19.03.2024, 12:16 23336
Бюджет Казахстана пополнился на четыре триллиона тенге за счет налогового и таможенного администрирования
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За последние пять лет за счет мер налогового и таможенного администрирования и их цифровизации бюджет Казахстана дополнительно пополнился на 4 трлн тенге, сообщил министр финансов Мади Такиев в ходе заседания правительства.
Из них 23%, или 932 млрд тенге, приходится на 2023 год. В текущем году планом по доходам на администрирование заложено уже 1,6 трлн тенге, что на 173% больше уровня предыдущего года", - сообщил глава ведомства.
Он подчеркнул, что это довольно амбициозная задача.
В рамках регулирования "с чистого листа" пересмотрены критерии системы управления рисками (СУР) при назначении налоговых проверок. Теперь они проводятся методом точечного отбора. Результаты довольно обнадеживающие", - отметил министр.
В частности, при снижении количества налоговых проверок на 16% по сравнению с 2022 годом взыскание налогов увеличено в два раза.
Также, по словам главы Минфина, активно прорабатывается вопрос повышения налогового потенциала крупных налогоплательщиков, а также предприятий нефтяного сектора и ГМК.
В их эффективном администрировании большой потенциал имеет реализация пилота по горизонтальному мониторингу, который станет одной из новелл нового Налогового кодекса. Проект перспективен в силу возможности выстраивания доверительных отношений между государством и бизнесом", - добавил Мади Такиев.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Однако, по его мнению, документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок. Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.
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19.03.2024, 18:56 12916
В Казахстане подешевеют огурцы и помидоры
Фото: pixabay.com
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем в сфере торговли рассмотрели на расширенном совещании, проведенном вице-премьером Сериком Жумангариным, сообщает пресс-служба правительства.
С начала года проведено 275 заседаний, установлен 341 непродуктивный посредник и факт превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания. В рамках госконтроля территориальные департаменты Минторговли возбудили 380 административных производств. Взыскано штрафов на сумму более 4 млн тенге, вынесено 345 административных постановлений, из которых 298 - за превышение торговой надбавки", - сообщил председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.
Участники совещания отметили, что текущая продовольственная инфляция составляет 7,4%, что значительно ниже ее пятилетних значений (средняя пятилетняя продовольственная инфляция - 9,3%).
Из 30 товаров, по которым отмечен наибольший рост цен с начала года, в тройке антилидеров - огурцы, помидоры и бананы. По огурцам и помидорам подорожание традиционное в межсезонье, оно связано с низким производством внутри страны и значительной импортозависимостью в этот период. В ближайшее время ожидаем массовый урожай тепличных хозяйств южных регионов, что позволит снизить цену на овощи", - сказал Айдар Абилдабеков.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил регионам активизировать работу по разбронированию запасов овощей. Министерству торговли и интеграции и центру развития торговой политики Qaztrade - оказать содействие жамбылским фермерам по реализации 130 тонн лука по приемлемым ценам.
Напомним, казахстанские фермеры не могут реализовать 160 тысяч тонн лука.
19.03.2024, 15:44 17136
Казахстан внедряет механизм выдачи иностранных бланков разрешений на грузоперевозки на КПП с Узбекистаном
Узбекские бланки будут выдаваться в электронном формате
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан внедряет механизм выдачи иностранных бланков разрешений в пунктах пропуска между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, сообщили в Комитете государственных доходов Казахстана.
Отмечается, что узбекские бланки будут выдаваться в электронном формате.
Ранее подобный механизм был запущен на границе с Китаем. На основании совместного приказа китайские бланки разрешений для перевозок грузов выдаются на границе казахстанским перевозчикам по факту их пересечения государственной границы.
Данный механизм показал положительный эффект и позволил добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с КНР, а также исключил спекуляцию местами в очереди и бланками разрешений. В связи с этим было принято решение о продлении совместного приказа до 1 июня 2025 года.
Планируется в течение 2024 года перевести в электронный формат бланки разрешений, выдаваемые на пунктах пропуска между КНР и РК. В свою очередь иностранный бланк разрешения, выдаваемый на государственной границе, возврату не подлежит", - уточнили в КГД.
Ранее в Минтранспорта рассказали о планах по очистке от спекулянтов рынка международных грузовых автоперевозок.
19.03.2024, 15:18 18366
Госдолг Казахстана составил 27 трлн тенге на начало года
Это равняется 22,8% от ВВП
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На начало 2024 года государственный долг Республики Казахстана составил 27 триллионов тенге, передает корреспондент агентства.
На 1 января 2024 года госдолг Казахстана составлял 27 трлн тенге. В отношении ВВП он составляет 22,8%", - сказал министр финансов РК Мади Такиев.
Как отметил глава Минфина, безопасный лимит госдолга равен 32% от ВВП.
Ранее сообщалось, что бюджет Казахстана пополнился на четыре триллиона тенге за счет налогового и таможенного администрирования.
19.03.2024, 15:02 19376
Контроль мобильных переводов: Минфин вводит новый критерий для предпринимателей
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев сообщил о введении дополнительного критерия при проверке мобильных переводов индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент агентства.
Сегодня согласно Предпринимательскому кодексу для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо получать доход в год свыше 12-кратного размера минимальной заработной платы, то есть 85 тысяч тенге в месяц. Для мобильных переводов мы используем два критерия: это более 100 переводов в течение трех месяцев. Теперь мы обсуждаем третий критерий - чтобы сумма была более 255 тысяч тенге, чтобы эти лица смогли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя", - проинформировал Мади Такиев.
Он добавил, что казахстанцы стали возвращаться к мобильным переводам. Ситуация стабилизировалась.
Скажу больше - у нас такого никогда не было. За январь у нас зарегистрировались порядка 75 тыс. индивидуальных предпринимателей. За февраль - порядка 70 тысяч. Ранее в месяц регистрировалось порядка 2-3 тыс. предпринимателей. То есть идет легализация и вывод из тени тех людей, которые были там. И мы эту работу будем продолжать", - заключил министр.
Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил, в каких случаях у налоговых органов могут возникнуть вопросы по мобильным переводам.
Напомним, на фоне введения контроля мобильных переводов казахстанцы стали чаще обналичивать деньги.
19.03.2024, 14:18 20271
Предложение обложить налогами сахаросодержащие напитки прокомментировали в Минфине
В Минфине считают, что такой налог создаст дополнительную нагрузку на предприятия
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли облагаться налогом сахаросодержащие напитки, сообщил министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.
Это предложение было со стороны Министерства здравоохранения. Понятно, здесь есть своя цель. Известно, какие болезни развиваются из-за сахара, к чему приводит обильное потребление. Поэтому было предложено Минздравом ввести "сладкий" акциз. Мы считаем, что нам пока не надо дополнительную нагрузку давать на эти предприятия", - прокомментировал глава ведомства.
Он добавил, что расчеты пока не производились, так как нет базы и ориентировочной суммы, с чего облагать.
Понятно, что в разных напитках разный уровень сахара. В 100 граммах где-то 12 ложек сахара, где-то пять, где-то восемь. Как определять, как его администрировать - это другой вопрос, поэтому мы к этой работе даже не приступали", - уточнил Такиев.
Напомним, в ответе на один из депзапросов вице-премьер Тамара Дуйсенова упоминала введение налога на сахаросодержащие напитки в Казахстане.
Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру. Эксперты связывают распространение онкологии с частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и избыточным весом.
В декабре прошлого года Акмарал Альназарова, будучи еще сенатором, выразила обеспокоенность ростом случаев отравления в школьных столовых. Она подняла вопрос качества детского питания в школах и доступа к чистой питьевой воде. По мнению Альназаровой, обеспечение доступа к питьевой воде в стенах школы сократит потребление детьми вредных сладких напитков.
19.03.2024, 11:30 23966
Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приняли совместный приказ Министерства энергетики, Комитета национальной безопасности, Министерства финансов и Министерства внутренних дел от 11 марта 2024 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза, автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее сообщалось, что запрет на вывоз бензина и дизтоплива продлят еще на полгода в Казахстане.
19.03.2024, 08:58 27456
В Казахстане снизилось производство сахара
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Производство сахара сократилось в Казахстане. Такие данные привели в Бюро национальной статистики. По сравнению с февралем прошлого года - почти на 80%. Небольшие объемы были и в январе, сообщает "31 канал".
По данным Бюро нацстатистики, в феврале объемы производства сахара и патоки составили порядка 5,5 тысячи тонн. Это почти вполовину меньше, чем в январе, и на 78% меньше, чем в феврале прошлого года.
По словам экспертов, в стране не хватает сырья, хотя для выращивания сахарной свеклы есть все ресурсы. Но для увеличения объемов нужны заводы.
Производители сообщили, что свекловичное сырье закончилось. В феврале начинается сезон переработки тростникового сырья. Но его закупать не торопятся - сейчас делать это невыгодно.
По информации телеканала, большую часть рынка занимает импортная продукция.
Цена на рынке демпингового сахара ниже, чем себестоимость продукции казахстанских заводов. Если спросите, почему, - потому что российский сахар весь свекольный, и на сегодняшний день у них миллионы тонн под севооборотом, и они достигли отличных результатов: себестоимость сахарной свеклы во много раз ниже, чем производство сахара-сырца", - сказал председатель правления ТОО "Аксу Кант" Кайрат Оразбеков.
Эксперты отмечают, что нужно ввести единую привозную цену для импортеров и развивать собственное сельское хозяйство. Заводы нужно обеспечить собственной сахарной свеклой.
Мы себя очень мало обеспечиваем, 5-10% от всего потребляемого сахара. И исходя из этого нужно срочно увеличить посевные площади сахара. В предыдущем году за счет России, других стран справлялись, у них профицит, выкручиваемся. Это так не должно быть: в любой момент они могут ограничить у себя вывоз, и мы в такой же ситуации, как в предыдущие годы", - сказал экономист, финансовый советник R-Finance Арман Байганов.
Предприниматели отмечают, что нужно перенять опыт соседей и превратить заводы в агрохолдинги, выделить бизнесменам арендные земли и ежегодно увеличивать их площади, помочь провести ирригацию и выращивать сахарную свеклу при предприятиях. В таком случае, если предприниматели покажут себя хорошими хозяйственниками, понадобится около 10 лет, чтобы Казахстан обеспечивал себя сахаром хотя бы наполовину.
18.03.2024, 16:16 33151
Бектенов обсудил с главой ЕАБР вопросы расширения инвестиционного сотрудничества
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым по перспективам дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В прошлом году ЕАБР профинансировал ряд инвестиционных проектов в разных секторах национальной экономики Казахстана. Среди них завод по выпуску полипропилена, приобретение магистральных тепловозов, строительство ветряных электростанций в Костанайской области и др. В годовых инвестициях доля Казахстана выросла с 48,5% в 2022 году до 59% в 2023, напомнили в пресс-службе кабмина.
В текущем году новые инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана составят не менее $1 млрд. Пул приоритетных проектов на текущий год охватывает сферы транспорта, промышленности, энергетики и улучшения окружающей среды, АПК, а также строительство и модернизацию социальной инфраструктуры.
Глава правительства РК подчеркнул важность привлечения инвестиций в реализацию масштабных инфраструктурных инициатив главы государства в области развития дорожной сети, строительства жилья, модернизации ЖКХ и газификации.
Приоритетным направлением банка должно стать финансирование крупных инфраструктурных проектов. Мы готовы к расширению сотрудничества с банком на взаимовыгодных условиях", - отметил Олжас Бектенов.
В свою очередь председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил об устойчивости финансового института. В результате принимаемых мер ЕАБР достиг положительного финансового результата в размере $125 млн. Кредитный рейтинг банка сохранен на уровне суверенного рейтинга Казахстана "BBB-" (S&P), а также получен наивысший рейтинг ССXI "ААА" на рынке Китая. Помимо этого, улучшено качество портфеля и снижена доля просроченных платежей.
Участники встречи отметили увеличение доли Казахстана в годовых инвестициях ЕАБР и подчеркнули потенциал дальнейшего усиления инвестиционной активности банка.
Напомним, доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
Ежегодно инвестиции в экономику РК превышают $1 млрд.
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