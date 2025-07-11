До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс нацвалюты к 2027 году - ЕФСР
В 2025 году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,0%, с последующим замедлением до 4,5% и 4,3% в 2026-2027 годах. Инфляция останется выше целевого показателя, а курс тенге может ослабнуть до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами", - сообщается в региональном экономическом обзоре.
Основными драйверами стали транспорт и складирование, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, а также строительство. При этом инфляционное давление продолжало нарастать, и в мае инфляция ускорилась до 11,3%. Национальный банк с марта сохраняет базовую ставку на уровне 16,5%", - добавили в ЕФСР.
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Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах. Данный информационный стенд также должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения, в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан", - сообщается в тексте документе.
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и сохраняющаяся неопределенность во внешней среде обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Вместе с тем комитет по денежно-кредитной политике не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости", - заявили в банке.
Основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг как за счет удорожания регулируемых услуг на фоне реализации тарифных реформ, так и рыночных. Продовольственная инфляция также вносит значимый вклад из-за роста стоимости импортных товаров и ключевых видов сельскохозяйственной продукции", - сообщили в Нацбанке.
Показатели устойчивой части инфляции немного повысились: базовая инфляция составила 0,9%, сезонно очищенная инфляция - 1,0%. Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования. Инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились, но остаются повышенными и волатильными. Сохраняется неопределенность в опросах. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год скорректировались с 10,7% до 11%", - заявили в пресс-службе.
Вместе с тем во внешнем секторе сохраняется повышенная волатильность на финансовых и сырьевых рынках на фоне торговых разногласий и геополитической напряженности, в том числе на Ближнем Востоке. В этих условиях цены на нефть складываются ближе к уровню оптимистичного сценария", - отметили в банке.
Высокие темпы роста наблюдаются в транспорте, строительстве, торговле, также растет деловая активность в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности", - добавили в пресс-службе.
ЕАЭС и Индонезия завершили переговоры о свободной торговле
Москва. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто объявили о завершении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле, сообщили в ЕЭК.
"Евразийский экономический союз продолжает развивать сеть экономических партнерств с ключевыми дружественными странами. А Индонезия, как известно, является и членом БРИКС, и одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением, приближающимся к 300 млн человек", - отметил Андрей Слепнев.
Министр ЕЭК напомнил о традиционном интересе со стороны партнера к сотрудничеству с государствами евразийской "пятерки". В частности, в 2023 году в рамках II Евразийского экономического форума в Москве состоялся масштабный бизнес-диалог "ЕАЭС - Индонезия".
"В абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно $3 млрд торговли ЕАЭС с Индонезией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу. Ожидаем существенный рост поставок в Индонезию по товарам как сельскохозяйственной, так и промышленной групп", - подчеркнул министр по торговле ЕЭК.
По словам Андрея Слепнева, ЕАЭС получит преференциальный доступ на рынке Индонезии, например, к таким позициям, как полимеры, удобрения, энергоносители, карьерные самосвалы, трубы, металлы и продукция из цветных металлов, широкой номенклатуре электрического и механического оборудования. Также речь идет о поставках пшеницы, муки, сухого молока, кондитерских изделий, халяльного мяса КРС, мяса птицы.
Соглашение должно пройти необходимые процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию.
Свыше миллиарда тенге налогов принесут в бюджет Казахстана концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys
По итогам 2025 года группа компаний, которая занимается организацией этих концертов, заплатит налогов на сумму более 1 млрд тенге. Это сразу делает компанию одним из лидеров креативной экономики. Мы знаем количество туристов, которое приедет в Астану и Алматы на концерт Дженнифер Лопес. Это около 18 тысяч человек. От группы Backstreet Boys ждем приблизительно таких же результатов, если не больше", - сообщил Малик Хасенов.
В 2025 году Backstreet Boys выступают с масштабной резидентурой на сцене Sphere в Лас-Вегасе. Группа Backstreet Boys даст 21 концерт на сцене Sphere. Буквально за один день были распроданы все билеты, что делает этот тур самым продаваемым в мире. Интересная особенность тура - практически все зрители соблюдают белый дресс-код. Мы предлагаем присоединиться к этому действию. Нам кажется, это будет красиво и оставит очень яркие впечатления", - добавил Малик Хасенов.
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Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов", - заявили в пресс-службе.
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Добыча нефти на месторождении Дунга за полгода достигла 340 тысяч тонн
В первом полугодии 2025 года объем добычи нефти на месторождении достиг 340 тысяч тонн, что более чем на 7 тысяч тонн больше плана. По итогам 2024 года добыто 630 тысяч тонн нефти, а плановый показатель на текущий год составляет 649,3 тысячи тонн", - заявили в компании.
Развитие транспортных маршрутов, контейнерные перевозки, пропускная способность: Казахстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере
Укрепление транспортно-логистических связей с Китаем придаст новый импульс развитию перевозок по маршруту Китай - Европа и повысит привлекательность Транскаспийского маршрута, усилив стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба на евразийском пространстве", - отметили в пресс-службе нацкомпании.
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