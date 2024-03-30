Незаконно приобретенные активы на более чем 85 млрд тенге вернут государству

Фото: Акорда

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Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита в КНР президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров компании State Power Investment Corporation Лю Миншэном, сообщила пресс-служба - В рамках рабочего визита в КНР президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров компании State Power Investment Corporation Лю Миншэном, сообщила пресс-служба Акорды





В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что дочерняя компания China Power International Holding активно работает в Казахстане. За последние 5 лет был создан ветроэнергетический проект в Жанатасе, а также построена солнечная электростанция в Караганде.





Глава одной из крупнейших китайских энергетических компаний рассказал о реализации новых инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций совокупной мощностью 1 ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях с ориентировочным объемом инвестиций более $1 млрд.





Лю Миншэн также сообщил о намерении изучить перспективы осуществления крупномасштабных гидроэнергетических проектов и строительства парогазовых турбин в Казахстане.





Президент отметил, что Казахстан заинтересован в привлечении лучших международных технологий и практик в сфере возобновляемой энергии.





В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Лю Миншэна принять участие в Международном форуме "Астана", намеченном на июнь.





Дополнено 29.03.2024, 11.00





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров одной из крупнейших мировых машиностроительных компаний Sany Group Co. Ltd Сян Вэньбо обсудили вопросы реализации совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики, сообщает пресс-служба Акорды.





Президент отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с Sany Group Co. Ltd. В частности, перспективным представляется налаживание совместного производства в нашей стране спецтехники, а также соответствующих комплектующих.





Китайской компании было предложено изучить возможность открытия в Казахстане регионального R&D центра, который будет обслуживать ее деятельность на рынке ЕАЭС.





В завершение встречи глава государства пригласил Сян Вэньбо принять участие в Международном форуме "Астана", который состоится в этом году в Казахстане.