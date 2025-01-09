08.01.2025, 15:51 31241
Более 8 млн тонн зерна экспортировал Казахстан железнодорожным транспортом в 2024 году
В 2024 году общий объем перевозок зерна по сети КТЖ составил 10,6 млн тонн
Рассказать друзьям
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году общий объем перевозок зерна по сети КТЖ составил 10,6 млн тонн, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы"
По информация КТЖ, в минувшем году внутренние перевозки зерна увеличились на 13% и превысили 2,5 млн тонн, а экспорт составил 8,1 млн тонн. В прошлом году возросли перевозки зерна в страны Центральной Азии: в Таджикистан - на 20%, в Кыргызстан - на 92%, в Азербайджан - на 86%. Погрузка зерна в Иран увеличилась в два раза.
Отмечается, что перевозки продуктов перемола также показали положительную динамику. В 2024 году объем перевозок составил 3,2 млн тонн, что на 2% больше по сравнению с 2023 годом. Экспорт продуктов перемола увеличился на 3% и достиг 2,3 млн тонн. Растет экспорт продуктов перемола в страны Центральной Азии, включая Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, где наблюдается значительный рост - 4%, 5% и 41% соответственно. Китай увеличил импорт казахстанских продуктов перемола на 34%.
Напомним, Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54%.
новости по теме
08.01.2025, 18:30 21976
В Атырауской области приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган
Фото: kmg.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дочернее предприятие национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" - акционерное общество "Эмбамунайгаз" приступило к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган в Атырауской области, сообщает пресс-служба КМГ.
Участок представляет собой серию надсолевых мезозойских структур в пределах Прикаспийского осадочного бассейна. Запланировано бурение 8 структур до конца 2025 года глубиной от 400 до 3800 метров. Объекты были подготовлены к бурению на основе проведенной широкомасштабной сейсморазведки 3D в объеме 5600 квадратных метров", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что все операции по недропользованию проводятся в строгом соответствии с законодательством РК и экологическими требованиями.
Геологоразведочные проекты АО НК "КазМунайГаз" направлены на поиск углеводородов и увеличение ресурсной базы страны. Их реализация приобретает особую важность в регионах со зрелыми месторождениями, где наблюдается естественное истощение запасов. Бурение поисковых скважин на участке Тайсойган - важный этап в укреплении энергетического потенциала и экономической стабильности Атырауской области", - добавили в компании.
Ранее "КазМунайГаз" и "Татнефть" приступили к бурению поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой.
08.01.2025, 12:57 40956
Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК опубликовало новые данные по прогнозу добычи нефти на 2025 год.
По данным ведомства, прогнозируемая добыча нефти составит 96,2 млн тонн, на 1 млн тонн меньше, чем планировалось ранее.
Ранее Миннацэкономики прогнозировало добычу нефти на 2025 год на уровне 97,2 млн тонн.
В ноябре прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Казахстане снизился объем добычи нефти. За 11 месяцев 2024 года добыча нефти составила 80,5 млн тонн. Министр связал это с проведением капитального ремонта на крупных месторождениях.
В конце декабря премьер-министр поручил Минэнерго Казахстана обеспечить добычу нефти в 2025 году на запланированном уровне.
Между тем, в июне прошлого года сообщалось, что страны ОПЕК продолжат сокращать добычу нефти до 2025 года. Мера направлена на стабилизацию рынка в условиях слабого спроса и конкуренции со стороны США.
В прогнозе Ассоциации финансистов Казахстана, опубликованном в декабре, тоже говорится, что сокращение объема добычи нефти в Казахстане происходит из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+ и замедления экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС). Из-за этого курс доллара США в 2025 году может вырасти до 545 тенге.
06.01.2025, 16:28 123201
Зарплата ряда госслужащих вырастет на 20% в 2025 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.
В 2025 году году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%.
Повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.
Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.
Какие ставки МРП и МЗП установлены на 2025 год.
06.01.2025, 13:08 127606
Курс тенге продолжает падать в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам вчерашних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,20 тенге и составил 526,30 тенге за доллар.
Всего за минувший месяц доллар вырос на 16,75 тенге. В обменниках Алматы и Астаны курс доллара варьируется от 528 до 534 тенге.
В Ассоциации финансистов Казахстана рассказали о возможных причинах ослабления национальной валюты.
По итогам 2024 года, объемы трансфертов из Нацфонда составили 10,2 млрд долларов. Это на 7,3% выше показателя за 2023 год.
На первых биржевых торгах 2025 года нацвалюта была под давлением продавцов, которые, вероятно, отыгрывали новости о снижении объемов продажи инвалюты из Нацфонда в январе и негативные данные по инфляции за прошедший год. Средневзвешенный курс USD по итогам торгов воскресенья вырос до 526,30 тенге за доллар (+1,20 тенге). При этом объем торгов был невысоким - 119,5 млн долларов (-80,5 млн), что во многом обусловлено низкой активностью игроков после продолжительных выходных в стране. Между тем объемы конвертации трансфертов из Нацфонда в январе снизятся до 750-850 млн долларов (900 в декабре), а по итогам 2024 года они составили рекордные 10,2 млрд долларов (9,5 млрд долларов в 2023 году). Несмотря на заявление о приостановке валютных интервенций, их объем в декабре составил 308 млн долларов (1,0 млрд долларов в ноябре). Между тем инфляция за 2024 год составила 8,6% (9,8% в 2023 году), существенно превышая целевой показатель в 5%", - пояснили в ассоциации.
Цены на нефть Brent на сегодняшних азиатских торгах удерживаются у высокой отметки 76,4 доллара за баррель (-0,4%).
Среди основных факторов такого движения отметим довольно холодную зиму в Европе и США (растет потребление сырья), ожидания значительного фискального стимулирования экономики КНР и относительно стабильного глобального экономического роста в текущем году", - сообщает источник.
По мнению АФК, ключевыми событиями для рынка в текущем месяце могут выступить макроданные из США, ЕС и КНР, изменение геополитического фона и отдельные политические события.
Ранее Нацбанк РК сообщал, что в декабре курс тенге ослаб на 2,5%.
06.01.2025, 12:30 129446
Завод по производству топлива для АЭС вышел на проектную мощность
Фото: АО НАК Казатомпром
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года казахстанско-китайское совместное предприятие ТОО "Ульба-ТВС" достигло проектной мощности, сообщает пресс-служба АО НАК "Казатомпром".
По итогам третьего года работы предприятие выполнило поставленную цель, произведя в 2024 году 200 тонн в перерасчете на низкообогащенный уран. Этот объем соответствует количеству ядерного топлива, необходимому для перезагрузки шести ядерных реакторов", - сообщает пресс-служба компании.
Для справки
"Ульба-ТВС" - единственное на территории Центральной Азии производство по выпуску топлива для атомных электростанций.
Проект реализуется "Казатомпромом", в лице своей дочерней организации - Ульбинского металлургического завода, совместно с China General Nuclear Power Corporation.
Производство ядерного топлива на "Ульба-ТВС" было запущено в ноябре 2021 года. Все тепловыделяющие сборки, произведенные на данном заводе, поставляются на АЭС Китая.
Ранее сообщалось, что дочерняя компания "Росатома" - "Ураниум Уан Груп" - продала 49,979% акций АО "СП "Заречное" в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited.
05.01.2025, 15:43 153006
Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54% - МСХ
С сентября по 25 декабря 2024 года экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт зерна нового урожая вырос на 54% за год, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
С сентября по 25 декабря 2024 года экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая, что на 54% выше аналогичного периода 2023 года (2,4 млн тонн), информирует Минсельхоз, ссылаясь на данные АО НК "Қазақстан темір жолы".
При этом рост экспорта в Узбекистан составил 44% (с 994 тыс. тонн до 1 427 тыс. тонн), в Таджикистан - 53% (с 385 тыс. тонн до 589 тыс. тонн), Афганистан - 52% (с 120 тыс. тонн до 182 тыс. тонн), в Кыргызстан - 22% (с 59 тыс. тонн до 72 тыс. тонн). Экспорт в Иран через порт Актау увеличен в 30,2 раза, с 14 тыс. тонн до 435 тыс. тонн.
В целом, подытожили в ведомстве, за 11 месяцев текущего года перевезено 9,2 млн. тонн зерновых грузов, из которых 2,2 млн тонн по внутренним сообщениям и 7 млн тонн на экспорт.
Напомним, в 2024 году аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур - при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га.
05.01.2025, 11:33 159866
В декабре курс тенге ослаб на 2,5% - Нацбанк РК
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - отметили в Нацбанке.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов США.
Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется.
Отмечается, что на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.
В целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов США", - уточнили в Нацбанке.
Ранее сообщалось, что курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.
01.01.2025, 15:15 290051
В новом году в Казахстане внедрят механизм "социального кошелька"
Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан, оказываться на принципах справедливости, открытости и эффективности
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с начала 2025 года будет внедрен механизм "социального кошелька".
Следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта", - заявил глава государства в послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года.
По его словам, государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан, оказываться на принципах справедливости, открытости и эффективности.
Глава государства отметил, что более половины государственного бюджета идет на социальную сферу.
Премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил министерствам труда здравоохранения, просвещения и акиматам регионов обеспечить запуск "социального кошелька" с 1 января 2025 года.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
08.01.2025, 10:55Финансирование организаций технического и профессионального образования увеличат в Казахстане 08.01.2025, 11:1167916Специалистов для АЭС будут готовить отечественные колледжи 08.01.2025, 11:5766216Транспорт и логистика: 25 новых профессий появятся в Казахстане 08.01.2025, 12:0165371Токаев поставил перед первым замруководителя администрации президента ряд задач 08.01.2025, 13:3058521АЗРК за год завершило 97 антимонопольных расследований 03.01.2025, 07:20515286Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 02.01.2025, 10:54289861Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году 02.01.2025, 09:34287916Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в четверг в Казахстане 03.01.2025, 09:34250936Это требует обстоятельных обсуждений - Токаев о смене часового пояса 03.01.2025, 18:57201391Массовое ДТП в Акмолинской области: число пострадавших выросло до 20 18.12.2024, 09:49677281Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48658576В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 26.12.2024, 13:09613796Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13604396Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 17.12.2024, 18:24600661Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?