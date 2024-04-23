22.04.2024, 12:46 20711
Доля казахстанского содержания в закупках недропользователей энергосектора достигла 61%
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Доля казахстанского содержания в закупках недропользователей энергетического сектора составила 61%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
По итогам 2023 года общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора составил 6,68 трлн тенге, при этом доля казахстанского содержания в данных закупках составила 60,84% на сумму 4,06 трлн тенге", - проинформировали в ведомстве.
При этом:
- общий объем закупа товаров составил 1,02 трлн тенге, в том числе казахстанского содержания - 334,61 млрд тенге или 32,86%;
- общий объем закупа работ составил 2,99 трлн тенге, в том числе местного содержания - 2,34 трлн тенге или 78,38%;
- общий объем закупа услуг составил 2,67 трлн тенге, в том числе казсодержания - 1,39 трлн тенге или 51,87%.
Напомним, ранее Министерством энергетики были внесены изменения в правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, что также придаст дополнительный импульс развитию отечественного предпринимательства.
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23.04.2024, 14:57 1236
Какую площадь в новых домах получат пострадавшие от паводков, рассказали в МПС РК
Решение о конкретных параметрах жилья будет принимать комиссия при акимате, исходя из текущей потребности
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На какую площадь в новых домах могут рассчитывать пострадавшие от паводков, рассказал министр строительства и промышленности Республики Казахстан Канат Шарлапаев.
У нас типовыми проектами предусмотрено строительство 80 квадратных метров для одноквартирного дома и 160 квадратных метров - двухквартирный дом", - сообщил Шарлапаев.
Он отметил, что у акиматов есть право покупки жилья, согласно которым, жилье можно получить в том же регионе, где произошла чрезвычайная ситуация.
Конкретные параметры жилья будет решать комиссия при акимате, исходя из текущей потребности, ведь все семьи разные. Если был большой двухэтажный дом, там 300 квадратных метров - это, как правило, капитальное строительство. Этот дом был построен из строительных материалов. В таких ситуациях дом скорее всего подлежит восстановлению. Новый дом мы строить не будем", - разъяснил министр.
При этом, уточнил Шарлапаев, акиматы могут использовать нетиповые проекты для строительства.
Существует бюджетное финансирование типового проекта, но если акимату необходимо строить дом гораздо больше. В этой ситуации из внебюджетных источников можно дофинансироовать и построить побольше дом. Таких источников достаточно много. Мы никого не закраиваем в жесточайшие рамки", - заключил он.
Ранее Шарлапаев рассказал, что жилье в зонах риска затопления восстанавливать не будут.
23.04.2024, 14:33 2066
В Казахстане до 1 июня проведут ревизию всех строящихся объектов на предмет законности
В стране порядка 340 жилых комплексов строятся без разрешительной документации и рискуют оказаться в категории долгостроев
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить эффективный контроль за законностью строительства для решения проблемы долгостроев и своевременного ввода жилья, сообщили в пресс-службе кабмина.
Как было отмечено в ходе заседания, в настоящее время по стране насчитывается 39 проблемных объектов с долевым участием. По ним годами ведутся судебные разбирательства. Порядка 340 жилых комплексов строятся без разрешительной документации и рискуют оказаться в категории долгостроев.
Министерству промышленности и строительства совместно с регионами необходимо до 1 июня провести ревизию всех строящихся объектов на предмет законности строительства и наличия документации. По итогам ревизии в течение месяца надо актуализировать ранее принятую Дорожную карту по завершению проблемных объектов. А главное - обеспечить жесткий контроль по вводу всех домов в срок", - поручил Бектенов.
Дополнительно акиматам регионов поручено провести анализ перспективного развития населенных пунктов для эффективного решения наиболее актуальных проблем - подведения коммуникаций, обеспечения социальной инфраструктурой и др.
Особое внимание также было уделено вопросу строительства в природоохранных и сейсмоопасных зонах. По итогам проверки в 2023 году в Алматы было выявлено более 150 фактов нарушений при застройке, преимущественно в предгорьях. Вопрос ужесточения строительного контроля в сейсмических зонах остается на контроле правительства.
Как сообщалось ранее, в Алматы каждый трети застройщик работает недобросовестно.
Напомним, в Алматы по итогам 2023 года выявлено более тысячи нарушений в строительной сфере.
22.04.2024, 14:13 19196
Искусственно созданных посредников на рынке энергоснабжения ликвидируют в Казахстане
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения установок главы государства по демонополизации экономики и ликвидации искусственно созданных посреднических структур правительство приступило к наведению порядка на рынке энергоснабжения. Основная цель - исключить посредников, необоснованно завышающих конечную стоимость электроэнергии для потребителей, сообщили в пресс-службе правительства.
С 1 апреля приостановлена работа нерегулируемых энергоснабжающих организаций, которые работали на рынке с 2004 года и могли самостоятельно устанавливать размер тарифов для бизнеса и ряда бюджетных организаций. При этом прибыльность таких компаний, как показывает анализ, составляла порядка 30-50%, или 5-20 тенге за 1 кВт.ч. Полученная прибыль нерегулируемых ЭСО не направлялась на модернизацию энергетической системы, отметили в пресс-службе кабмина.
Работа по искоренению непродуктивных посредников будет продолжена в рамках нового закона "О теплоэнергетике", который в настоящее время уже одобрен в первом чтении мажилисом парламента РК. Для решения существующих проблем на рынке электроснабжения правительством на первом этапе принято решение ограничить деятельность нерегулируемых ЭСО. Вторым этапом будет осуществлена передача сферы электроснабжения региональным электросетевым компаниям. Это благоприятно скажется на тарифе электрической энергии, а также приведет к следующим положительным эффектам:
- снижение тарифа для юридических лиц, соответственно, снижение нагрузки на бизнес, что обеспечит равные условия и снижение цены конечной продукции для населения;
- снижение тарифа для бюджетных организаций, что приведет к экономии бюджета и позволит направить сэкономленные средства на социально значимые проекты;
- увеличение инвестиций в энергетический сектор с минимальным влиянием на тариф для конечных потребителей.
Аналогичная работа будет проведена и в иных отраслях, где отмечается неоправданное завышение цен за счет непродуктивных посредников, добавили в правительстве.
20.04.2024, 14:07 63111
Эксперты ЕФСР оценили влияние стихийных бедствий на долговую устойчивость Армении, Кыргызстана и Таджикистана
Для экономической устойчивости Армении основную угрозу представляют землетрясения и засухи, для Кыргызстана и Таджикистана - землетрясения и наводнения
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) подготовили новый рабочий документ "Оценка потенциального влияния стихийных бедствий на долговую устойчивость Армении, Кыргызстана и Таджикистана".
В силу географического положения, относительно небольшой территории и высокой степени концентрации экономики риски стихийных бедствий способны оказывать значительное влияние на макроэкономические показатели этих государств", - подчеркивается в информации фонда.
В рамках исследования составлены страновые профили, включающие систематизированную информацию по географии, климату, демографии и экономике, а также свод и анализ данных по прошедшим стихийным бедствиям.
На основе анализа исторических данных сделан вывод, что для экономической устойчивости Армении основную угрозу из возможных стихийных бедствий представляют землетрясения и засухи, для Кыргызстана и Таджикистана - землетрясения и наводнения", - говорится в документе.
Эксперты ЕФСР разработали алгоритм действий, который может быть использован для оценки влияния стихийных бедствий на макроэкономические параметры и долговую устойчивость государства.
Данный алгоритм включает несколько этапов:
- выбор анализируемого типа стихийного бедствия;
- оценка размера прямого экономического ущерба от стихийного бедствия;
- оценка влияния данного ущерба на различные макроэкономические показатели при помощи моделей общего равновесия (QPM-модель);
- реализация стресс-тестирования в рамках системы анализа долговой устойчивости (DSA) в целях выявления рисков для платежеспособности государства.
Представленный подход и оценки могут быть использованы для разработки фискальных стратегий, а также стратегий противодействия стихийным бедствиям и адаптации к их последствиям. Это, в свою очередь, будет способствовать более эффективному управлению финансовыми рисками и обеспечению стабильности экономического развития", - отметил заместитель исполнительного директора - главный экономист ЕФСР Сергей Улатов.
С полной версией рабочего документа "Оценка потенциального влияния стихийных бедствий на долговую устойчивость Армении, Кыргызстана и Таджикистана" можно ознакомиться на сайте ЕФСР.
Напомним, в настоящее время Казахстан переживает общенациональное бедствие. Из-за паводков в эвакопунктах остаются почти 9 тыс. человек. Затоплены около 6 тыс. домов.
18.04.2024, 16:45 140841
Товарооборот между Казахстаном и Республикой Саха вырос в два раза за год
Свыше 99% товарооборота приходится на экспорт казахстанских товаров
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За год товарооборот между регионами Казахстана и Республикой Саха вырос почти в 2 раза, превысив $160 млн. Об этом было заявлено в ходе встречи премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и главы Республики Саха Айсена Николаева, прибывшего с визитом в Астану для участия в церемонии открытия дней Республики Саха в Казахстане.
Как уточнили в пресс-службе правительства РК, свыше 99% товарооборота приходится на экспорт казахстанских товаров.
В ходе встречи стороны отметили широкий потенциал взаимной торговли и обозначили готовность сторон наращивать обороты в сельскохозяйственной, промышленной сферах и IT.
Стороны подтвердили намерение активизировать совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами. Ожидается, что новый импульс торгово-экономическим отношениям также придаст запуск в Казахстане пяти крупных центров трансграничной торговли, среди которых центр трансграничной торговли "Евразия" на границе с Россией.
Отдельное внимание было уделено обмену опытом и технологиями в области креативных индустрий и цифровизации, а также взаимодействию между научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями Казахстана и Республики Саха.
Ранее Айсен Николаев встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Президент отметил, что многогранные связи Казахстана с Республикой Саха развиваются весьма динамично. Ярким подтверждением тому является существенное увеличение объема взаимного товарооборота.
Токаев приветствовал проведение в Казахстане дней Республики Саха, в рамках которых предусмотрены культурные и спортивные мероприятия, а также презентация инвестиционного и туристического потенциала Якутии.
Николаев выразил слова поддержки народу Казахстана и пожелал скорейшего преодоления всех трудностей, возникших в результате паводков.
Мы прибыли в Казахстан с целью провести дни Республики Саха. В Астане и Алматы запланировано большое количество деловых, культурных и спортивных мероприятий", - отметил он.
18.04.2024, 14:05 149061
Более шестисот нефтяных скважин приостановили работу в Казахстане из-за половодья
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате паводковой ситуацией в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областях были приостановлены работы 634 скважин, а общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
По данным ведомства, на сегодня восстановлены работы 141 скважины, все еще приостановлена добыча на 493 скважинах, из них: в Актюбинской области приостановлены работы на 489 скважинах и в Атырауской области - на 4 скважинах.
В Минэнерго заверили, что, несмотря на паводки, цены на ГСМ для казахстанских водителей остаются без изменений: на бензин Аи-92 и Аи-93 - 205 тенге за литр; на дизельное топливо - 295 тенге за литр.
В пресс-службе министерства также привели данные о транспортировке казахстанской нефти через Россию. По итогам 2023 года объемы транспортировки казахстанской нефти транзитом через территорию Российской Федерации составили 65,8 млн тонн, что 93% от общего казахстанского экспорта нефти.
Казахстан реализует порядка 80% добываемого сырья на экспорт. Традиционно казахстанская нефть экспортируется преимущественно на рынок Европейского союза (Италия, Франция, Нидерланды, Франция, Испания и др.), Турция, США и в страны Азии (Южная Корея, Япония, КНР) (...) Поддержание существующих маршрутов, особенно обеспечение надежной работы трубопровода КТК, остается приоритетом для Казахстана для обеспечения бесперебойного экспорта нефти", - отметили в ведомстве.
Напомним, Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
18.04.2024, 10:26 162971
В Казахстане бензин подорожал на 14% за год, дизтопливо - на 15%
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта текущего года цены на бензин в Казахстане выросли на 13,6% за год, цены на дизельное топливо - на 15,1%, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе бензин заметнее всего подорожал в Алматы (на 15,5% за год), Карагандинской области (на 14,2%), а также в Атырауской области и в столице (на 14,1% в каждом из регионов). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Шымкенте: на 11,2%.
Дизтопливо сильнее всего подорожало в Алматы (на 28,3%), а также в Кызылординской (плюс 27,6%) и Жамбылской (плюс 24,8%) областях. Наименьший рост цен был отмечен в Атырауской области: на 1,1% за год. При этом в ряде регионов - в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях - цены снизились.
Литр бензина АИ-92 в марте в среднем по РК стоил 202 тенге, АИ-95/96 - 252 тенге, АИ-98 - 287 тенге, литр летнего дизельного топлива - 293 тенге, зимнего - 543 тенге.
За январь-февраль текущего года в стране произвели 899,8 тыс. тонн бензина - на 3,1% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Выпуск дизельного топлива, в свою очередь, вырос на 5,8%, до 857,2 тыс. тонн.
Как сообщалось ранее, Министерство энергетики РК подготовило приказ, предусматривающий изменение цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан. Предполагается, что цена на дизельное топливо для иностранцев составит 315 тенге за литр. Цена на бензин марки АИ-92 и АИ-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр.
17.04.2024, 15:33 207161
Экспорт грузов по железной дороге в КНР вырос на 21%
Объем экспортированного по железной дороге в Китай груза составил 3,2 млн тонн в первом квартале текущего года
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале 2024 года объем экспортных перевозок железнодорожным транспортом в направлении Китая вырос на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Объем экспортированного по железной дороге в Китай груза составил 3,2 млн тонн в первом квартале текущего года.
Через погранпереход Достык - Алашанькоу из Казахстана в Китай по железной дороге перевезено 2,2 млн тонн, рост на 12,3%, через Алтынколь - Хоргос - 1 млн тонн (+44,4%)", - сообщили в пресс-службе КТЖ.
По данным нацкомпании, за указанный период вырос экспорт металлических руд - на 5,8%, зерна - на 27,8%, черных металлов - в 2,3 раза, нефтепродуктов - в 12 раз, химических грузов - на 88,3%, цветных металлов - на 59,5%.
Напомним, экспортные контракты на $75,2 млн подписали казахстанские сельхозпроизводители с китайскими партнерами.
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