кори получили 2977 пациентов, из них 2187 - дети, 49 - беременные.
Подчеркивается, что во всех медицинских организациях города имеется достаточное количество вакцины против кори. В частности, 9 декабря 2023 года на склад горздрава поступило 40 тысяч доз вакцины против кори, которые были распределены в ПМСП согласно разнарядке.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. РК находится на третьем месте в мире по заболеваемости корью. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори. По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
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