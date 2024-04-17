Закупки недропользователей: в Казахстане внесли изменения в правила

Также существенно сократился импорт и экспорт товаров в страны ЕАЭС

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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2024 года уменьшился на 2,9%, - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2024 года уменьшился на 2,9%, сообщает Бюро национальной статистики РК.





По его данным, внешнеторговый оборот страны в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20 400,5 млн долларов США.





Экспорт вырос на 0,4% и составил около 12,3 млрд долларов США, импорт сократился на 7,4% и составил более 8 млрд долларов США.





Также в БНС привели данные по взаимной торговле РК со странами ЕАЭС.





В январе-феврале внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 3868,9 млн долларов США, это на 11,2% меньше, чем в прошлом году.





Также на 18,8% сократился экспорт товаров в страны ЕАЭС (1434,3 млн долларов США). Импорт тоже уменьшился на 6% и составил 2434,6 млн долларов США.





В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 91,7%, далее следуют Кыргызская Республика - 5,2%, Республика Беларусь - 3% и Республика Армения - 0,1%.