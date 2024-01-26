ФСМС закупит медуслуги для казахстанцев на 2,8 трлн тенге

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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - НАО "Фонд социального медицинского страхования" завершил процедуры закупа медицинских услуг на 2024 год. Планом закупа на 2024 год предусмотрено более 2,8 трлн тенге, из которых более 1,2 трлн тенге - это средства ОСМС, сообщает пресс-служба - НАО "Фонд социального медицинского страхования" завершил процедуры закупа медицинских услуг на 2024 год. Планом закупа на 2024 год предусмотрено более 2,8 трлн тенге, из которых более 1,2 трлн тенге - это средства ОСМС, сообщает пресс-служба Минздрава РК.





В 2024 году в правила закупа услуг у субъектов здравоохранения внесен ряд изменений.





Во-первых, усилен состав региональных комиссий (заместителем председателя комиссии определен представитель управления здравоохранения уровня не ниже заместителя руководителя, а также включены представители Комитетов санитарно-эпидемиологического контроля и медицинского и фармацевтического контроля).





Во-вторых, введены ограничения для участия в закупе услуг субъектов ПМСП с численностью менее 1500 человек и для субъектов ПМСП с опытом оказания услуг ПМСП в рамках ГОБМП свыше одного года с прикрепленным населением менее 3000 человек (это не менее двух участков врача общей практики/семейного врача).





В-третьих, для соответствия стандартам оказания стационарозамещающей помощи дневные стационары организуются при организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) стационарных условиях.





Также в правила добавлены посещения членами комиссии субъектов здравоохранения, ранее не заключавших договоры на заявляемые виды помощи.





В декабре 2023 года был проведен прием заявок от медицинских организаций. И по итогам процедур распределения средств размещено на 2024 год среди поставщиков порядка 2,4 трлн тенге.





Было подано 209 заявок от новых поставщиков, из которых региональными комиссиями в ходе проведения процедур закупа посещены 117 субъектов здравоохранения. Изменения вносятся для повышения доступности медицинской помощи для граждан и улучшения качества ее предоставления.