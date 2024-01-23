22.01.2024, 17:19 9371
Беспошлинный ввоз для электромобилей продлили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан продлили беспошлинный ввоз для электромобилей до 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по городу Астане.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 134 продлен беспошлинный ввоз для электромобилей на территорию государств - членов ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что ввести транспортное средство с электрическим двигателем на территорию Республики Казахстан с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины можно не более одного раза в год.
Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Казахстане, Армении, Беларуси и Кыргызстане", - добавили в департаменте.
Ранее замминистра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков сообщил, что Казахстан рассматривает опыт соседних стран по вопросам использования электромобилей.
Также власти изучали опыт Китая и Турции. Китай, по словам спикера, уже 20 лет использует электромобили.
Кроме того, в середине января мажилис РК одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей с сопутствующим им проектом.
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22.01.2024, 18:32 7001
ЕАБР и FONPLATA обсудили планы совместной работы в 2024 году
Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями
Фото: ЕАБР
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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития и банк развития FONPLATA обсудили планы совместной деятельности в 2024 году, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт пояснил, что важность партнерства заключается в общих целях, разделяемых банками.
У нас много общего, и это самое интересное: два региональных банка с очень похожими характеристиками, но в разных географических контекстах, сталкивающиеся с одними и теми же вызовами", - заявил он.
Сообщается, что дирекция по аналитической работе ЕАБР и отдел экономических исследований FONPLATA ведут работу над совместным докладом по вопросам социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, в Южной Америке и Центральной Азии.
Эта тема фундаментально связана с мандатами обоих банков, поскольку касается региональной интеграции для содействия развитию наших стран", - отметил вице-президент FONPLATA по стратегическому развитию Оскар Лламосас.
Также была проведена серия встреч с представителями различных подразделений FONPLATA, на которых рассматривались институциональные и управленческие вопросы с целью сближения банков.
По итогам встреч достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями, на котором ЕАБР поделится опытом, связанным с участием в ESG-рейтингах, а FONPLATA расскажет о сквозной гендерной стратегии.
Кроме того, решено разработать дорожную карту для совместного развития финансовых инструментов, таких как создание устойчивых тематических фондов и обмен рисками.
FONPLATA заинтересована в сотрудничестве с такими учреждениями, как ЕАБР, с целью повышения актуальности нашей работы внутри и за пределами региона", - подчеркнула исполнительный вице-президент организации Мариана Прадо.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
22.01.2024, 13:38 21696
Прокуратура оштрафовала компанию Кулибаева на 2 млрд тенге
ТОО "Joint Technologies" выплатило неустойку за нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа"
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Атырау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Атырауской области оштрафовала ТОО "Joint Technologies" более чем на 2 млрд тенге.
За нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" с ТОО "Joint Technologies" в бюджет взыскана неустойка в размере 1,7 млрд тенге. Также за нарушение защиты конкуренции парк постановлением суда привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 324 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее, в мае 2023, Генпрокуратура сообщила, что 50% доли парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау стоимостью 5,7 млрд возвращены в собственность АНПЗ.
По данным Forbes, ТОО "Joint Technologies" принадлежит Тимуру Кулибаеву (через ТОО "Кипрос") и Раушан Сагдиевой.
22.01.2024, 11:48 26461
Правила пенсионных выплат изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат.
Соответствующее постановление правительства введено в действие с 1 января 2024 года.
Размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат", - говорится в документе.
При этом пенсионная выплата должна составлять не менее 70% от прожиточного минимума.
Исключение составляют лица, достигшие пенсионного возраста и получающие специальное профессиональное государственное пособие и страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования.
В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает 12-кратного размера минимальной пенсии, то данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно", - уточняется в постановлении.
Лицам, достигшим пенсионного возраста или имеющим бессрочную инвалидность первой и второй групп, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты осуществляются в размере не менее 30-кратного размера минимальной пенсии, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств получателя.
Если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете после осуществления очередной пенсионной выплаты составляет сумму менее 70% от прожиточного минимума, данный остаток выплачивается вместе с суммой очередной пенсионной выплаты.
В правила появились новые пункты, один из которых гласит, что пенсионные выплаты осуществляются в случае достижения 55-летнего возраста и уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84-х месяцев.
Также в случае изменения банковских реквизитов, представленных получателем в Государственную корпорацию или ЕНПФ для получения пенсионных выплат, получатель должен уведомить госкорпорацию или ЕНПФ об изменении банковских реквизитов в течение 10 календарных дней с даты таких изменений.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в 2024 году. Размер базовой пенсии будет увеличен на 5%, а также будет произведена индексация на 7% с учетом инфляции.
19.01.2024, 15:35 55596
Новые размеры пособий многодетным семьям назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. Сколько будут получать семьи с четырьмя и более детьми, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.
По информации министерства, на данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:
- с 4 детьми - 16,03 МРП, или 59 183 тенге;
- с 5 детьми - 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
- с 6 детьми - 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
- с 7 детьми - 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
- с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.
В пресс-службе отметили, что в этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге.
В 2023 году выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 543,3 тыс. семей на общую сумму 413,3 млрд тенге, в том числе за декабрь данный вид пособия получили 570,5 тыс. семей на общую сумму 36,6 млрд тенге", - подытожили в Минтруда.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области выданное инвалидам и многодетным семьям жилье разваливается на глазах.
18.01.2024, 12:47 87056
Одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" могут передать новому инвестору
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили ход демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком". В частности, рассмотрен процесс вывода одного из мобильных операторов на конкурентный рынок, сообщает пресс-служба главы кабмина.
В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными иностранными инвесторами.
Ожидается, что данная мера позволит повысить качество предоставляемых населению услуг и положительно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли", - говорится в информации.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить работу в данном направлении.
На заседании также были рассмотрены вопросы деятельности некоторых предприятий в сфере химической промышленности и ряд других.
Напомним, в сентябре минувшего года президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе "Казахтелекома" решить проблемы с качеством связи.
Ранее "Казахтелеком" уличили в навязывании аренды модемов своим клиентам.
В мае 2023 года казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС. ОБ этом заявил в интервью Telegram-каналу Q-channel председатель комитета Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Ержан Мейрамов. По его словам, операторы объясняют свою позицию тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов.
Заявление председателя комитета прокомментировал политик и экономист Петр Своик.
Все это очень странно. Не министерство идет вперед и ведет за собой сетевые компании, а министерство идет вслед за сетевыми компаниями", - заявил эксперт.
Стоит отметить, что прибыль одного из крупнейших казахстанских операторов - "Казахтелекома", занимающего практически монопольное положение на рынке, за 2022 год достигла 634 млрд тенге.
18.01.2024, 11:24 89626
Скляр и глава "Газпрома" обсудили сотрудничество в газовой сфере
Фото: telegram/Газпром
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Москва. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщает пресс-служба компании.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой отрасли. Основное внимание было уделено развитию взаимодействия в области поставки и транспортировки российского природного газа", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в январе 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.
В июне "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Республики Казахстан для потребителей Республики Узбекистан.
В октябре состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.
18.01.2024, 09:09 92736
Казахстан и Россия договорились увеличить транзит нефти в Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия подписали соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай до 10 млн тонн в год по магистральному нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск-2 и по направлению Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (Китай).
Согласно протоколу о внесении изменений в соглашение, объемы транспортировки увеличены с 7 млн тонн в год до 10 млн тонн в год.
Кроме того, Казахстан сможет ежегодно отправлять до 1 млн тонн нефти и газового конденсата на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) транзитом через Россию.
Ранее сообщалось, что Министерством энергетики совместно с акционерами месторождения Кашаган достигнута предварительная договоренность о поставках сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок.
18.01.2024, 08:35 91366
Казахстан планирует закрыть импортозависимость по мясу птицы к 2027 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан увеличивает производство яиц и мяса птицы. В рамках большого проекта по тиражированию положительного опыта СКО в ближайшие три года планируется ввести 29 проектов общей мощностью порядка 210 тысяч тонн мяса птицы, что позволит полностью закрыть импортозависимость к 2027 году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Импорт мяса птицы в прошлом году снизился почти на 25 тыс. тонн по сравнению с 2022 годом. По итогам 2023 года произведено 328,6 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе (2022 год - 288,7 тыс. тонн). На внутренний рынок отечественные птицефабрики поставили 74% продукции.
За 11 месяцев 2023 года на экспорт отправлено 28,2 тыс. тонн продукции. Основные направления экспорта - РФ (19 тыс. тонн), Кыргызстан (7,5 тыс. тонн), Беларусь (653 тонны), Узбекистан (611,6 тонны).
В 2023 году на субсидирование мясного птицеводства направлено 21,7 млрд тенге, в том числе на субсидирование удешевления стоимости производства мяса птицы - 21,4 млрд тенге и на приобретение племенного суточного молодняка - 336,8 млн тенге", - проинформировали в МСХ.
По данным ведомства, в 2022 году объем производства куриных яиц в Казахстане составил 5028,5 млн штук, что составляет 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года - 4919,9 млн штук яиц (98%). Объем экспорта яиц за 11 месяцев 2023 года составил 186,6 млн штук (РФ - 2 млн 600 тыс., Афганистан - 114 млн, Кыргызстан - 70 млн). Импорт яиц в Казахстан за отчетный период составил 264,1 млн штук.
Сегодня в стране работают 34 птицефабрики яичного направления и 31 - мясного. Ежегодно они производят порядка 5 млрд штук пищевых куриных яиц.
Для повышения обеспеченности яйцом отечественного производства в регионах, где пока отсутствуют птицефабрики яичного направления (ВКО, Мангистауская область, области Абай и Улытау), планируется реализовать 10 инвестиционных проектов мощностью 802 млн штук яиц в год. Для этого министерство планирует внести соответствующие изменения в правила инвестиционного субсидирования.
С 1 января 2023 года отменено субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца с нормативом 3 тенге за штуку. Несмотря на это, Продкорпорация в 2022 году птицеводческим хозяйствам реализовала 126,7 тысячи тонн фуражного зерна по цене 117 тысяч тенге за тонну с НДС, то есть на 30 тысяч тенге дешевле рыночной цены на момент продаж.
Государство субсидирует приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления с нормативом 60 тенге за голову. В 2023 году были погашены долги на субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца на сумму 1,2 млрд тенге, а также выделены субсидии на приобретение суточного молодняка на сумму 476,7 млн тенге", - отметили в Минсельхозе.
Как сообщалось ранее, Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки яиц.
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