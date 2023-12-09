"АрселорМиттал Темиртау" переименован в QARMET Дополнено
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Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" официально переименован в QARMET. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового инвестора QARMET трудовому коллективу, сообщили в пресс-службе компании.
Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittal Temirtau. Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов ArcelorMittal Temirtau", - говорится в сообщении компании.
По условиям сделки QSG выкупила активы АМТ за $286 млн, а также осуществит гарантированные отсроченные платежи в размере $450 млн, выплачиваемые четырьмя равными ежегодными взносами. Кроме того, еще $250 млн будут оплачены при закрытии сделки в качестве выплаты непогашенной внутригрупповой задолженности AMT.
В последующем инвестор берет на себя обязательства по инвестированию более $3 млрд, из которых уже в следующем году будет вложено $1,3 млрд.
В краткосрочный период национальный инвестор ставит перед собой следующие задачи:
- сохранение существующего коллективного договора и системы оплаты труда работников предприятия;
- кардинальное улучшение показателей безопасности производства и экологической ситуации;
- модернизация и реорганизация производства;
- увеличение объемов, номенклатуры и видов выпускаемой продукции.
Подробные комментарии официальными лицами инвестора будут даны после проведения анализа деятельности предприятия", - добавили в QARMET.
Дополнено 08.12.2023, 18.10
В Темиртау на встрече с трудовым коллективом компании QARMET Андрей Лаврентьев представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании QARMET, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Вадим Басин родился в 1962 году. Трудовую деятельность начал в 1986 году. Работал на Карагандинском металлургическом комбинате инженером-электриком аглоцеха, заместителем начальника аглоцеха по электрооборудованию. В 2013 году был назначен заместителем исполнительного директора по ремонтам АО "АрселорМиттал Темиртау", затем директором по производству дирекции управления этой же компании. С 2017 года работал исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау".
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производству "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам. После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение "Standstill Agreement", позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит. В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.