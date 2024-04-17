Токаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областьюТокаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областью
16.04.2024, 12:35 37011
Закупки недропользователей: в Казахстане внесли изменения в правила
Изменения позволят увеличить закуп товаров у отечественных товаропроизводителей со стороны недропользователей
Фото: gov.kz
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством энергетики внесены изменения в правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации министерства, изменения включают:
- введение обязательного реестра отечественных товаропроизводителей, учитываемый недропользователями при закупе товаров;
- при наличии в реестре единственного отечественного товаропроизводителя приобретение товара осуществляется у него способом из одного источника;
- при наличии в реестре двух и более отечественных товаропроизводителей приобретение товара проводится только среди них (казахстанский тендер);
- договор на приобретение импортируемого товара, который заключается на срок не более 5 лет с обязательным предоставлением производителем товара программы локализации и обеспечением его производства на территории Казахстана.
Таким образом, данные изменения позволят увеличить закуп товаров у отечественных товаропроизводителей со стороны недропользователей", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что недропользователям разрешат бурить скважины на подготовительном этапе.
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16.04.2024, 13:16 34846
KazakhExport определили экспортно-кредитным агентством Казахстана
Экспортно-кредитное агентство Казахстана будет функционировать как национальный институт по развитию и продвижению несырьевого экспорта
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК АО "ЭСК "KazakhExport" определено в качестве экспортно-кредитного агентства и переименовано в АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" (ЭКА).
Экспортно-кредитное агентство Казахстана будет функционировать как национальный институт по развитию и продвижению несырьевого экспорта. Наделяя дочернюю компанию национального управляющего холдинга "Байтерек" - KazakhExport - статусом ЭКА, государство расширяет меры поддержки несырьевого экспорта. К уже имеющимся услугам - страхованию и перестрахованию, предэкспортному и экспортному торговому финансированию добавляются новые: гарантирование экспортных операций и субсидирование процентных ставок по торговому финансированию", - говорится в пресс-релизе акционерного общества.
Гарантирование экспортных операций позволит казахстанским экспортерам участвовать в международных тендерах и расширить зарубежное присутствие казахстанских товаров, услуг/работ на рынках стран высокого экспортного интереса.
Кроме того, новый инструмент будет стимулировать привлечение средств импортеров при получении авансовых платежей за счет предоставления гарантии экспортно-кредитного агентства Казахстана в качестве обеспечения платежных обязательств по экспортным сделкам. Это позволит экспортеру получить гарантию ЭКА без необходимости обращаться в банк, соответственно, без предоставления залогового обеспечения", - сообщается в информации.
Производитель высокотехнологичных товаров/услуг также может обратиться за содействием в ЭКА для возможности реализации товара или услуги через финансирование зарубежных покупателей казахстанскими финансовыми институтами.
Это позволит вывести казахстанский экспорт на новый уровень за счет создания привлекательных условий для покупателей казахстанских товаров и услуг, а также обеспечить конкурентоспособность отечественных ставок по торговому финансированию на экспортных рынках со странами Европы и Азии", - подчеркнули в организации.
Казахстанским финансовым институтам это открывает возможность страхования рисков неисполнения обязательств банками-эмитентами, расширения продуктовой линейки и клиентской базы.
Напомним, законопроект по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров был подписан президентом 23 января. Законопроект выводит экспортно-кредитное агентство из-под действия закона "О страховой деятельности" и контроля и надзора финансового регулятора.
15.04.2024, 14:45 75856
Внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился почти на 3%
Также существенно сократился импорт и экспорт товаров в страны ЕАЭС
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2024 года уменьшился на 2,9%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
По его данным, внешнеторговый оборот страны в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20 400,5 млн долларов США.
Экспорт вырос на 0,4% и составил около 12,3 млрд долларов США, импорт сократился на 7,4% и составил более 8 млрд долларов США.
Также в БНС привели данные по взаимной торговле РК со странами ЕАЭС.
В январе-феврале внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 3868,9 млн долларов США, это на 11,2% меньше, чем в прошлом году.
Также на 18,8% сократился экспорт товаров в страны ЕАЭС (1434,3 млн долларов США). Импорт тоже уменьшился на 6% и составил 2434,6 млн долларов США.
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 91,7%, далее следуют Кыргызская Республика - 5,2%, Республика Беларусь - 3% и Республика Армения - 0,1%.
14.04.2024, 18:19 101511
В марте Казахстан превысил обязательства по добыче нефти
РК представит подробный план компенсации
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в первом квартале.
Также в соответствии с решением 53-го заседания совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года.
Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.
3 апреля в формате видеоконференции прошло 53-е заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC). На заседании обсуждалось выполнение странами обязательств за январь и февраль 2024 года. Был отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками.
12.04.2024, 15:07 164536
Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы еще на полгода
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан продлили запрет на ввоз пшеницы еще на полгода, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Приказом министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года № 125 установлен запрет на ввоз пшеницы в Республику Казахстан, в том числе из государств - членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением поставок железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления. Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года срокам на 6 месяцев", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что запрет не распространяется на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий.
Также подчеркивается, что ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.
Напомним, в сентябре прошлого года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом.
11.04.2024, 20:31 176206
Перекачку и отгрузку нефти возобновили на КТК
Основные работы на объектах морского терминала окончены
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о возобновлении отгрузки нефти.
После окончания основных работ на объектах морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11 апреля возобновлена отгрузка нефти", - говорится в сообщении.
Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск.
11.04.2024, 09:36 184751
Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов Министерством энергетики РК подготовлен проект приказа с уточненными ценами на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".
В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в другие страны. Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр. Документом предполагается, что цена на дизельное топливо составит 315 тенге за литр", - говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними.
Министерство энергетики РК также сообщило, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют установить единую цену на дизтопливо в 295 тенге за литр.
10.04.2024, 15:56 193256
Сколько топлива выделено для борьбы с ЧС, рассказали в Минэнерго
В ведомстве отчитались об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана предоставили данные об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива.
По данным МЭ, в регионах подготовлены следующие запасы топлива:
- бензины Аи-80, АИ-92, АИ-95 - 3,4 тыс. тонн,
- дизтопливо летнее и зимнее - 7,3 тыс. тонн;
- авиатопливо РТ и ТС-1 - 44,8 тыс. тонн;
- мазут топочный в объеме 2,3 тыс. тонн.
В двадцати регионах задействованы или находятся наготове для доставки ГСМ 111 бензовозов. При необходимости количество бензовозов будет увеличено. Отмечается, что доставка топлива занимает от 1 до 18 часов в зависимости от региона.
Кроме того, дополнительно выделены объемы ГСМ для Минобороны - 97 тыс. литров авиатоплива; акимата Атырауской области - 171 тыс. литров дизтоплива и 24 тыс. литров АИ-92.
09.04.2024, 15:48 178891
Перекачка и отгрузка нефти временно приостановлена на КТК
Фото: cpc.ru
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск, сообщили в пресс-службе КТК.
Как пояснили в пресс-службе КТК, 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан.
Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании.
Также в настоящий момент остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК. Ее возобновление запланировано с 11 апреля.
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