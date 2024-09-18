17.09.2024, 17:45 14491
Атырауский НПЗ с 1 октября остановится на плановый ремонт
Фото: kmg.kz
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Атырау. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод с 1 октября остановится на плановый ремонт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
В соответствии с утвержденным графиком планово-предупредительного ремонта на 2024 год ремонт Атырауского НПЗ планируется провести с 1 по 25 октября 2024 года", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что остановка Атырауского НПЗ в октябре предусмотрена индикативным планом переработки нефти и производства нефтепродуктов НПЗ РК на 2024 год.
Соответственно, производство горюче-смазочных материалов ожидается на уровне тех объемов, которые запланированы планом", - уточнили в пресс-службе.
По данным министерства, в настоящее время совокупные запасы дизтоплива в стране составляют 498 тысяч тонн, бензина марки Аи-92 - 275 тысяч тонн, бензина марки Аи-95 - 58 тысяч тонн.
Ранее в "КазМунайГазе" прокомментировали ситуацию на рынке сжиженного газа.
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17.09.2024, 15:29 18311
На 55% выросла внутренняя торговля в ЕАЭС
Фото: ЕЭК
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Москва. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За десять лет существования Евразийского экономического союза торговля увеличилась с $58 млрд на 55%, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в ходе VII Международного форума ЕАЭС национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Конечно, мы видим многочисленные эффекты от нашего объединения. Но если брать системно, есть два основных элемента, которые надо иметь в виду. Первый - это единый общий рынок, четыре свободы: свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - без барьеров, по единым правилам. Это пространство с более чем 184 млн потребителей, которые создают базу для развития, для инвестиций, для бизнеса", - рассказал Слепнев.
По его словам, в ЕАЭС продолжают появляться и новые инструменты развития. В частности, в прошлом году был запущен механизм бюджетирования кооперационных проектов. Уже в ближайшее время на коллегии ЕЭК будет рассматриваться первый такой проект.
Вторым эффектом от создания Союза Андрей Слепнев назвал общий голос его государств-членов во взаимоотношениях со странами - торговыми партнерами. Здесь уже сформирован ряд соглашений о свободной торговле: в частности, с Вьетнамом, Сербией и Ираном. Также есть непреференциальное соглашение с Китаем, которое хотя и не обнуляет ввозные пошлины, но содержит множество других элементов содействия взаимной торговле. Самый главный из них - это сопряжение с китайской инициативой "Пояса и пути". В результате торговля ЕАЭС с Китаем выросла кардинально - с менее чем $100 млрд десять лет назад до более чем $300 млрд.
В заключение министр обратил внимание, что ЕАЭС уже выходит за рамки постсоветского пространства. Наблюдателями в Союзе наряду с Узбекистаном уже сейчас является Куба, идет процесс рассмотрения соответствующей заявки Ирана.
Напомним, в I квартале 2025 года в ЕАЭС планируют отменить роуминг.
17.09.2024, 14:56 19361
Президент поддержал предложение о создании экономического совета для привлечения германских инвестиций
Совет станет устойчивой институциональной базой взаимодействия стран Центральной Азии и Германии
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча глав государств Центральной Азии, Канцлера ФРГ и капитанов германского бизнеса, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев, приветствуя канцлера Олафа Шольца, лидеров государств Центральной Азии и руководителей немецких компаний, сообщил, что вторая встреча в формате "Центральная Азия - Германия" открыла новый этап развития многогранного партнерства.
Президент отметил, что состоявшийся обстоятельный обмен мнениями закрепил взаимную заинтересованность лидеров в дальнейшем углублении сотрудничества, и поддержал предложение о создании экономического совета, который мог бы играть более активную роль в привлечении германских инвестиций и служить устойчивой институциональной базой взаимодействия стран Центральной Азии и Германии.
Хочу выразить особую признательность Восточному комитету немецкой экономики, который неизменно выступает важным связующим звеном между Германией и странами региона. Германия - один из мировых лидеров в сфере экономических и технологических инноваций, а ее продукция знаменита своим качеством. В свою очередь Центральная Азия - это динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста и широкими возможностями для взаимовыгодного партнерства. Соединяя Восток и Запад, Север и Юг, Центральная Азия может стать центром притяжения для трансферта технологий, локализации производства и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому мы открыты для сотрудничества в различных отраслях. Большие перспективы для дальнейшего углубления кооперации открываются в таких сферах, как добыча критически важного сырья, энергетика, транспорт и логистика, финансы, сельское хозяйство и информационные технологии", - подчеркнул глава Казахстана.
Напомним, сегодня в Астану прибыли лидеры стран Центральной Азии для участия во второй встрече глав государств ЦА и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.
Вчера президент Токаев встретился с представителями немецких деловых кругов и принял участие в бизнес-форуме "Казахстан + Германия", по итогам которого был подписан ряд документов.
16.09.2024, 19:54 38381
В правительстве рассмотрели вопросы продбезопасности
Объем запасов СЗПТ в стране составляет 725,8 тыс. тонн
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продукты питания, сообщает primeminister.kz.
Министерство торговли и интеграции разработало и утвердило стандарты проведения ярмарок и республиканских выставок в Казахстане. Стандарты и календарные графики проведения ярмарок и выставок являются частью правил внутренней торговли, утвержденных МТИ в июле.
Для каждого вида ярмарки определен календарный график и период проведения. К примеру, сельскохозяйственные ярмарки должны проводиться в районах не реже одного раза в две недели, в городах республиканского и областного значения - не менее одного раза в неделю. В столице ярмарки должны проходить с июня по ноябрь. Места для торговли предоставляются бесплатно. Организационный процесс должен быть оцифрован, чтобы все желающие могли принять участие и подать заявки онлайн. Цены на сельскохозяйственных, праздничных и сезонных ярмарках устанавливаются ниже рыночных", - пояснила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.
В свою очередь Серик Жумангарин поручил акимату Астаны начать организацию традиционных осенних региональных ярмарок, подчеркнув при этом их социальную значимость для населения.
По данным МСХ, объем запасов СЗПТ в стране составляет 725,8 тыс. тонн. Продовольственный запас формируется из 29 видов продуктов питания, в их числе: баранина, говядина, овощи, кисломолочные продукты, яблоки, рыба, сыры, творог и др. Продукция хранится на складах СПК, в торговых сетях, у сельхозпроизводителей и крупных оптовых поставщиков.
С учетом продолжающегося сбора урожая имеющихся запасов будет достаточно для обеспечения потребностей жителей страны в основных продуктах питания", - отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
За прошедшую неделю средний индекс цен на социально значимые продукты питания остался стабильным. С начала 2024 года в Казахстане сохраняется дефляция на уровне -0,2%.
16.09.2024, 16:15 43116
План по отмене роуминга в ЕАЭС будет представлен до конца года
Роуминг будет отменен в I квартале 2025 года
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Москва. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До конца текущего года в Евразийской экономической комиссии будет представлен проект по использованию тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, сообщил "Известиям" директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Сергей Максимов.
В настоящее время комиссией совместно с рабочей группой по связи ведется реализация заключительных мероприятий плана, а именно: разработка правил использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств - членов ЕАЭС, которые будут определять шаг тарификации, объем оказанных услуг связи и иные аспекты взаимодействия операторов связи государств-членов. До конца текущего года проект правил должен быть представлен на утверждение коллегии комиссии", - говорится в сообщении.
На текущий момент государственные органы и операторы связи стран - участниц ЕАЭС обсуждают внедрение "справедливых тарифов" на услуги связи в роуминге на территории объединения.
Роуминг будет отменен в I квартале 2025 года. Впервые об отмене роуминга ЕЭК сообщила в 2023 году.
Напомним, в МЦРИАП заявили, что казахстанские операторы выступят против отмены роуминга на территории Евразийского экономического сообщества. Политик, экономист Петр Своик прокомментировал данное заявление Минцифры, отметив, что в результате снижения стоимости выручка сетевых операторов падает, но за счет снижения стоимости растет трафик.
Соответственно, сетевые компании не только не проигрывают, но даже выигрывают", - подчеркнул Своик.
16.09.2024, 13:16 48411
МВФ заинтересован в продолжении конструктивного сотрудничества с Казахстаном
Казахстан является членом МВФ с 1992 года
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Бо Ли обсудили вопросы финансово-экономического сотрудничества, сообщает primeminister.kz.
Казахстан является членом МВФ с 1992 года. Долгосрочное партнерство с фондом важно для обеспечения экономической стабильности страны и качественного устойчивого роста национальной экономики.
Участники встречи подчеркнули стратегический характер взаимодействия Казахстана и МВФ. О высокой значимости сотрудничества свидетельствуют положительные результаты совместной работы по проведению структурных реформ, развитию налогово-бюджетной политики и финансового рынка Казахстана.
Новый импульс двустороннему и региональному диалогу по поддержанию международной финансовой стабильности придало открытие в прошлом году в г. Алматы регионального центра МВФ по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Отмечено, что в результате проводимой Главой государства системной работы по всесторонней модернизации экономики 9 сентября т.г. рейтинговым агентством Moody’s был повышен суверенный рейтинг Казахстана до Baa1 со стабильным прогнозом. Присвоенный рейтинг является наивысшим за все годы независимости страны, и подтверждает продолжающееся улучшение институциональной среды и устойчивость темпов диверсификации экономики", - говорится в сообщении правительства.
Бектенов подчеркнул, что правительство Казахстана совместно с Нацбанком и Агентством по развитию и регулированию финансового рынка намерено проводить последовательную политику, направленную на достижение качественного экономического роста. Текущие реформы направлены на дальнейшее повышение эффективности бюджетной политики, финансовой подотчетности и налогового администрирования.
В свою очередь заместитель директора-распорядителя МВФ Бо Ли отметил заинтересованность в продолжении тесного и конструктивного сотрудничества с Казахстаном в целях развития экономики страны и улучшения благосостояния народа.
Регулярные консультации и техническая помощь, оказываемая государственным органам, способствуют укреплению институциональных рамок, совершенствованию макроэкономической и макропруденциальной политики", - подчеркивается в сообщении.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять партнерство по всему спектру взаимодействия.
16.09.2024, 10:39 51796
Moody's повысило рейтинги Halyk до исторически высокого уровня - "Baa1"
Фото: iib.int
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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочные депозитные рейтинги Halyk до исторически высокого уровня - Baa1 на уровне суверенного - с прогнозом стабильный.
Данное решение стало следствием повышения суверенного кредитного рейтинга Казахстана с уровня Baa2 до уровня Baa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный. Это было обусловлено оценкой Moody's, согласно которой улучшение институциональной и политической среды в сочетании с устойчивой динамикой диверсификации экономики с отходом от углеводородов уже повысило и продолжит повышать устойчивость Казахстана к шокам.
Moody's ожидает, что Банк сможет сохранить свои показатели кредитоспособности, которые уже улучшились за последние два-три года, и что его растущая и развивающаяся франшиза будет поддерживать прибыльность. Кроме того, по прогнозам рейтингового агентства, возросшая экономическая устойчивость ограничит стоимость риска, в то время как стабильность денежных средств будет поддерживать ликвидность за счет большей прочности депозитной базы.
Повышение рейтинга отражает ожидания Moody's, что улучшение операционной среды позволит Банку сохранить свой капитал, ликвидность и прибыльность, а также улучшить качество активов и снизить их волатильность.
Рейтинговое агентство отмечает сильную капитализацию Halyk и улучшение качества его активов, при этом проблемные займы к брутто займам сократились до 7,2% на конец первого полугодия 2024 года. Для сравнения, это показатель составлял 7,5% в 2023 году, 8,6% на конец 2021 года и 12,3% годом ранее. Кроме того, Moody's отмечает, что у Банка очень сильная франшиза, что выражается в высоком уровне чистой прибыли с возвратом на средние активы выше 4%.
Комментируя решение Moody's, председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова отметила, что повышение рейтинга до исторически высокого уровня стало очередной ступенью в планомерном развитии Банка, которая отражает статус Halyk как лидера финансового сектора страны и региона, и также является подтверждением правильности выбранного стратегического курса.
Мы уверены, что высокая оценка со стороны международных экспертов способствует дальнейшему росту ключевых направлений группы Халык, а также будет служить новым ориентиром для всего финансового сектора страны и региона", - заверила Умут Шаяхметова.
Halyk - ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги, управление активами и услуги для образа жизни (лайфстайл). Банк листингуется на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября 2019 года.
На 30 июня 2024 года активы банка составили около 16 750 млрд тенге. Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане и имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть в количестве 568 филиалов и отделений по всей стране. Банк также оперирует в Грузии и Узбекистане.
Более подробная информация о банке размещена на сайте Банка.
15.09.2024, 16:48 67431
В китайской провинции Шаньдун предложили открыть торговое представительство Казахстана
Фото: Минторговли РК
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева в Китай заместитель председателя народного правительства провинции Шаньдун Сун Цзюнцзи предложил открыть казахстанское торговое представительство в провинции, сообщили в пресс-службе министерства.
В числе предложений, выдвинутых провинцией Шаньдун, было предложено создать рабочий механизм для увеличения объема торговли и совершенствования торговой политики между Казахстаном и Китаем. Кроме того, провинция предложила открыть торговое представительство АО "Центр развития торговой политики QazTrade" в Шаньдуне, что позволит эффективно представлять интересы Казахстана в регионе, подобно уже существующему офису в СУАР", - проинформировали в пресс-службы.
Министр торговли и интеграции Казахстана выразил готовность внимательно рассмотреть предложения и отметил, что механизмы регионального сотрудничества между Казахстаном и Шаньдуном имеют особое значение.
С прошлого года мы развиваем торговлю с КНР по принципу регионализации, работая с каждым регионом с учетом его специфики. Этот подход уже применен с провинциями Сычуань, Хубэй и СУАР. Мы также готовы укреплять сотрудничество с провинцией Шаньдун, используя механизмы регионального взаимодействия для роста торгово-экономических связей", - сказал Шаккалиев.
Он также отметил экспортный потенциал Казахстана, открытый доступ на рынок продукции АПК и возможность возобновления поставок замороженного мяса и других товаров.
По информации ведомства, с начала этого года товарооборот между Казахстаном и провинцией Шаньдун составил 869,1 миллиона долларов США. Экспорт вырос на 3,23%, достигнув 348 миллионов долларов США. Импорт в Казахстан за этот период достиг 521 миллиона долларов США.
Напомним, Казахстан и Китай реализуют масштабный проект по расширению взаимной торговли.
14.09.2024, 13:45 78321
Казахстан впервые участвует в международной выставке торговли услугами в Пекине
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Пекин. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан открыл национальный стенд на международной выставке торговли услугами (CIFTIS) в Пекине, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Выставка CIFTIS, которая продлится до 16 сентября, собрала представителей более 85 стран и международных организаций, среди которых Казахстан представлен впервые. Выставка охватывает 12 ключевых отраслей, включая финансовые услуги, туризм, здравоохранение и образование", - рассказали в МТИ РК.
На казахстанском национальном стенде представлены 15 компаний, включая АО "НК "Kazakh Invest", АО "Экспортно-кредитное агентство", АО "Air Astana", АО "НК "Продкорпорация", НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", а также ряд частных компаний.
Участие в выставке предоставит уникальные возможности для расширения деловых связей, привлечения инвестиций и продвижения казахстанских товаров и услуг на международной арене, отметили в ведомстве.
В последние годы наш сервисный сектор демонстрирует уверенный рост, способствуя диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест, и составляет 53% нашего ВВП. Наше стратегическое партнерство с КНР охватывает широкий спектр областей, включая транспорт, логистику, информационные технологии, образование, здравоохранение и туризм. Мы достигли значительных успехов и продолжим развивать наше сотрудничество", - сказал глава МТИ Арман Шаккалиев, выступая с речью на открытии выставки.
Министр также выразил благодарность Министерству торговли Китая и народному правительству Пекина за создание платформы для обмена передовыми идеями и расширения международного сотрудничества.
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